Многомесячное уничтожение огромного количества личного состава и техники врага в районе Бахмута - это победа, - Минобороны
Многомесячное уничтожение огромного количества личного состава российской армии и "вагнеровцев", а также вражеской военной техники в районе Бахмута - это победа для Украины.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается Бахмута, действительно, на сегодняшний день там идут тяжелые бои. Но мы должны понимать несколько вещей. Всем хочется новостей об освобожденных территориях, и это расценивается как победа. Но вместе с тем, то, что уже несколько месяцев подряд наши мужественные воины уничтожают врага, и самые мощные, профессиональные подразделения "Вагнера" там - это победа", - сказала Маляр в эфире национального телемарафона.
Также чиновница подчеркнула, что уничтожение в районе Бахмута огромного количества вооружения и техники врага - это победа.
"То, что на сегодняшний день враг фактически завязан там и вынужден концентрировать все свои усилия, и таким образом уменьшается его наступательный потенциал - это тоже победа. То есть нужно оборонять именно в том месте", - объяснила замминистра обороны.
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Їм рівень не нижче Ілона Маска цікавий, літаки мінімум F-16, танки Леорард, яйця не меньше 17грн/шт., ананаси і осетрові, "весільні" дрони їх не цікавлять...
Верховний завгосп керує зовнішньою політикою, його зам чи радник - судовою системою і силовим блоком, інший зам чи радник - медіапростором.
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Капєць!
Але ж ні - про свої брудні справи вони мовчать, як партизани.
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