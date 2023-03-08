Потери в Украине заставляют Москву полагаться больше на ядерный шантаж и киберпреступления, - отчет разведки США

Поскольку армия России терпит большие потери в Украине, Москва становится менее угрожающей для европейской безопасности.

Об этом говорится в несекретном ежегодном отчете разведки США с оценкой мировых угроз, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Москвы понесли потери во время войны в Украине, требующие многих лет восстановления и сделают их менее способными представлять обычную военную угрозу европейской безопасности, а также действовать так же напористо в Евразии и на мировой арене. Москва станет еще более зависимой от ядерной, кибернетической и космического потенциала, поскольку он имеет дело с большими потерями российских сухопутных сил", - убеждены в разведке.

В то же время Россия будет оставаться главной киберугрозой.

Читайте также: Путин, похоже, понял ограниченность своих сил и сейчас сосредоточен на более скромных военных целях в Украине, - разведка США

"Война в Украине стала ключевым фактором в определении приоритетов киберопераций России в 2022 году. Хотя ее киберактивность, связанная с войной, не соответствовала ожидавшим темпам и влиянию, Россия будет оставаться главной киберугрозой, поскольку она совершенствует и применяет свои возможности шпионажа, влияния и атак. Россия рассматривает киберпреступления как внешнеполитический рычаг для влияния на решения других стран", - указывают разведчики.

Особенно сосредоточена Россия на совершенствовании своей способности атаковать объекты критической инфраструктуры, включая подводные кабели и промышленные системы управления по всему миру.