Путин, похоже, понял ограниченность своих сил и сейчас сосредоточен на более скромных военных целях в Украине, - разведка США

Российская армия вряд ли сможет захватить гораздо больше украинских территорий в этом году, поскольку нет необходимых ресурсов.

Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"После серьезных неудач и значительных потерь на поле боя мы не ожидаем, что российская армия в этом году восстановится настолько, чтобы достичь больших территориальных достижений", - сказала Хейнс.

Однако, по ее словам, российский диктатор Владимир Путин, "скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу".

"Путин, вероятно, считает, что продолжение войны с периодическими паузами в боевых действиях может быть лучшим путем, который остался, чтобы наконец обеспечить российские стратегические интересы в Украине, даже если на это понадобятся годы", - отметила Хейнс.

Она добавила, что, не достигнув своих основных целей за год войны против Украины, Путин теперь, вероятно, лучше понимает ограниченность своих сил.

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"Военная мощь Москвы сейчас значительно ограничена потерями войск и истощением вооружения, усиливающимися торговыми ограничениями и санкциями, введенными Соединенными Штатами и союзниками", - подчеркнула директор национальной разведки США.

По ее словам, Путин, похоже, сейчас сосредоточен на "более скромных военных целях". "Если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не получит значительные запасы боеприпасов от третьих сторон, им будет все труднее поддерживать даже нынешний уровень наступательных операций", - сказала Хейнс.