В Тбилиси вторые сутки проходят массовые протесты. Полиция оттеснила протестующих от парламента, начались задержания
В Грузии полиция начала выхватывать протестующих прямо из толпы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
К вечеру 8 марта полиция оттеснила протестующих от парламента. Наиболее активных полиция выхватывает прямо из толпы.
Кроме того, они подтянули новые водометы и пожарные машины, усилили границы полиции. Правоохранители стреляют в воздух из пневматического оружия, к тому же когда полицейские начали бросать светошумовые гранаты, вспыхнула одежда у одного из протестующих.
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+31 valera ivolgov
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+26 Maksim Perepelitca
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Гоните в шею про российское правительство.
Пора, брат.
Пора…