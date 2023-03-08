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"Народ ждал освободителей, а пришли, бл#дь, оккупанты", - у пророссийского экс-руководителя "Мотор Сечи" Богуслаева отобрали зерно в порту Бердянска. АУДИО

Журналисты обнародовали новые записи экс-директора "Мотор Сечи" Богуслаева, в которых он жалуется на то, что российские оккупанты грабят имущество и зерно, принадлежащее его фирмам. Часть записей публикуется впервые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании "Схем". Радио Свобода.

Журналисты обнародовали записи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" того времени Вячеслава Богуслаева, которые он вел с представителями российского военно-промышленного комплекса уже во время полномасштабной войны. На записях Богуслаев выражает своим российским собеседникам пожелание, чтобы президент России Владимир Путин довел намерение оккупации Украины до конца, сетует на ракетные обстрелы Запорожья из-за того, что они затронули возглавляемый им авиационный завод, возмущается мародерством со стороны оккупантов, и при этом продолжает договариваться с бизнес-партнерами о тайных поставках в Россию двигателей для военных вертолетов через третьи страны – в частности, через Китай.

Эти записи журналисты получили от источников в правоохранительных органах, проанализировали и сопоставили с событиями того времени, а также дополнительно верифицировали с помощью экспертизы Национального центра медиа-экспертиз в США.

Смотрите также: СБУ предотвратила вывоз из Украины элитного автопарка, оружия и антиквариата, принадлежащих президенту "Мотор Січі" Богуслаеву. ФОТОрепортаж

Также читайте: Как Богуслаев "отмывал" деньги Кремля в Украине. РАССЛЕДОВАНИЕ

В марте 2022-го, судя по записям, Богуслаев жаловался своим российским контактам на то, что военные армии РФ незаконно вывезли сельхозоборудование и зерно, хранившееся на его предприятии "Айленд" в Херсонской области.

"Ни сеять, ни пахать не могу. Нет, это ху*** полная. Надо об этом не бояться говорить. Не по телевизору. Это позор, бл***, чтобы я по телевизору еще говорил. А шепнуть, сказать, что прекратите, бл***, чтобы по армии прошли слухи, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ же ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты" - сетовал Богуслаев в разговоре с Ситновым.

Также в разговоре со Стеновым Богуслаев жалуется, что в Бердянске воруют зерно с его элеватора. "У меня 9-й причал. Я купил его. 9 в Бердянском порту. Забрали компьютеры все, бл#, хлеб забрали из элеваторов. Чужой. Я же на хранение взял. Все ссыпали и вывезли. Ну это непонятно. Вообще непонятно. Я в шоке, бл#. Я не думал, что могут. Мы можем так. Наверное, сговорились с бандитами, бл#".

На что Ситнов отметил: "Война есть война".

Напомним, что 22 октября 2022 года в СБУ сообщили, что задержали президента "Мотор Сичи" Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

Журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Автор: 

Бердянск (444) Богуслаев Вячеслав (74) оккупация (10199)


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Топ комментарии
+69
Да, дедолага - так вот каков он, вкус путинского х...я!
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08.03.2023 21:28 Ответить
+63
Яскравий приклад старого дурака. Він чекав "визволителів". І як він з такими розумовими здібностями керував таким підприємством?!
Хоча про що це я? Такі ще й в президенти йдуть.
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08.03.2023 21:29 Ответить
+52
Який "народ" чекав, утирок ти ватний?
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08.03.2023 21:29 Ответить
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Да, дедолага - так вот каков он, вкус путинского х...я!
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08.03.2023 21:28 Ответить
Бедолага.
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08.03.2023 21:29 Ответить
Та не, дедолага больше в тему...
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08.03.2023 21:38 Ответить
в Л.Подерв'янського є дослівна цитата "ну що, діду, скуштували ***?"
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08.03.2023 21:33 Ответить
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08.03.2023 21:29 Ответить
Який "народ" чекав, утирок ти ватний?
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08.03.2023 21:29 Ответить
Риганали.
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08.03.2023 21:50 Ответить
Всі?
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08.03.2023 22:20 Ответить
еще ВЖОПУЗЕЖЕ
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08.03.2023 22:34 Ответить
Всі. Разом з малими риганалами кварталу 95.
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08.03.2023 23:40 Ответить
Да ше цікаво визволителів від кого?
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08.03.2023 22:19 Ответить
втаное ********* с Мотор Сич и Ивченко-Прогресс, там 73% таких в Жопорожье ... они с 2003 года выбирали себе рыгов
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08.03.2023 23:59 Ответить
То це який ''народ'' чекав ''аслабадітєлєй''?
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08.03.2023 21:29 Ответить
Тот самый, который голосовал за рыгов а потом ОПЗЖопников все эти годы.
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08.03.2023 22:13 Ответить
Лишньохромосомий - якого трохи з часів совку лишилося!!!!
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08.03.2023 22:19 Ответить
Яскравий приклад старого дурака. Він чекав "визволителів". І як він з такими розумовими здібностями керував таким підприємством?!
Хоча про що це я? Такі ще й в президенти йдуть.
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08.03.2023 21:29 Ответить
Він на "визволителях" заробляв, продаючі їм двигуни через офшори. На цівілізованих ринках така "торгівля" не вітається
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08.03.2023 22:23 Ответить
Ти падло вважаєш себе народом? Дочекався **** асвабадітелєй...
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08.03.2023 21:31 Ответить
Как сказал бывший (во времена Ельцина) запоребриковский премьер Сергей Кириенко, "Пусть скажет спасибо, что не ограбили и не убили".
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08.03.2023 21:32 Ответить
А скільки крові попив цей дід працівникам Мотор-Січі.
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08.03.2023 21:34 Ответить
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08.03.2023 21:36 Ответить
Умный человек Богуслаев?
Несомненно, что умный. Как инженер, как руководитель, как бизнесмен.
Мудрый человек Богуслаев?
Не смешите мои тапочки. Дурак дураком, и, ведь главное, что уже не имеет ни малейшего шанса измениться
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08.03.2023 21:41 Ответить
та це зараз так. а якби спрацював сценарій "Київ за 3 дня"? тоді вважався би він мудрим. хоча по факту - зрадник і сєпар. і за це буде сидіти.
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08.03.2023 22:51 Ответить
Надо делать бабки (логика проститутки ) и своим и чужим, лишь давали бабки.
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09.03.2023 05:57 Ответить
На того старого пердуна увесь пролетаріат заводу молиться як на джизуса. Вони ж разом з ним думали що прийде "расія" і в них буде безліч замовлень та грошей, у яких можна буде купатися, та кидати їх у море. Те що його арештували, це взагалі диво.
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08.03.2023 21:37 Ответить
Старий цап !
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08.03.2023 21:37 Ответить
Ленін в своїх "творах" і промовах ввів поняття "корисні ідіоти". тут навіть не ідіоти, тут імбецили чи повні дебіли. Чекати від окупанта "асвабаждєнія", це треба не те що нульовий IQ, а від'ємний.
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08.03.2023 21:38 Ответить
Здається, ленін сам був корисним ідіотом, яким скористався сталін.
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09.03.2023 06:48 Ответить
Жди ********* він тебе раскріростіт.
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08.03.2023 21:39 Ответить
поменяют ******
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08.03.2023 21:39 Ответить
Зєлєнскій, аууу! Це матюкливе чмо зі словесним набором рядового кацапського вагнерівця все ще герой України! Це нормально???!!
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08.03.2023 21:40 Ответить
Якщо повії з Окружної вже з орденами... Для влади слуг коломоя це норма.
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08.03.2023 22:08 Ответить
Та ці бувші червоні директори через одного чекали і може ще чекають "визволителів". А зараз принишкли . Чекають коли ще небудь якусь капость проти України втнути. Їм всім треба ретельну "ревізію" зробити.
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08.03.2023 21:41 Ответить
Диви но і тут ниточки до самого верху тягнуться.
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08.03.2023 21:45 Ответить
Без ниточок нагору він би не прихапав завод.
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08.03.2023 21:54 Ответить
Лично зная товарища отвечу ему так. Вячеслав Александрович, будете на старости лет, как ваш кумир Членин - Все по тюрьмам, по тюрьмам
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08.03.2023 21:46 Ответить
богуслаєв - етнічний кацап
а будь який кацап то біологічне сміття
сміття має бути повністю утилізоване
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08.03.2023 21:55 Ответить
а звідки вам відомо, що він етнічний московит?
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08.03.2023 23:33 Ответить
Класика: обікрали злодія!
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08.03.2023 21:56 Ответить
бу-га-га. Так тобі, малорос-підкацапник-************
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08.03.2023 21:57 Ответить
Так і продовжують опозажопники з ВРУ торгувати Україною та Українцями, а Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, продовжують їх підтримувати і заробляти гроші на крові!!
Вішати гнидоту на сухому дереві ТРЕБА!!
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08.03.2023 22:07 Ответить
кожна принципово російськомовна людина повинна бути під підозрою.

краще бути готовим і не дати ворожому агенту зробити свою чорну справу аніж потім тупо ремигати як корова і вигадувати казочки про марсіян, які вчиняли зраду чи про иншопланетян з поясу оріона, які все саботували.

аби лише не бачити російськомовних, через яких ми і маємо стільки горя.
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08.03.2023 22:07 Ответить
Визволителів - від кого? Чи від чого? Вам, тварюкам колаборанським, погано в Україні жилося? Жріть "срущій мір", не обляпайтеся.
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08.03.2023 22:08 Ответить
Визволителів - від кого? Чи від чого?

Від здорового глузду.
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08.03.2023 22:46 Ответить
Ідіоти...вам говорили що то окупанти. А ви їм короваї пекли
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08.03.2023 22:13 Ответить
усе в падлюки було: й статки, й статус, й вплив, але кацапові усього мало, "всьо неймьотся єму", йому "расію" подавай... але зараз головне, аби дєрьмако-татаров у стилі криголама не "абєздолілі" старого дурня та й тишком-нишком не випустили за кордон (або й просто не обміняли)... практично впевнений, в опі над цим вже працюють...
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08.03.2023 22:22 Ответить
Стареча деменція - штука непроста )))
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08.03.2023 22:23 Ответить
Вони ніколи не повинні вийти з тюрми, ніколи! Згнити там!
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08.03.2023 22:23 Ответить
*******. Пи-да-ра-си-на.
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08.03.2023 22:33 Ответить
Ватность, навіть невелика, навіть на перший погляд геть копійчана, є першопричиною недостатньої підготовки до війни, віра в те що може кацап людина якось домовимось, якось порешаєм - інакше були б в України на 8 році і ракети і танки і ядером прикриті
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08.03.2023 22:35 Ответить
Карма вона с*ка така
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08.03.2023 22:40 Ответить
все це приблизно було відомо вже років п'ять тому...
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08.03.2023 22:40 Ответить
Дед ипнутый на всю голову. Если ждал кацапов, то должен был выяснить как они себя ведёт. Он хоть историю СССР знает? Экспроприация неизбежна - этого он должен был знать.
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08.03.2023 22:46 Ответить
бо воно тупориле
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08.03.2023 23:35 Ответить
Нам потрібна етнічна чистка в усіх сферах - від війська до економіки та освіти. І така щоб кацапські лапті повідлітали за порєбрік назавжди!
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08.03.2023 23:03 Ответить
А начать нужно с законодательства о гражданах и населении ...
Это практически не пересекающиеся категории ...
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08.03.2023 23:43 Ответить
от падлюка , вже пігментні плями пр шкірі, а все не заспокоїться. здохни вже наволоч.
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08.03.2023 23:04 Ответить
Думали герой України, а виявився зрадник.
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08.03.2023 23:31 Ответить
А чим не довольний Богуслаєв?

Кацапи звільняють його від майна.
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08.03.2023 23:39 Ответить
Забавно ...
Пока не "отмародерили" - освободители, а как "отмародерили" - оккупанты ...
Шелупень кацапская - она вся такая ...
Понаехи совковые и халявщики ...
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08.03.2023 23:41 Ответить
Діагноз для більшості радянських людей - діра замість мізків.
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08.03.2023 23:47 Ответить
ватные ******** с Мотор Сичи, вы меня слышите? и как вам ******* после всего этого живется? молились на этого ******** богуслая, фальсифицировали выборы за него, Сухого, Яныка ... гниды вы, ненавижу вас уродов!!!

И таких мразей 72% в Запорожье
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08.03.2023 23:56 Ответить
ну, вроде как по-коммунистически все, как в ссср, большевизм. не расстреляли, правда. может поэтому такие мещанские замашки. а вообще да, все доходит исключительно на собственном опыте - и необходимость нормальных законов и их обязательное исполнение (для всех) и право и мораль и логика и т.д. и т.п. правда не всегда, не до всех и не всегда вовремя.
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09.03.2023 01:35 Ответить
...и при этом продолжает договариваться с бизнес-партнерами о тайных поставках в Россию двигателей для военных вертолетов через третьи страны - в частности, через Китай. Все что нужно знать про красножопых.
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09.03.2023 04:33 Ответить
Те, що богуслаєв виліз при Зеленстькому і почав продавати кацапам мотори для літаків і гелікоптерів - то це яскраво говорить про політику 6-го. Тоді продано для ВПК кацапів більше ста моторів, це більше ста літаеків і гелікоптерів скирають ракети, бомби і птури на голови ЗСУ і мирних громадян. Тут інше, десь проходить новий зашквар "слуг", що в хід йде перевірено лайно- "плівки", і нарід буде веселитися, слухаючи їх, пропускаючи основне - новий дерібан і здачу інтересів держави.
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09.03.2023 08:43 Ответить
 
 