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Новости Война
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Многомесячное уничтожение огромного количества личного состава и техники врага в районе Бахмута - это победа, - Минобороны

бахмут,зсу

Многомесячное уничтожение огромного количества личного состава российской армии и "вагнеровцев", а также вражеской военной техники в районе Бахмута - это победа для Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается Бахмута, действительно, на сегодняшний день там идут тяжелые бои. Но мы должны понимать несколько вещей. Всем хочется новостей об освобожденных территориях, и это расценивается как победа. Но вместе с тем, то, что уже несколько месяцев подряд наши мужественные воины уничтожают врага, и самые мощные, профессиональные подразделения "Вагнера" там - это победа", - сказала Маляр в эфире национального телемарафона.

Также чиновница подчеркнула, что уничтожение в районе Бахмута огромного количества вооружения и техники врага - это победа.

"То, что на сегодняшний день враг фактически завязан там и вынужден концентрировать все свои усилия, и таким образом уменьшается его наступательный потенциал - это тоже победа. То есть нужно оборонять именно в том месте", - объяснила замминистра обороны.

Читайте также: Армия РФ уменьшает артиллерийскую поддержку ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, - CNN

Автор: 

Минобороны (9425) Бахмут (1604) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+19
Перемога МО - це яйця, продані армії по 17 грн. Яким ви взагалі боком бо Бахмуту?
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08.03.2023 21:19 Ответить
+18
Рєзніковське МО рулить! Їм навіть на думку не приходить, що втрати обопільні і це війна. А до Перемоги ще далеко. І ніхто тверезомислячий не береться спрогнозувати, коли Перемога прийде. Я не розумію мети цієї заяви. Для чого? Щоб потішити? Заспокоїти? У Бахмуті пекло який спокій?
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08.03.2023 21:19 Ответить
+11
скарлупа на ваших яйцях-це перемога
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08.03.2023 21:18 Ответить
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скарлупа на ваших яйцях-це перемога
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08.03.2023 21:18 Ответить
Яйця по 17 це пермога для контрацептивів з МО. Щоб ви здохли!!!
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08.03.2023 23:00 Ответить
Перемога МО - це яйця, продані армії по 17 грн. Яким ви взагалі боком бо Бахмуту?
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08.03.2023 21:19 Ответить
Бахнуто біля Бахмуту...
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08.03.2023 21:19 Ответить
Рєзніковське МО рулить! Їм навіть на думку не приходить, що втрати обопільні і це війна. А до Перемоги ще далеко. І ніхто тверезомислячий не береться спрогнозувати, коли Перемога прийде. Я не розумію мети цієї заяви. Для чого? Щоб потішити? Заспокоїти? У Бахмуті пекло який спокій?
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08.03.2023 21:19 Ответить
пропаганда, одне джерело інформації марафон, ніякого інакомислиння
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08.03.2023 21:36 Ответить
МедіаКурці поступила рознарядка - нести переможні інфояйця...
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08.03.2023 21:55 Ответить
Маляр причудилася перемога в Бахмуті!.. Скільки ще потрібно свідчень прл неадекватність?!
Керівництво МО на чолі з Резніковими-Малярами існують просто десь у космосі.
Їм рівень не нижче Ілона Маска цікавий, літаки мінімум F-16, танки Леорард, яйця не меньше 17грн/шт., ананаси і осетрові, "весільні" дрони їх не цікавлять...
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08.03.2023 23:40 Ответить
Слава об'эднаним силам оборони України! ✊
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08.03.2023 21:20 Ответить
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08.03.2023 21:27 Ответить
Угу самое профессиональное и мощное войско у вагнера из отребья уголовного.
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08.03.2023 21:33 Ответить
"зелень"- перемога- це Україна в межах границь 1991 року. Все решту "слова зелені " про перемогу"
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08.03.2023 21:39 Ответить
Повірте, вони так усе перекрутять, що навіть якщо здадуть півкраїни ***** - виставлять це перемогою.
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08.03.2023 22:13 Ответить
Ясно.Типу,супергероїчна мегаоборона була успішною,всі завдання виконані,тепер будемо відходити на заздалегідь підготовлені рубежі....✊
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08.03.2023 21:45 Ответить
Цуко! Влада завгоспів!
Верховний завгосп керує зовнішньою політикою, його зам чи радник - судовою системою і силовим блоком, інший зам чи радник - медіапростором.
Військовий завгосп - великий військовий стратєг, його заступниця - найвеличніший військовий аналітик!
Капєць!
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08.03.2023 21:47 Ответить
Хрєнова якась перемога
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08.03.2023 22:05 Ответить
Питання тільки в ціні цієї перемоги. Безперервний конвеєр в соцмережах "загинув", "загинув", "загинув" - усі під Бахмутом...
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08.03.2023 22:11 Ответить
Дивилась відео записане військовим з приводу загибелі його побратимів. Певно знову там.. Розпач і не розуміння чим народ в тилу займається, як допомагає пришвидшити перемогу
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08.03.2023 22:14 Ответить
Народ вже вимотується. Ще волонтерить і донатить, але можливості скорочуються. Бізнес (маленький) зимою майже ліг через енерготеррор. А влада... Це взагалі окреме питання, таке відчуття, що народ з владою живе на різних планетах. Навіть на місцях розкрадають - господи, в нас колись пожрали вареники, які волонтери наліпили ТРОшникам на постах.
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08.03.2023 22:20 Ответить
Та не всі донатять
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08.03.2023 22:20 Ответить
Не уявляю, що заважає. Це вже коли з фінансами повна дупа. А так - кожен може в місяць хоч якусь суму може виділити. З миру по нитці, навіть 100 грн може допомогти.
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08.03.2023 22:23 Ответить
Це не перемога, це ПЕРЕМОГІЩЕ! Та ну і справді, Львів то вони не окупували.
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08.03.2023 22:25 Ответить
Вже знаєш, що це малярша від МО і можна не читати. Знайдіть вже на спікершу милу дівчинку, яку будуть сприймати люди і яка не буде асоціюватись з негативом, який рік несе у маси ця тітка з шоу екстрасенсів.
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08.03.2023 23:40 Ответить
Хай ця хабалка разом з Рєзніковим краще закупівельні ціни МО коментує.

Але ж ні - про свої брудні справи вони мовчать, як партизани.
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08.03.2023 23:42 Ответить
Багатомісячне знищення великої кількості особового складу та техніки ворога в районі Бахмуту - це перемога Джерело:
Зелені виродки Г + Г - Гнилі Гниди
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08.03.2023 23:57 Ответить
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09.03.2023 00:24 Ответить
Звичайно, за сценарієм рашистів після безглуздого знищення військових і людських ресурсів ЗСУ на найгіршому для них і найвигіднішому для рашистів напрямку без досягнення суттєвого воєнного ефекту це буде оголошено перемогою, але Піровою перемогою.
За таким цуцвангом ця війна триватиме роками з сотнями тисяч - мільйонами загиблих українців, від України за цей час може нічого не залишитися, москаль при тому буде набиратись досвіду на вбивствах українців, нарощувати свою воєнну підтримку.
Такими темпами до "зеленої перемоги" лише до 3-ї світової можна буде дійти. Можливо саме цього прагнуть зелено-рашистські дегенерати?
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09.03.2023 00:34 Ответить
От блд ще одна "перемога" для відосиків Зе актора.
Ні дня без "перемог".
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09.03.2023 00:47 Ответить
Чи є інформація про наші втрати в Бвхмуті і околицях?
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09.03.2023 01:12 Ответить
Госпожа Маляр победа-это когда оборонительная операция завершилась успехом т.е сохранением обороняемого города!
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09.03.2023 01:49 Ответить
 
 