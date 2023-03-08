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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала российского вторжения более 8,1 млн украинцев стали беженцами, - ООН

біженці,берлін,німеччина

С начала полномасштабного вторжения РФ более 8,1 миллиона украинцев стали беженцами. При этом около 5 млн граждан Украины подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев.

"Эскалация конфликта в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры, что заставило людей покинуть свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи", - заявили в ООН.

По данным Агентства ООН, на 7 марта в Болгарии находится 153 170 украинцев; в Чехии – 495 569 человек; в Эстонии – 43 485; Венгрии – 34 248; Латвии – 46 048; Литве – 75 197; Польше – 1 564 711; Республике Молдова – 107 728; Румынии – 118 855; Словакии – 110 968.

Кроме того, в Дании находится 38 538 человек, в Финляндии – 50 692; во Франции – 118 994; в Германии – 881 399; Испании – 168 654; в Соединенном Королевстве – 164 500.

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Автор: 

беженцы (1654) ООН (4193)


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Топ комментарии
+7
Найбільше "біженців" з селищ коло Ужгорода та Львова.
Це 1200 км від фронту, але бегуть за соц.допомогою, відбираючі у справжніх біженців і житло, і їжу, і соцдопомогу.
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08.03.2023 23:07 Ответить
+5
вкусные шашлыки получились ?
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08.03.2023 23:52 Ответить
+5
Деякі жителі західних областей так ******* Україну, що стали біженцями і паразитують за рахунок інших. А інші "патріоти" віком за тридцять відчули потяг до навчання на стаціонарі. Коли вже тцк та сп нарешті займуться цим контингентом.
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09.03.2023 01:10 Ответить
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Тут звісно наша влада ні до чого
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08.03.2023 23:02 Ответить
Щось Цензор ні слова про Грузію. Там щось визріває.
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08.03.2023 23:05 Ответить
Найбільше "біженців" з селищ коло Ужгорода та Львова.
Це 1200 км від фронту, але бегуть за соц.допомогою, відбираючі у справжніх біженців і житло, і їжу, і соцдопомогу.
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08.03.2023 23:07 Ответить
Справжні, звичайно, це ті, хто кричав "путєнввєді".
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08.03.2023 23:13 Ответить
У США перебувае близько 250 тисяч українців
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08.03.2023 23:09 Ответить
Что-то дохрена. В Швеции меньше 50 тыс. Или это всего, начиная с тех кто уехал десятилетия назад?
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08.03.2023 23:54 Ответить
Ну частина з цих 8 млн хитрожопі тварі.
Причому з цієї частини ще якийсь відсоток вати та "какаяразніца".
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08.03.2023 23:15 Ответить
І країна яка спричинила стільки лиха на землі буде головувати в радбезі ООН з 1 квітня,ось така ця організація!
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08.03.2023 23:17 Ответить
Из этих 8 миллионов о почти трех миллионах беженцев заявили в РФ и Беларуси.
У нас же нет сомнений в правдивости заявлений путинцев и лукашенковцев?
Правда они не предоставили данных о том, что было дальше с этими людьми, вернулись ли они в Украину, проехали транзитом через эти страны в Европу и уже там зарегистрировались (создав двойну статистику).
Кроме того, из 4.8 миллионов беженцев зарегистрировшихся в Европе не редки случае двойной-тройной регистрации в разных странах, если человек перемещался по Евросоюзу и не снялся с места предыдущей регистрации.
Короче с учётом этого всего не 8, а 6 миллионов заграницей находятся в данный момент. Причем значительное число - пережидали зиму, когда вся Украина должна была остаться без света и замерзнуть. Весной вернутся многие.
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08.03.2023 23:42 Ответить
Сами же демографы говорят, что значительное число может не вернуться из-за границы. Ну будем посмотреть, как говорится. На крайний случай есть африканцы и ещё какой-нибудь Бангладеш. Можно оттуда импортировать новых "украинцев".
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08.03.2023 23:50 Ответить
Смотря какой будет механизм для не желающих возвращаться.
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08.03.2023 23:58 Ответить
какие это демографы такое говорят? Чушь это всё. Вернется большинство, если война закончится в этом году и победой. Хотя бы относительной. Ну, а те кто не вернутся - это их выбор.
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09.03.2023 00:23 Ответить
вкусные шашлыки получились ?
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08.03.2023 23:52 Ответить
Деякі жителі західних областей так ******* Україну, що стали біженцями і паразитують за рахунок інших. А інші "патріоти" віком за тридцять відчули потяг до навчання на стаціонарі. Коли вже тцк та сп нарешті займуться цим контингентом.
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09.03.2023 01:10 Ответить
 
 