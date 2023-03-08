Многомесячное уничтожение огромного количества личного состава и техники врага в районе Бахмута - это победа, - Минобороны

Многомесячное уничтожение огромного количества личного состава российской армии и "вагнеровцев", а также вражеской военной техники в районе Бахмута - это победа для Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается Бахмута, действительно, на сегодняшний день там идут тяжелые бои. Но мы должны понимать несколько вещей. Всем хочется новостей об освобожденных территориях, и это расценивается как победа. Но вместе с тем, то, что уже несколько месяцев подряд наши мужественные воины уничтожают врага, и самые мощные, профессиональные подразделения "Вагнера" там - это победа", - сказала Маляр в эфире национального телемарафона.

Также чиновница подчеркнула, что уничтожение в районе Бахмута огромного количества вооружения и техники врага - это победа.

"То, что на сегодняшний день враг фактически завязан там и вынужден концентрировать все свои усилия, и таким образом уменьшается его наступательный потенциал - это тоже победа. То есть нужно оборонять именно в том месте", - объяснила замминистра обороны.

Читайте также: Армия РФ уменьшает артиллерийскую поддержку ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, - CNN