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Новости Война
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Потери в Украине заставляют Москву полагаться больше на ядерный шантаж и киберпреступления, - отчет разведки США

шантаж,ядерний

Поскольку армия России терпит большие потери в Украине, Москва становится менее угрожающей для европейской безопасности.

Об этом говорится в несекретном ежегодном отчете разведки США с оценкой мировых угроз, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Москвы понесли потери во время войны в Украине, требующие многих лет восстановления и сделают их менее способными представлять обычную военную угрозу европейской безопасности, а также действовать так же напористо в Евразии и на мировой арене. Москва станет еще более зависимой от ядерной, кибернетической и космического потенциала, поскольку он имеет дело с большими потерями российских сухопутных сил", - убеждены в разведке.

В то же время Россия будет оставаться главной киберугрозой.

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"Война в Украине стала ключевым фактором в определении приоритетов киберопераций России в 2022 году. Хотя ее киберактивность, связанная с войной, не соответствовала ожидавшим темпам и влиянию, Россия будет оставаться главной киберугрозой, поскольку она совершенствует и применяет свои возможности шпионажа, влияния и атак. Россия рассматривает киберпреступления как внешнеполитический рычаг для влияния на решения других стран", - указывают разведчики.

Особенно сосредоточена Россия на совершенствовании своей способности атаковать объекты критической инфраструктуры, включая подводные кабели и промышленные системы управления по всему миру.

Автор: 

киберпреступление (762) разведка (4194) россия (96200) США (27156) ядерное оружие (1353)


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Як сказав дядько Джо "це ж росія і багато помилок може трапитись при спробі нею ядерної зброї" - значить щось знає!!!
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08.03.2023 21:16 Ответить
О великі і шановні правителі всіх країн, в'***** разом по кацапії зараз, бо потім може бути пізно.
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08.03.2023 21:19 Ответить
Якщо росія вдаєтсья до ядерного шантажу, то чому б не розробити хід у відповідь? Навіть якщо його буде не можливо здійснити, все одно такий варіант можна використовувати як тиск у відповідь. Наприклад, росія погрожує застосуванням ядерної зброї, але розмуіє при цьому, що не здійсьнить погрозу, бо кишка тонка. А Захід може у відповідь тиснути теж якоюсь нездійсненною прогрозою, наприклад, надати ядерну зброю Україні чи Тайваню. А не така вже нездійснена ця погроза - в цьому є великий сенс - в Україні забрали в угоду Росії ядерну зброю, думали, що росія поводитими себе як людина після цього і от настав час виправляти цю помилку. Погроза є погрозою і не можна її нехтувати і залишати її без відповіді
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08.03.2023 21:23 Ответить
Трохи не про те тут йдеться. Навіщо на весь світ махати ядерною зброєю, якщо можна по-тихому зламати телефон, пошту, комп, а потім вислати умовній фрау Меркель пікантне відео або переписку. Кацапи завжди так вербували, в основному через компру. Блага цивілізації їм ще більше розв'язали руки.
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09.03.2023 01:24 Ответить
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08.03.2023 21:24 Ответить
Все правильно. Ця війна проблема не лише України. І чогось мені здається, що і західним арміям доведеться брати в цьому участь. У тому, чи іншому статусі, у більшій, чи меншій мірі. Але я переконаний, що чим швидше це станеться, тим менше загине людей. Уточню - кацапи - не люди. Тому це не про них. Але саме їх якнайбільше знищення на полі бою врчткє життя іншим людям.
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08.03.2023 21:29 Ответить
Через рік війни дійшов висновку що нам необхідно мати власне ЯО. Це потрібно зробити тихо, швидко і таємно. Дл яцього необхідно прибрати всю смердючу "зелень" з Печерських пагорбів і радикально очистити Кабмін від жидів та кацапів, бо там лише 15,5% етнічних українців. Решта латентні жидобільшовики які поколінням створювали з бюджету годівницю собі і "бездонну діру" для податків українського народу. Навіть в "дрімучому Казахстані" ВВП з 1991 року виріс в З,5 разів. А ми досі на рівні 61% від 1991 року. Повну відповідальність за низький ВВП несе корумпований жидобільшовицький Кабмін - рокрадають все і платити податки немає сенсу бо вони не повертаються до людей в вигляді соціальної безпеки та заможного життя... Дарвін колись писав що в еволюції перемагають не найрозумніші і не найсильніші, а найбільш пристосовані. У нас корумповані чиновники створили ідеальне середовище для "найпристосованішіих" злодіїв та аферистів всіх мастей. Якщо це не зупинити народу скоро не стане. І країни також. Українцям доведеться стати народом без Батьківщини і поступово розчинитися в інших, більш рішучих і чесних народах...
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08.03.2023 23:52 Ответить
 
 