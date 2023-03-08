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Новости Война
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Трамп считает, что во избежание войны можно было согласиться на оккупацию части Украины

трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на месте Джо Байдена договорился бы с Россией о предотвращении полномасштабного вторжения в Украину ценой оккупации части территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В интервью Fox News, комментируя события в Украине, Трамп напомнил, как при предыдущих президентах США Россия оккупировала части Грузии и Украины, а при Байдене вообще получила "шведский стол".

"А при Трампе они (Россия) ничего не захватили. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине) есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", - пояснил 45-й президент США.

Ранее Трамп, являющийся главным претендентом на участие в выборах президента США от Республиканской партии, заявлял, что мог бы завершить войну в Украине за 24 часа, устроив личные переговоры Зеленского и Путина.

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Автор: 

США (27156) Трамп Дональд (5676)


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Топ комментарии
+96
Чмо! Цікаво, а Аляской він би так само б торгував?
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08.03.2023 20:00 Ответить
+67
Трампон,не напрягайся.Все и так знают-какой ты *******.
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08.03.2023 20:02 Ответить
+60
Нехай Трамб заявить, що згоден відати Путіну Аляску. То побачить, чи виберуть його президентом. Легко віддавати чиісь землі. Хитрожопий авантюрист.
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08.03.2023 20:02 Ответить
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13.03.2023 17:45 Ответить
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