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Новости Война
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Путин, похоже, понял ограниченность своих сил и сейчас сосредоточен на более скромных военных целях в Украине, - разведка США

герасимов,путін

Российская армия вряд ли сможет захватить гораздо больше украинских территорий в этом году, поскольку нет необходимых ресурсов.

Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"После серьезных неудач и значительных потерь на поле боя мы не ожидаем, что российская армия в этом году восстановится настолько, чтобы достичь больших территориальных достижений", - сказала Хейнс.

Однако, по ее словам, российский диктатор Владимир Путин, "скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу".

"Путин, вероятно, считает, что продолжение войны с периодическими паузами в боевых действиях может быть лучшим путем, который остался, чтобы наконец обеспечить российские стратегические интересы в Украине, даже если на это понадобятся годы", - отметила Хейнс.

Она добавила, что, не достигнув своих основных целей за год войны против Украины, Путин теперь, вероятно, лучше понимает ограниченность своих сил.

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"Военная мощь Москвы сейчас значительно ограничена потерями войск и истощением вооружения, усиливающимися торговыми ограничениями и санкциями, введенными Соединенными Штатами и союзниками", - подчеркнула директор национальной разведки США.

По ее словам, Путин, похоже, сейчас сосредоточен на "более скромных военных целях". "Если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не получит значительные запасы боеприпасов от третьих сторон, им будет все труднее поддерживать даже нынешний уровень наступательных операций", - сказала Хейнс.

Автор: 

путин владимир (31565) разведка (4194) США (27156)


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Топ комментарии
+10
"Удивляет одно. Как удалось так обделаться человеку, у которого для этого есть специальный чемодан и специально обученные люди для его обслуживания?"
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08.03.2023 20:31 Ответить
+9
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08.03.2023 20:32 Ответить
+6
Ото ж ніякого "другого року", на який розраховують кацапи, допустити ми не можемо. І Заходу краще врешті решт визнати це, і не цідити допомогу по чайній ложці, в надії на якісь міфічні революції в паРаші.
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08.03.2023 20:45 Ответить
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"Удивляет одно. Как удалось так обделаться человеку, у которого для этого есть специальный чемодан и специально обученные люди для его обслуживания?"
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08.03.2023 20:31 Ответить
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08.03.2023 20:32 Ответить
На это питун гордо заявляет: "Ну и что, что маленький? Зато он у меня не стои́т!"
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08.03.2023 20:38 Ответить
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08.03.2023 20:51 Ответить
Какая хорошая девушка! Красивая и весёлая! Дай бог ей хорошего человека в спутники жизни, непьющего и работящего.
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09.03.2023 09:53 Ответить
Бажано,щоб путлєр зрозумів, що йому пора прийняти дозу ціаністого калію, як і його ідейному натхненнику Адіку Алоізовичу.
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08.03.2023 20:33 Ответить
"...цього року.."то такий натяк,що війна триватиме ще один рік?...цікаво(((
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08.03.2023 20:37 Ответить
Ещё два, не меньше
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08.03.2023 20:50 Ответить
В 24 році в США вибори. До того часу або Байден виграє війну, або програє вибори респам. Бо війна - дуже сильний важель у виборах.
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08.03.2023 20:51 Ответить
Да, нарушая закон о ЛендЛизе Байден проиграет выборы
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08.03.2023 20:55 Ответить
Там вже Трамп не просто так з темою війни вилазить. Вже "електорат" окучує. Так що у Байдена не так багато часу. І зовсім небажане затягування війни. Подивимося.
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08.03.2023 20:57 Ответить
Но с иканомикой у Ху#ла всё "в ажуре", о чём сказал проффесор иканомики за#упосранов.
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08.03.2023 20:39 Ответить
Цього пєтуха їбали в рот наші хлопці з мотодвіжняка. Не постіть фото ****** пліз.
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08.03.2023 20:56 Ответить
Пост был ради цитаты этого уё#ка, а не ради его зава#ленного рта.
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08.03.2023 21:14 Ответить
Тим не менш, для кацапні не проблема "грати в довгу" бо у них все ще величезні золото-валютні резерви, вони дуже багаті на природні ресурси (які стабільно матимуть попит незважаючі на санкції), у них все ще працюють оборонні підприємства та вистачає "совкових" запасів, а мобілізаційний потенціал дуже великий. Ми ж повністю залежні від фінансової та військової підтримки країн Заходу (яка може суттєво змінюватися після зміни влади у тих країнах), не маємо таких природніх ресурсів, запасів і у нас в рази менший мобілізаційний ресурс, відтак, час грає не на нашу користь.
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08.03.2023 20:41 Ответить
Ото ж ніякого "другого року", на який розраховують кацапи, допустити ми не можемо. І Заходу краще врешті решт визнати це, і не цідити допомогу по чайній ложці, в надії на якісь міфічні революції в паРаші.
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08.03.2023 20:45 Ответить
По чайной ложке? Практически 100 млрд.баксов - это чайная ложка?
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08.03.2023 21:11 Ответить
Якби дали на ці гроші зброю одночасно - але її розтягують в часі, постачаючи дозованими партіями. Цього вистачає, щоб триматися, але й то не дуже - Бахмут показує, що зброї недостатньо.
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08.03.2023 21:26 Ответить
Спец с логистики? А ну перевезите и организуйте это одновременно только от одних США

Станом на 3 березня 2023 року до цього переліку входять:

понад 1600 переносних зенітних ракетних комплексів Stinger;
понад 8500 протитанкових ракетних систем Javelin;
понад 54 000 інших протитанкових систем (гранатометів);
160 155-мм гаубиці [M777] і понад 1 млн снарядів калібру 155 мм;
понад 6000 високоточних 155-мм артснарядів [М982 Excalibur];
понад 10000 155-мм снарядів дистанційного мінування протитанковими мінами RAAM;
100 тисяч 125-мм танкових снарядів;
45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;
20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;
50 000 122-мм ракет для РСЗВ «Град»;
72 105-мм гаубиць і 275 000 105-мм артилерійських снарядів;
298 тактичних вантажівок (тягачів) для буксирування озброєння;
36 тактичних ремонтно-евакуаційних машин;
30 автомобілів забезпечення ************;
танкові мостоукладачі;
38 високомобільних ракетних систем (РСЗВ) M142 HIMARS та ракети до них;
30 120-мм мінометних систем [імовірно самохідних - ред.] і 155 000 мін до них;
10 мінометних систем калібру 82-мм;
10 мінометних систем калібру 60-мм;
понад 2500 протитанкових ракет з трубним пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
понад 1 млн 25-мм снарядів (для БМП Bradley);
високоточні **********;
10 машин бойового управління;
1 батарея ЗРК MIM-104 Patriot та зенітні ракети;
8 зенітних ракетних систем NASAMS і ракети до них;
2 вогневі підрозділи ЗРК MIM-23 HAWK і ракети до них;
зенітні керовані ракети RIM-7;
12 мобільних ЗРК AN/TWQ-1 Avenger;
зенітні гармати та **********;
обладнання для інтеграції західних пускових установок ЗРК, ракет і радарів у систему ППО України;
обладнання для підтримки наявних можливостей протиповітряної оборони України;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
високоточні авіаційні **********;
4000 авіаційних ракет Zuni;
20 гелікоптерів Мі-17;
31 танк Abrams;
120-мм танкові снаряди;
45 танків Т-72Б;
109 бойових машин піхоти (БМП) M2A2 Bradley;
4 машини вогневої підтримки M7 Bradley Fire Support Team (BFIST);
понад 2000 багатоцільових автомобілів HMMWV («Гамві»);
понад 100 одиниць легкої тактичної техніки;
44 вантажівки та 88 причепів для перевезення важкої техніки;
90 бронетранспортерів Stryker;
300 бронетранспортерів М113;
250 бронемашин M1117;
понад 500 [не менше 527] машин з захистом від мін і засідок (MRAP);
6 легких броньованих вантажівок;
обладнання та системи для розмінування;
понад 13 000 автоматичних гранатометів та одиниць стрілецької зброї;
понад 100 мільйонів набоїв;
понад 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;
тактичні безпілотні літальних систем Switchblade [понад 700];
тактичні безпілотні авіасистеми ******* Ghost [близько 1800];
безпілотні авіасистеми CyberLux K8;
безпілотні авіасистеми Altius-600;
безпілотні авіасистеми Jump-20;
безпілотні авіасистеми Puma;
безпілотні авіасистеми Scan Eagle;
2 радари для безпілотних літальних систем;
ракетні системи з лазерним наведенням [APKWS];
безпілотні судна берегової оборони;
понад 780 контрбатарейних і контрмінометних радарів;
20 багатофункціональних РЛС;
засоби протидії безпілотним авіаційним системам;
можливості для протиповітряної оборони;
18 РЛС повітряного спостереження [AN/MPQ-64 Sentinel];
2 протикорабельні ракетні комплекси Harpoon;
58 берегових і річкових патрульних катерів;
протипіхотні міни M18A1 Claymore;
вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
обладнання для встановлення перешкод;
тактичні захищені системи зв'язку;
чотири антени супутникового зв'язку;
термінали та послуги SATCOM;
тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптичних приладів та лазерних далекомірів;
послуги надання зображень комерційних супутників;
обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів та захисне спорядження;
засоби захисту від хімічної, біологічної та атомної зброї;
100 медичних броньованих машин;
понад 350 генераторів;
медичні засоби, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання;
засоби постановки електронних перешкод (РЕБ);
польове обладнання, спорядження для холодної погоди та запасні частини;
фінансування навчань, обслуговування і ремонт техніки та озброєння.
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08.03.2023 21:35 Ответить
Тобто справа тільки в логістиці? А не в тому, що нам виділяють по 10-12 танків, коли потрібно 300-500? І не в тому, що нам взагалі не дають дальнобійні ракети, що б не злити *****? І не втому, що літаків (без яких неможливий контрнаступ) ми ще взагалі не отримали?
Логістика чомусь не заважає Ірану партіями відсилати дрони та ********** *****.
Як кажуть, поганому танцюристу...
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08.03.2023 21:46 Ответить
Сколько? Вы хоть знаете количество танков, переданных нам за год? Хоть примерно? Или вы думаете, что кроме Лепардов и Челенджеров нам ничего не давали? Так вот я вас разочарую - около 450 танков мы уже получили. И это без новых европейских.

Вы знаете что самая короткая программа "В" переподготовки боевых пилотов на пилотирование F16 занимает 9 месяцев? А персонала для обслуживания - еще больше. Что наши аэродромы нужно переделывать под них, а это около года времени?

И ***** получил только несколько сотен тысяч снарядов и сотни БПЛА, а сколько мы? Читайте больше.
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08.03.2023 22:19 Ответить
Для загального розвитку бажано поцікавитись, скільки в роки 2 СВ чого було поставлено в Союз по ленд-лізу і потім вже розповідати про труднощі логістики...
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08.03.2023 22:06 Ответить
За сколько лет?
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08.03.2023 22:21 Ответить
З математики яка оцінка була? Прості приклади так і не навчили розв"язувати?
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08.03.2023 22:23 Ответить
У меня как раз хорошая. Ну так умножьте 100 млрд.
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08.03.2023 22:35 Ответить
Наприклад, 11400 літаків і 12000 танків та іншої бронетехніки. Це тільки від США. Скільки це виходить за 1 рік? А скільки надали літаків і танків за рік нам?
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08.03.2023 22:50 Ответить
Это все полностью вышло в 10.8 млрд. баксов от США. Даже с учётом девальвации сейчас будет больше. Но сравнивать абсолютно некорректно. Союз тогда себя даже едой не мог обеспечить. Завозили просто все подряд. И в основном через Иран и Дальний Восток.
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08.03.2023 22:55 Ответить
Що некоректно? Ще раз: за весь час США надали союзу 11400 літаків, за рік це приблизно 2800. Майже стільки ж танків та іншої бронетехніки. Про інше я взагалі мовчу, там десятки і сотні тисяч одиниць. І все це якось доставили. То до чого тут логістика?
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08.03.2023 23:05 Ответить
Сравним те танки и например Бредли или Страйки. Не говоря о Абрамсах и Леопардах с Челенжерами. А Хаймерсы на сколько и чего потянут? Ну и что будем сравнивать?
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08.03.2023 23:19 Ответить
Що ви знов намагаєтесь довести? ВСЯ техніка зараз набагато складніша. У ворога теж. І? Для перемоги важлива кількісна і якісна перевага над ворогом саме техніки і озброєння, а не його вартість.
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09.03.2023 07:13 Ответить
Я хочу сказать что вы занимаетесь передергиванием. Нет смысла сравнивать то, что сравнить невозможно. Остальное - демагогия.
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09.03.2023 09:37 Ответить
Що, не вийшло відмазатись?
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09.03.2023 09:58 Ответить
Мозгов совсем нет? Я и не сомневался.
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09.03.2023 10:56 Ответить
Саме так. Якщо хтось не в змозі порівняти кількість озброєння, яке союзники поставили СРСР тоді і Україні зараз та намагається виправдати свідоме затягування поставок під надуманими приводами - то так і є, в такої людини дійно немає мізків.
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09.03.2023 11:03 Ответить
Без проблем. Сколько Хаймерсов СССР получил от США во второй мировой? А сколько беспилотников всех типов? А сколько систем ПВО и радаров? А сколько "Эскалибуров" и противорадарных ракет? Конкретное количество. Жду цифры от "эксперда".

И не запад виноват что дебилы вроде вас привели к власти барыгу "миротворца" забившего на оборону.
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09.03.2023 11:21 Ответить
Про системи ППО можна прочитати. Вся інформація в вільному доступі. Хаймарси та безпілотники? Не треба прикидатись дурником, коли вже обісрався. Якби вони існували в той час, обов"язково їх би поставили. Поставляли все, що було на озброєнні на той час. Навіть кораблі та підводні човни.
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09.03.2023 12:14 Ответить
Как раз ты и обосрался только никак не уймешься. Все по Даннингу-Крюгеру. Так не петляй так тупо. Сколько Хаймерсов, Эскалибуров, противорадарных ракет и т.д. было поставлено СССР по ленд-лизу? И конкретные цифры, а не свои тупые высеры. Давай, эксперд, выкладывай.
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09.03.2023 13:49 Ответить
Ти вже й бояри накотило? Хаймарси в 1941-му році вже ввижаються? Ще раз повторюю: поставляли в величезних кількостях все, що було на той час на озброєнні. Без тупих відмазок про логістику, обслуговування та інших подібних і ідіотських умов "не бити по території Німеччини" та "не допустити ескалації". До чого тут Хаймарси, телепню?
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09.03.2023 14:03 Ответить
Так это тебе, дебилу, Хаймерсы и ракеты там показались, раз решил сравнивать несравнимое. Ну так назовешь конкретные цифры раз уже заявил? Давай уже без своих тупых отмазок и петляний. Цифры на бочку. Иначе, батенька, вы тупой пистун, не отвечающий за свои слова. Тем более что сейчас ленд-лиз до сих пор не активирован по просьбе нашей власти. Но дебилу это ведь неизвестно, дебил может только срать.
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09.03.2023 14:50 Ответить
11400 літаків, 12000 танків, 105 кораблів, 4 підводних човни, 202 торпедні катери. Це все є на озброєнні і зараз. Зрівнюй і не тули сюди те, що в ті часи взагалі не існувало. Не показуй свою недоумкуватість.
ПС. І щось причини в тебе постійно змінюються. Зразу були проблеми з логістикою, потім в аеродромах і обслуговуванні, тепер вже самі відмовились. Тільки навіщо ти тут пишеш маячню, висосану з пальця, якщо навіть самі союзники відкрито заявили, що просто бояться погроз куйла застосувати ЯЗ та "не хочуть ескалації" та вступу НАТО в війну?
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09.03.2023 15:10 Ответить
Еще раз - Сколько Хаймерсов СССР получил от США во второй мировой? А сколько беспилотников всех типов? А сколько систем ПВО и радаров? А сколько "Эскалибуров" и противорадарных ракет? Конкретное количество. Жду цифры от "эксперда". Раз уж начал сравнивать, так давай уже сравнивай до конца.

И теперь насчет союзников и ленд-лиза. Точный текст от Ермака и власти.

25.01.2023 Ленд-ліз для України обов'язково почне працювати, коли буде необхідний, але це не безкоштовна допомога. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Forbes, опублікованому в середу, 25 січня.

За словами глави ОП, як тільки Україна розумітиме, що їй потрібен ленд-ліз і це виправдано, він запрацює, а для використання цієї програми «немає жодних запобіжників і перешкод».

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко пояснював, що за ленд-лізом США можуть передавати Україні зброю в оренду або на умовах лізингу, а зараз Україна отримує допомогу за кошти федерального бюджету США.

Пані посол України Оксана Маркарова теж https://youtu.be/auxhL9njWMQ?t=1299 пояснювала , що поки Україна має можливість отримувати підтримку безкоштовно, вона її використовуватиме.
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09.03.2023 15:22 Ответить
Не корч з себе недоумка. Чи ти справді ним є? Ще й зловживаєш? Тоді все зрозуміло. Хаймарси в 1941-му? Це ж треба до такого допитись...
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09.03.2023 15:25 Ответить
Понятно, дятел. Читай про себя медленно и по слогам. Может дойдёт. Когда дойдёт - свиснешь. Будет желание и время - посмотрю твой очередной высер.

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09.03.2023 15:53 Ответить
Що? Всравсь? Що там з Хаймарсами в 1941-му? Чому Союзу їх США не поставляли? А протирадарні ракети чому пожаліли для перемоги над фашизмом? Просвіти, прохфвесор.
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09.03.2023 17:12 Ответить
а чому срср здох? Невже ізза попиту на ресурси?
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08.03.2023 22:42 Ответить
не плач сірожа для тебе хватить
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08.03.2023 20:44 Ответить
Нам нельзя затягивать войну, бо ЗЕзграя грызёт нас изнутри, помогая *****. Импичмент зеленскому!!!!!!!
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08.03.2023 20:44 Ответить
Иди лесом. Если не бачиш, шо делает ця гнида, кто тебе доктор
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08.03.2023 21:05 Ответить
Это сколько же его били лысенькой бошкой о батарею, пока до него что-то начало доходить ?
Жираф-тугодум.
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08.03.2023 20:45 Ответить
""Якщо Росія не почне обов'язкову мобілізацію і не отримає значних запасів *********** від третіх сторін, їм все важче підтримуватиме навіть нинішній рівень наступальних операцій"

Танки и бронетехнику хуьлу точно никто не даст, а через год он в этом плане обнулится
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08.03.2023 20:52 Ответить
Там цікавий звіт розвідки США.
рашка, вирогідно, не прагне конфлікту з США і НАТО, Китай продовжить співпрацю з рашкой недивлячись нінащо тощо.
У нас обмежились оцим, навіщо турбувати більшість - менше знають міцно сплять.
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08.03.2023 21:00 Ответить
Путлєр пєтух. І всі кацапи також.
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08.03.2023 21:15 Ответить
Нічого пуцин не зрозумів. Саме слово "зрозумів" має корінь - "розум". А у пуцина замість розуму всі найгірші істинкти навіть не звірів, бо звірям не властивий істинкт самовбивці, а злочинців. Навіть коли його можливо будуть вішати, як Саддама, він так і не зрозуміє, що програв ще 24 лютого 2022 року.
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08.03.2023 21:35 Ответить
Путін, схоже, зрозумів....схоже директор національної розвідки США Авріл Хейнс, ще досі не зрозуміла,що криється за рашистським словом"куйло"
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08.03.2023 21:45 Ответить
***** расдуплилось
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08.03.2023 21:56 Ответить
соберёмся с силами и погоним до масквы
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08.03.2023 22:22 Ответить
Но забыли капитаны два военных корабля, потеряли свой фарватер и не помнят где их цель..
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08.03.2023 22:44 Ответить
 
 