Международный уголовный суд будет расследовать депортацию украинских детей в РФ, - прокурор Хан

Международный уголовный суд будет расследовать дела по незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации.

Об этом в интервью телеканалу CNN заявил прокурор МУС Карим Хан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"У нас есть сведения из нескольких источников о том, что дети из районов, оккупированных войсками РФ, вывезены на территорию России. Их не передали нейтральным третьим странам, не отдали и не направили в другие части Украины, их вывезли в Российскую Федерацию", - отметил он.

Хан также рассказал, что лично побывал в пустом детском доме, расположенном в двух километрах от линии фронта на юге Украины.

"Рисунки, прикрепленные на стене, и шкафы, полные одежды, рассказывали о контексте любви и поддержки, который был когда-то. Но этот дом был пустым из-за вероятной депортации детей из Украины в Российскую Федерацию или их незаконное перемещение в другие части временно оккупированных территорий", – добавил прокурор.

Напомним, подтверждена депортация в Россию более 16 тысяч украинских детей. 307 из них удалось вернуть.

Приблизительно 6 тысяч украинских детей российские оккупанты содержат в так называемых "лагерях перевоспитания".

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