В среду, 8 марта, россияне обстреляли Никополь - ранены 2 детей и 4 взрослых, - ОВА
Никопольский район Днепропетровщины в среду, 8 марта, подвергся вражеским обстрелам из тяжелой артиллерии и "Градов"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОВА.
Россияне обстреляли город Никополь, а также Марганецкую и Красногригорьевскую громады.
В результате обстрелов пострадали шесть человек, все они из Никополя: 11-летняя девочка и 10-летний мальчик, три женщины и мужчина. Взрослым – от 40 до 74 лет. Раненые в состоянии средней тяжести.
"В городе повреждены 24 частных дома. Один из них загорелся. Пожар спасатели уже потушили. Изуродуваны 7 хозяйственных построек. Повреждены 20 солнечных панелей, 4 линии электропередачи и 2 газопровода", - добавили в ОВА.
В остальных громадах, попавших под вражеский огонь, обошлось без пострадавших. Последствия атак еще уточняются.
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