"Народ ждал освободителей, а пришли, бл#дь, оккупанты", - у пророссийского экс-руководителя "Мотор Сечи" Богуслаева отобрали зерно в порту Бердянска. АУДИО

Журналисты обнародовали новые записи экс-директора "Мотор Сечи" Богуслаева, в которых он жалуется на то, что российские оккупанты грабят имущество и зерно, принадлежащее его фирмам. Часть записей публикуется впервые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании "Схем". Радио Свобода.

Журналисты обнародовали записи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" того времени Вячеслава Богуслаева, которые он вел с представителями российского военно-промышленного комплекса уже во время полномасштабной войны. На записях Богуслаев выражает своим российским собеседникам пожелание, чтобы президент России Владимир Путин довел намерение оккупации Украины до конца, сетует на ракетные обстрелы Запорожья из-за того, что они затронули возглавляемый им авиационный завод, возмущается мародерством со стороны оккупантов, и при этом продолжает договариваться с бизнес-партнерами о тайных поставках в Россию двигателей для военных вертолетов через третьи страны – в частности, через Китай.

Эти записи журналисты получили от источников в правоохранительных органах, проанализировали и сопоставили с событиями того времени, а также дополнительно верифицировали с помощью экспертизы Национального центра медиа-экспертиз в США.

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В марте 2022-го, судя по записям, Богуслаев жаловался своим российским контактам на то, что военные армии РФ незаконно вывезли сельхозоборудование и зерно, хранившееся на его предприятии "Айленд" в Херсонской области.

"Ни сеять, ни пахать не могу. Нет, это ху*** полная. Надо об этом не бояться говорить. Не по телевизору. Это позор, бл***, чтобы я по телевизору еще говорил. А шепнуть, сказать, что прекратите, бл***, чтобы по армии прошли слухи, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ же ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты" - сетовал Богуслаев в разговоре с Ситновым.

Также в разговоре со Стеновым Богуслаев жалуется, что в Бердянске воруют зерно с его элеватора. "У меня 9-й причал. Я купил его. 9 в Бердянском порту. Забрали компьютеры все, бл#, хлеб забрали из элеваторов. Чужой. Я же на хранение взял. Все ссыпали и вывезли. Ну это непонятно. Вообще непонятно. Я в шоке, бл#. Я не думал, что могут. Мы можем так. Наверное, сговорились с бандитами, бл#".

На что Ситнов отметил: "Война есть война".

Напомним, что 22 октября 2022 года в СБУ сообщили, что задержали президента "Мотор Сичи" Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

Журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.