Трамп считает, что во избежание войны можно было согласиться на оккупацию части Украины

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на месте Джо Байдена договорился бы с Россией о предотвращении полномасштабного вторжения в Украину ценой оккупации части территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В интервью Fox News, комментируя события в Украине, Трамп напомнил, как при предыдущих президентах США Россия оккупировала части Грузии и Украины, а при Байдене вообще получила "шведский стол".

"А при Трампе они (Россия) ничего не захватили. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине) есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", - пояснил 45-й президент США.

Ранее Трамп, являющийся главным претендентом на участие в выборах президента США от Республиканской партии, заявлял, что мог бы завершить войну в Украине за 24 часа, устроив личные переговоры Зеленского и Путина.

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