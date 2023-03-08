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В Тбилиси вторые сутки проходят массовые протесты. Полиция оттеснила протестующих от парламента, начались задержания

В Грузии полиция начала выхватывать протестующих прямо из толпы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

К вечеру 8 марта полиция оттеснила протестующих от парламента. Наиболее активных полиция выхватывает прямо из толпы.

Кроме того, они подтянули новые водометы и пожарные машины, усилили границы полиции. Правоохранители стреляют в воздух из пневматического оружия, к тому же когда полицейские начали бросать светошумовые гранаты, вспыхнула одежда у одного из протестующих.

Читайте также: Минувшей ночью во время протестов в Грузии задержали 66 человек

Автор: 

Грузия (4504) протест (5862)


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Топ комментарии
+31
Зе кондом, шуткувати про ********* палички вже не будеш ?
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08.03.2023 23:22 Ответить
+28
Воно тепер нев'******* патрійот шоневтік.
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08.03.2023 23:34 Ответить
+26
Бог вам в поміч картвелі , гоніть нах ту прокацапську наволоч ( владу ) . Україна з вами . !!
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08.03.2023 23:32 Ответить
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Зе кондом, шуткувати про ********* палички вже не будеш ?
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08.03.2023 23:22 Ответить
Воно тепер нев'******* патрійот шоневтік.
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08.03.2023 23:34 Ответить
Реформовані Сааком поліціянти, діють профессійно. Так як і при ньому
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08.03.2023 23:26 Ответить
шось я там не бачу монобровних поліціянтів, більш того, якісь зойки" відійдіть за парєбрікъ"..
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08.03.2023 23:29 Ответить
Удачі грузинському народу.
Гоните в шею про российское правительство.
Пора, брат.
Пора…
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08.03.2023 23:28 Ответить
Лучше никакого протеста, чем плохо организованный. Поэтому, пока это похоже на громкий пук в воду. Посмотрим, что будет дальше
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08.03.2023 23:30 Ответить
Сотрю прямой эфир, стрим, из Тбилиси. Разочарован, протест импотентный Да, не как в Москве, не как в Беларуси, но все равно КПД его приближается к 0. До Майдана- как до Луны раком.
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09.03.2023 01:06 Ответить
Ну зараз тролі нам розкажуть, як наш Майдан організував та фінансува Госдеп. Звісно, нащо протестувати, краще стояти на колінах перед ху#лом
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09.03.2023 06:55 Ответить
Білорусія, рімейк...
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09.03.2023 00:05 Ответить
Цікаво, поліціянти запоребрикові?
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08.03.2023 23:29 Ответить
Запоребрикові поліціянти, годують хробаків під Харковом. Не ті часи
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08.03.2023 23:33 Ответить
Чого,чого, а поліціантів у кацапів вистачає.
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08.03.2023 23:42 Ответить
Тепер вже ніт
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08.03.2023 23:43 Ответить
Тепер вже менше, але вистачає. Почитайте прокількість силовиків у московії. Хай навіть -50 000 в Україні - це ні про що.
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08.03.2023 23:51 Ответить
Бог вам в поміч картвелі , гоніть нах ту прокацапську наволоч ( владу ) . Україна з вами . !!
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08.03.2023 23:32 Ответить
Майданять.
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08.03.2023 23:36 Ответить
Ще ні
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08.03.2023 23:38 Ответить
А як мені терли про "грузинську нєвгрєбєну реформу поліції".Кацманавти - вони і в Тбілісі кацманавти.
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08.03.2023 23:38 Ответить
Так вони і при Карлсоні, протести розганяли. Дуже жорстоко. Протестувальників, витягували, навіть з церков, де вони намагалися сховатися. Тепер це одне із обвинувачень проти "реформатора"
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08.03.2023 23:42 Ответить
Так у Франції протести розганяють. Тут справа в тому за що той протест, з яких причин, і як відбувається.
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08.03.2023 23:48 Ответить
Вона у них і була успішна. Ви ж порівнюйте як було до реформи. І якщо без нагляду - корупція для верхівки, великі з/п для виконавців - рецепт відомий. Коротше грядку полоти треба постійно, бо толку не буде.
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08.03.2023 23:46 Ответить
Грузіни, ви пісня ! Згадайте Бубу і Данелію! кацап - пацак.
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08.03.2023 23:44 Ответить
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08.03.2023 23:58 Ответить
Сьогодня ДН Великого Кобзаря! 😊
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09.03.2023 09:39 Ответить
В тему
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09.03.2023 10:05 Ответить
Якщо грузини не вистоять зараз і не проженуть прокацапську владу - то хана. Бо після протестів активістів переловлять, пересаджують і буде як на болотах або в бульболяндії. Тим більше Грузія маленька за розмірами країна.. тому грузинам до кінця або ніяк
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09.03.2023 00:35 Ответить
Висмикують з натовпу? А решта відосіки знімає? Десь вже таке бачив. І навіть знаю,чим закінчиться...
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09.03.2023 00:36 Ответить
#ідітьусраку
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09.03.2023 00:47 Ответить
Туди,де ви незабаром опинитесь? Навіщо це нам?
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09.03.2023 01:03 Ответить
Білоруський сценарій. Зачистка демократичних сил
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09.03.2023 00:43 Ответить
имхо количество кацапни в Грузии превысило какие-то приличные нормы и решили им сделать "душевно, по-домашнему" с "иноагентами", а то ж привыкнут, вернутся еще на историческую родину, начнут права качать, но вроде пока что-то пошло не так.
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09.03.2023 01:26 Ответить
Може я помиляюсь, але в мене смутне бажання, що нам треба було б закон про іноагентів у якомусь демократичному вигляді. Це нормально коли громадянин іноземних держав - коломоя, для вигоди собі, заморочує нашому народу голови через канал Г+Г, власником якого він є? Це що демократія?
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09.03.2023 01:58 Ответить
Тримайтеся, грузинські браття! Ідіть до кінця, не дивлячись ні на що, щоб не проливати потім кров ваших синів, борючись за вашу волю, бо більше не буде такого шансу, коли карателі-рашисти дохнуть на Україні і не зможуть вас придушити саме у цей час. Користуйтеся моментом!
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09.03.2023 06:59 Ответить
 
 