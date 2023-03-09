Пентагон препятствует передаче доказательств военных преступлений РФ в Украине в Международный уголовный суд, - The New York Times
По данным The New York Times, руководство Пентагона выступает против передачи администрацией Байдена доказательств военных преступлений России против Украины в Международный уголовный суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По данным издания, в Пентагоне опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американских военных. По словам официальных лиц, остальная администрация США, включая разведывательные службы, Государственный департамент и Министерство юстиции, выступает за то, чтобы предоставить суду доказательства.
Речь идет о расследовании, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России в Украину в 2022 году. Отмечается, что информация включает материалы о решении российских официальных лиц намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.
В декабре 2022 года Конгресс США изменил давние юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив стране помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании, связанных с войной России против Украины. В то же время, пишет издание, "внутри администрации Байдена за закрытыми дверями продолжает разыгрываться политический спор о том, нужно ли это делать".
"Третьего февраля Совет национальной безопасности созвал заседание "главного комитета" на уровне Кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать", - говорится в материале.
Представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что правительство "поддерживает ряд расследований для выявления и привлечения к ответственности лиц, ответственных за российские военные преступления, в том числе через украинскую прокуратуру, ООН и Международный уголовный суд". "Российские силы совершают военные преступления и преступления против человечности в Украине, и украинский народ заслуживает справедливости. Мы также работаем над разоблачением зверств России в Украине, чтобы мир мог увидеть, что совершают российские войска", - сказала она.
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Тарас Процюк загинув після обстрілу багдадського готелю "Палестина", у якому мешкають іноземні журналісти. Командування 3-ої піхотної дивізії США пізніше визнало, що по готелю стріляв американський танк.
Американські офіцери заявили, що танк вистрілив по готелю після того, як іракці, які перебували у будинку, відкрили вогонь по військовим США. За іншою інформацією, екіпаж побачив підозрілий об'єкт в одному з вікон. Це міг бути як об'єктив фото- або телекамери, так і бінокль, або снайперський приціл, передає http://news.bbc.co.uk/hi/russian/special_report/bbcrussian/2002_07/newsid_2927000/2927745.stm Бі-Бі-Сі .
Як стверджує британський журналіст Девід Четтер, по готелю вистрілив американський танк, і цей удар був точним і націленим. "Я помітив, як один з танків підняв стовбур і направив його на будинок. Ми зайшли всередину і відразу після цього стався жахливий, дуже сильний вибух", - цитує репортера агентство "Рейтер".
Я не розумію, як це стосується війні в Україні!
2. Відповіли мені, тому мені і прийшло сповіщення.
навіть без згоди самої Мексики
Таке тільки на лайно-шоу Соловьева чи Скабєєвой почути можна.
Цей вкид, як і про підрив потоків, смердить лаптями. Бо неймовірно тупий.
Невже більше всього доказів злочинів РФ у США, а не в України?
Беня не тої породи, він скоріше продасть Україну кацапам. 20% України руками ЗЄ вже продав.
Припиніть вживати "воєнні" і "військові" злочини як синоніми.
Така ж ситуація з "військовим станом", якого немає, а є воєнний стан
Поэтому надо организовывать одноразовый международный суд по типу Нюрнбергского. В постоянном суде ничего не получится.
Принципы работы современной желтой прессы. Интервью:
- Скажите, а ваш генеральный директор сегодня пьян?
- Нет, он вообще не пьет.
- А часто ли он требует от своей секретарши орального cекса?
- О чем вы говорите?! Секретаршу он выбирал, исходя исключительно из деловых качеств претенденток на эту должность.
- А как вам сегодняшняя погода?
- Удивительный день! Тепло, солнышко светит, птички поют...
Опубликовано: "Сегодня удивительный день: генеральный директор пришел на работу трезвым и не потребовал от секретарши орального cекса".
Не виключено що Хан забажав отримання від Пентагону не тільки інформації про злочини, але і доказів стосовно того, ЗВІДКИ Пентагон отримав дані стосовно, наприклад, прізвищ організаторів та виконавців злочинів, а також документів, що послужили підставою для вчинення тих злочинів А це - вихід на інформаторів (розвідників) Хану ж треба якось довести в суді, що його доводи "не з пальця висмоктані"? А воно Пентагону треба - палить агентуру?
Генералів перестали бить, бо вони в тилу стали ховаться і не пертися на передову А командують - по телефону А "льотчик 2-класу" на МКС" - все одно що мавпа в лабораторії - її до пробірок все одно не підпускають