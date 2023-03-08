В Тбилиси вторые сутки проходят массовые протесты. Полиция оттеснила протестующих от парламента, начались задержания

В Грузии полиция начала выхватывать протестующих прямо из толпы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

К вечеру 8 марта полиция оттеснила протестующих от парламента. Наиболее активных полиция выхватывает прямо из толпы.

Кроме того, они подтянули новые водометы и пожарные машины, усилили границы полиции. Правоохранители стреляют в воздух из пневматического оружия, к тому же когда полицейские начали бросать светошумовые гранаты, вспыхнула одежда у одного из протестующих.

Читайте также: Минувшей ночью во время протестов в Грузии задержали 66 человек