С начала российского вторжения более 8,1 млн украинцев стали беженцами, - ООН
С начала полномасштабного вторжения РФ более 8,1 миллиона украинцев стали беженцами. При этом около 5 млн граждан Украины подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев.
"Эскалация конфликта в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры, что заставило людей покинуть свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи", - заявили в ООН.
По данным Агентства ООН, на 7 марта в Болгарии находится 153 170 украинцев; в Чехии – 495 569 человек; в Эстонии – 43 485; Венгрии – 34 248; Латвии – 46 048; Литве – 75 197; Польше – 1 564 711; Республике Молдова – 107 728; Румынии – 118 855; Словакии – 110 968.
Кроме того, в Дании находится 38 538 человек, в Финляндии – 50 692; во Франции – 118 994; в Германии – 881 399; Испании – 168 654; в Соединенном Королевстве – 164 500.
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Це 1200 км від фронту, але бегуть за соц.допомогою, відбираючі у справжніх біженців і житло, і їжу, і соцдопомогу.
Причому з цієї частини ще якийсь відсоток вати та "какаяразніца".
У нас же нет сомнений в правдивости заявлений путинцев и лукашенковцев?
Правда они не предоставили данных о том, что было дальше с этими людьми, вернулись ли они в Украину, проехали транзитом через эти страны в Европу и уже там зарегистрировались (создав двойну статистику).
Кроме того, из 4.8 миллионов беженцев зарегистрировшихся в Европе не редки случае двойной-тройной регистрации в разных странах, если человек перемещался по Евросоюзу и не снялся с места предыдущей регистрации.
Короче с учётом этого всего не 8, а 6 миллионов заграницей находятся в данный момент. Причем значительное число - пережидали зиму, когда вся Украина должна была остаться без света и замерзнуть. Весной вернутся многие.