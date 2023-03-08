Путин, похоже, понял ограниченность своих сил и сейчас сосредоточен на более скромных военных целях в Украине, - разведка США
Российская армия вряд ли сможет захватить гораздо больше украинских территорий в этом году, поскольку нет необходимых ресурсов.
Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"После серьезных неудач и значительных потерь на поле боя мы не ожидаем, что российская армия в этом году восстановится настолько, чтобы достичь больших территориальных достижений", - сказала Хейнс.
Однако, по ее словам, российский диктатор Владимир Путин, "скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу".
"Путин, вероятно, считает, что продолжение войны с периодическими паузами в боевых действиях может быть лучшим путем, который остался, чтобы наконец обеспечить российские стратегические интересы в Украине, даже если на это понадобятся годы", - отметила Хейнс.
Она добавила, что, не достигнув своих основных целей за год войны против Украины, Путин теперь, вероятно, лучше понимает ограниченность своих сил.
"Военная мощь Москвы сейчас значительно ограничена потерями войск и истощением вооружения, усиливающимися торговыми ограничениями и санкциями, введенными Соединенными Штатами и союзниками", - подчеркнула директор национальной разведки США.
По ее словам, Путин, похоже, сейчас сосредоточен на "более скромных военных целях". "Если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не получит значительные запасы боеприпасов от третьих сторон, им будет все труднее поддерживать даже нынешний уровень наступательных операций", - сказала Хейнс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Станом на 3 березня 2023 року до цього переліку входять:
понад 1600 переносних зенітних ракетних комплексів Stinger;
понад 8500 протитанкових ракетних систем Javelin;
понад 54 000 інших протитанкових систем (гранатометів);
160 155-мм гаубиці [M777] і понад 1 млн снарядів калібру 155 мм;
понад 6000 високоточних 155-мм артснарядів [М982 Excalibur];
понад 10000 155-мм снарядів дистанційного мінування протитанковими мінами RAAM;
100 тисяч 125-мм танкових снарядів;
45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;
20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;
50 000 122-мм ракет для РСЗВ «Град»;
72 105-мм гаубиць і 275 000 105-мм артилерійських снарядів;
298 тактичних вантажівок (тягачів) для буксирування озброєння;
36 тактичних ремонтно-евакуаційних машин;
30 автомобілів забезпечення ************;
танкові мостоукладачі;
38 високомобільних ракетних систем (РСЗВ) M142 HIMARS та ракети до них;
30 120-мм мінометних систем [імовірно самохідних - ред.] і 155 000 мін до них;
10 мінометних систем калібру 82-мм;
10 мінометних систем калібру 60-мм;
понад 2500 протитанкових ракет з трубним пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
понад 1 млн 25-мм снарядів (для БМП Bradley);
високоточні **********;
10 машин бойового управління;
1 батарея ЗРК MIM-104 Patriot та зенітні ракети;
8 зенітних ракетних систем NASAMS і ракети до них;
2 вогневі підрозділи ЗРК MIM-23 HAWK і ракети до них;
зенітні керовані ракети RIM-7;
12 мобільних ЗРК AN/TWQ-1 Avenger;
зенітні гармати та **********;
обладнання для інтеграції західних пускових установок ЗРК, ракет і радарів у систему ППО України;
обладнання для підтримки наявних можливостей протиповітряної оборони України;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
високоточні авіаційні **********;
4000 авіаційних ракет Zuni;
20 гелікоптерів Мі-17;
31 танк Abrams;
120-мм танкові снаряди;
45 танків Т-72Б;
109 бойових машин піхоти (БМП) M2A2 Bradley;
4 машини вогневої підтримки M7 Bradley Fire Support Team (BFIST);
понад 2000 багатоцільових автомобілів HMMWV («Гамві»);
понад 100 одиниць легкої тактичної техніки;
44 вантажівки та 88 причепів для перевезення важкої техніки;
90 бронетранспортерів Stryker;
300 бронетранспортерів М113;
250 бронемашин M1117;
понад 500 [не менше 527] машин з захистом від мін і засідок (MRAP);
6 легких броньованих вантажівок;
обладнання та системи для розмінування;
понад 13 000 автоматичних гранатометів та одиниць стрілецької зброї;
понад 100 мільйонів набоїв;
понад 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;
тактичні безпілотні літальних систем Switchblade [понад 700];
тактичні безпілотні авіасистеми ******* Ghost [близько 1800];
безпілотні авіасистеми CyberLux K8;
безпілотні авіасистеми Altius-600;
безпілотні авіасистеми Jump-20;
безпілотні авіасистеми Puma;
безпілотні авіасистеми Scan Eagle;
2 радари для безпілотних літальних систем;
ракетні системи з лазерним наведенням [APKWS];
безпілотні судна берегової оборони;
понад 780 контрбатарейних і контрмінометних радарів;
20 багатофункціональних РЛС;
засоби протидії безпілотним авіаційним системам;
можливості для протиповітряної оборони;
18 РЛС повітряного спостереження [AN/MPQ-64 Sentinel];
2 протикорабельні ракетні комплекси Harpoon;
58 берегових і річкових патрульних катерів;
протипіхотні міни M18A1 Claymore;
вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
обладнання для встановлення перешкод;
тактичні захищені системи зв'язку;
чотири антени супутникового зв'язку;
термінали та послуги SATCOM;
тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптичних приладів та лазерних далекомірів;
послуги надання зображень комерційних супутників;
обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів та захисне спорядження;
засоби захисту від хімічної, біологічної та атомної зброї;
100 медичних броньованих машин;
понад 350 генераторів;
медичні засоби, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання;
засоби постановки електронних перешкод (РЕБ);
польове обладнання, спорядження для холодної погоди та запасні частини;
фінансування навчань, обслуговування і ремонт техніки та озброєння.
Логістика чомусь не заважає Ірану партіями відсилати дрони та ********** *****.
Як кажуть, поганому танцюристу...
Вы знаете что самая короткая программа "В" переподготовки боевых пилотов на пилотирование F16 занимает 9 месяцев? А персонала для обслуживания - еще больше. Что наши аэродромы нужно переделывать под них, а это около года времени?
И ***** получил только несколько сотен тысяч снарядов и сотни БПЛА, а сколько мы? Читайте больше.
И не запад виноват что дебилы вроде вас привели к власти барыгу "миротворца" забившего на оборону.
ПС. І щось причини в тебе постійно змінюються. Зразу були проблеми з логістикою, потім в аеродромах і обслуговуванні, тепер вже самі відмовились. Тільки навіщо ти тут пишеш маячню, висосану з пальця, якщо навіть самі союзники відкрито заявили, що просто бояться погроз куйла застосувати ЯЗ та "не хочуть ескалації" та вступу НАТО в війну?
И теперь насчет союзников и ленд-лиза. Точный текст от Ермака и власти.
25.01.2023 Ленд-ліз для України обов'язково почне працювати, коли буде необхідний, але це не безкоштовна допомога. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Forbes, опублікованому в середу, 25 січня.
За словами глави ОП, як тільки Україна розумітиме, що їй потрібен ленд-ліз і це виправдано, він запрацює, а для використання цієї програми «немає жодних запобіжників і перешкод».
Раніше речник МЗС Олег Ніколенко пояснював, що за ленд-лізом США можуть передавати Україні зброю в оренду або на умовах лізингу, а зараз Україна отримує допомогу за кошти федерального бюджету США.
Пані посол України Оксана Маркарова теж https://youtu.be/auxhL9njWMQ?t=1299 пояснювала , що поки Україна має можливість отримувати підтримку безкоштовно, вона її використовуватиме.
Жираф-тугодум.
Танки и бронетехнику хуьлу точно никто не даст, а через год он в этом плане обнулится
рашка, вирогідно, не прагне конфлікту з США і НАТО, Китай продовжить співпрацю з рашкой недивлячись нінащо тощо.
У нас обмежились оцим, навіщо турбувати більшість - менше знають міцно сплять.