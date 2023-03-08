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В среду, 8 марта, россияне обстреляли Никополь - ранены 2 детей и 4 взрослых, - ОВА

нікополь

Никопольский район Днепропетровщины в среду, 8 марта, подвергся вражеским обстрелам из тяжелой артиллерии и "Градов"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

Россияне обстреляли город Никополь, а также Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

В результате обстрелов пострадали шесть человек, все они из Никополя: 11-летняя девочка и 10-летний мальчик, три женщины и мужчина. Взрослым – от 40 до 74 лет. Раненые в состоянии средней тяжести.

"В городе повреждены 24 частных дома. Один из них загорелся. Пожар спасатели уже потушили. Изуродуваны 7 хозяйственных построек. Повреждены 20 солнечных панелей, 4 линии электропередачи и 2 газопровода", - добавили в ОВА.

В остальных громадах, попавших под вражеский огонь, обошлось без пострадавших. Последствия атак еще уточняются.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. ФОТО

Автор: 

обстрел (27885) Никополь (1074) Днепропетровская область (4086)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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08.03.2023 22:04 Ответить
 
 