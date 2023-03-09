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Новости Война
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Пентагон препятствует передаче доказательств военных преступлений РФ в Украине в Международный уголовный суд, - The New York Times

пентагон

По данным The New York Times, руководство Пентагона выступает против передачи администрацией Байдена доказательств военных преступлений России против Украины в Международный уголовный суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По данным издания, в Пентагоне опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американских военных. По словам официальных лиц, остальная администрация США, включая разведывательные службы, Государственный департамент и Министерство юстиции, выступает за то, чтобы предоставить суду доказательства.

Речь идет о расследовании, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России в Украину в 2022 году. Отмечается, что информация включает материалы о решении российских официальных лиц намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

В декабре 2022 года Конгресс США изменил давние юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив стране помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании, связанных с войной России против Украины. В то же время, пишет издание, "внутри администрации Байдена за закрытыми дверями продолжает разыгрываться политический спор о том, нужно ли это делать".

"Третьего февраля Совет национальной безопасности созвал заседание "главного комитета" на уровне Кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать", - говорится в материале.

Читайте также: Международный уголовный суд будет расследовать депортацию украинских детей в РФ, - прокурор Хан

Представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что правительство "поддерживает ряд расследований для выявления и привлечения к ответственности лиц, ответственных за российские военные преступления, в том числе через украинскую прокуратуру, ООН и Международный уголовный суд". "Российские силы совершают военные преступления и преступления против человечности в Украине, и украинский народ заслуживает справедливости. Мы также работаем над разоблачением зверств России в Украине, чтобы мир мог увидеть, что совершают российские войска", - сказала она.

Автор: 

Пентагон (1469) США (27156) Международный уголовный суд (236) военные преступления (1452)


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Топ комментарии
+18
А, так это бидон недавно мычал, шо он бы отдал ***** часть Украины, и войны бы не было? Или это был рыжий ********?
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09.03.2023 00:21 Ответить
+17
що це за вкид на діда Байдена? Причому тут можливі злочини солдатів США до місії прокурора Каріма Хана по розслідуванню касапських злочинів?
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09.03.2023 00:00 Ответить
+8
Доказів дох...я. Зруйновані міста та села - токази. Розстріляні автівки під час окупації - докази.
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09.03.2023 00:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
що це за вкид на діда Байдена? Причому тут можливі злочини солдатів США до місії прокурора Каріма Хана по розслідуванню касапських злочинів?
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09.03.2023 00:00 Ответить
20-й день війни в Іраку, перша українська жертва. У Багдаді загинув український журналіст, телеоператор агентства "Рейтер" Тарас Процюк.

Тарас Процюк загинув після обстрілу багдадського готелю "Палестина", у якому мешкають іноземні журналісти. Командування 3-ої піхотної дивізії США пізніше визнало, що по готелю стріляв американський танк.

Американські офіцери заявили, що танк вистрілив по готелю після того, як іракці, які перебували у будинку, відкрили вогонь по військовим США. За іншою інформацією, екіпаж побачив підозрілий об'єкт в одному з вікон. Це міг бути як об'єктив фото- або телекамери, так і бінокль, або снайперський приціл, передає http://news.bbc.co.uk/hi/russian/special_report/bbcrussian/2002_07/newsid_2927000/2927745.stm Бі-Бі-Сі .

Як стверджує британський журналіст Девід Четтер, по готелю вистрілив американський танк, і цей удар був точним і націленим. "Я помітив, як один з танків підняв стовбур і направив його на будинок. Ми зайшли всередину і відразу після цього стався жахливий, дуже сильний вибух", - цитує репортера агентство "Рейтер".
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09.03.2023 00:05 Ответить
Все це зрозуміло...не зрозуміло у чому провина амереканців під час війни в України...
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09.03.2023 00:13 Ответить
Прецедент, коли військові відповідають за вбивство цивільних у міжнародному суді. А от чому вони себе прирівнюють до кацапів, то це їм мабуть краще видно. Вони командира танка, який вбив нашого оператора, ніяк, навіть символічно, не покарали.
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09.03.2023 00:26 Ответить
Так командира цього танка і не було за що карати - він побачив блік від оптики камери, і цілком резонно сприйняв це як наводку на танк ПТРК, тому і вистрілив у цьому напрямку.

Я не розумію, як це стосується війні в Україні!
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09.03.2023 01:23 Ответить
Так кожного журналіста можна на війни вбити, зараз усі з камерами. Шикарна відмазка, кацапи візьмуть собі на озброєння, заодно всіх в окуляр можна пристрелити, бо окулярами нахабно виблискують, снайпери, БЛД.
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09.03.2023 03:16 Ответить
Читайте статтю, а не тільки коментуйте.
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09.03.2023 03:17 Ответить
1. Вав, в оригіналі, а як це!?
2. Відповіли мені, тому мені і прийшло сповіщення.
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09.03.2023 04:16 Ответить
немає сечі терпіти ці пекельні борошна! який стовбур підняв танк? якість цієї статті, або принаймні перекладу, викликає сумніви.
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09.03.2023 10:43 Ответить
Читайте без перекладу.
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09.03.2023 10:50 Ответить
там посилання на кацапсячу сторінку бі-бі-сі. це не те джерело інформації, яке я буду читати та сприймати як достовірне.
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09.03.2023 10:56 Ответить
тому що Америка може почати операції проти наркокартелів на території Мексики
навіть без згоди самої Мексики
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09.03.2023 05:56 Ответить
WTF????
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09.03.2023 00:01 Ответить
***** прикупив собі газетку.
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09.03.2023 00:03 Ответить
***** прикупив собі демократів,діда бідона,а на сам кінець ще газетку.
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09.03.2023 00:06 Ответить
А, так это бидон недавно мычал, шо он бы отдал ***** часть Украины, и войны бы не было? Или это был рыжий ********?
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09.03.2023 00:21 Ответить
Це був трам-пам-пам.
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09.03.2023 00:40 Ответить
Трамп это был.
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09.03.2023 08:35 Ответить
Ну да, ну да, "Чубчік наше всьо"?
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09.03.2023 00:22 Ответить
Це якась повна дурня, навіщо тоді всі ті конвенції, ООНи і таке інше? Якщо американці коїли злочини то хто їм "лікар", хай відповідають.
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09.03.2023 00:07 Ответить
оон це ширма,вона не є гарантом нічого.
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09.03.2023 00:36 Ответить
Не зрозумів....Хто пояснить діду про що йдеться?
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09.03.2023 00:07 Ответить
Діду призначили сильніші нейролептики, щоб сидів тихо, і не заважав транснаціональним корпораціям керувати країною )))
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09.03.2023 00:12 Ответить
Та я не про того " діда", а про себе. З тим "дідом" усе зрозуміло...
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09.03.2023 00:15 Ответить
🤣
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09.03.2023 05:54 Ответить
Дякую! Іду за посиланням. З повагою.
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09.03.2023 00:50 Ответить
Дуже неоднозначна новина. Потребує подальшого спостереження за тим, як далі розвиватимуться події. Бо якщо висновки робити вже, то вони розкривають гнилу сторону американської демократії
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09.03.2023 00:10 Ответить
Так-так, "масони, НАТА, загавар рєптілоідав і панславянство в апаснасті" "я щас карту покажу"...
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09.03.2023 00:35 Ответить
Це все фігня. Якщо вдасться переломити хід війни і погнати тварюк-МИ САМІ ЇХ СУДИТИМЕМО І САМІ ВИНЕСЕМО ТА ВИКОНАЄМО ВИРОК, без огляду на когось. Якщо...
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09.03.2023 00:11 Ответить
Так то воно так...але ця новина якось " напрягає" і викликає підозри...
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09.03.2023 00:19 Ответить
Мене аж ніяк не напрягає,бо я не тішусь ілюзіями щодо США і відпочатку розумів їхню мету і роль,відведену нам у реалізації цієї мети.
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09.03.2023 00:28 Ответить
Мені *****, що там американці робили. Притягніть кацапів до відповідальності і все.
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09.03.2023 00:11 Ответить
Так в тому і суть. Без наданих доказів, що походять від зовнішнього авторитетного спостерігача, буде важче притягувати до відповідальності
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09.03.2023 00:13 Ответить
Доказів дох...я. Зруйновані міста та села - токази. Розстріляні автівки під час окупації - докази.
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09.03.2023 00:25 Ответить
кто автор статейки
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09.03.2023 00:19 Ответить
Джон До...
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09.03.2023 00:37 Ответить
Американська судова система базується на прицедентах, тому передача доказів по запросу міжнародного суду також буде прицедентом, а у штатів також багато скелетів у шафі, а свідчити проти своїх не хочеться
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09.03.2023 00:26 Ответить
То визитки Яроша на кацапских потоках, теперь вот пентагон якобы против расследования орковских зверств. Штирлиц в NYT как никогда сейчас близок к провалу
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09.03.2023 00:38 Ответить
А що, США десь свідомо масово розстрілювали цивільних, або розбомблювали міста і села вщент? Так, окремі випадки злочинів були, але яке взагалі може бути порівняння з кацапами та їх політикою геноциду?
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09.03.2023 00:55 Ответить
а якщо прийдеться бомбити мексиканський наркокартель? буде багато цивільних жертв
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09.03.2023 06:02 Ответить
Цим займаються мексиканські федеральні війська і поліцейські структури, США не ведуть бойових дій на території Мексики а лише підтримують уряд сусідньої держави агентурою і розвідкою.
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09.03.2023 06:39 Ответить
Це на сьогодні але вони усі корумповані і не виконують задач. Все більше чути у парламенті та сенаті що Мексика є failed state і треба вирішувати питання безпеки Америки на мексиканській території
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09.03.2023 08:54 Ответить
Зауважте, хочуть розвідувальні дані про реальні плани Путіна і конкретні накази бункерного. А вже Хан буде досліджувати, чи відповідають вони дійсності. Скоріш за все, це сектанти від Клінтонихи шарудять.
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09.03.2023 00:59 Ответить
Якась дурня. Американці десь вели себе, як кацапи?

Таке тільки на лайно-шоу Соловьева чи Скабєєвой почути можна.

Цей вкид, як і про підрив потоків, смердить лаптями. Бо неймовірно тупий.

Невже більше всього доказів злочинів РФ у США, а не в України?
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09.03.2023 00:59 Ответить
А як вам вкид про те, що труби підірвали українці за гроші українського олігарха та фото Порошенка. Хоча інша версія , що це Бєня.
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09.03.2023 09:59 Ответить
Не Беня точно. Бо однозначно написано, що це бізнесмен, не пов'язаний з ЗЄ.

Беня не тої породи, він скоріше продасть Україну кацапам. 20% України руками ЗЄ вже продав.
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09.03.2023 10:40 Ответить
Зрівняли х#й з пальцем. Який дикий долбой@бізм.🤦
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09.03.2023 01:21 Ответить
Росіяни вчиняють воєнні а не військові злочини. Це зовсім різні групи злочинів, наприклад воєнні - мародерство, атака цивільних цілей, вбивство військовополонених тощо. Військові злочини - ухилення від військової служби, самовільне залишення частини, невиконання наказу командира.
Припиніть вживати "воєнні" і "військові" злочини як синоніми.

Така ж ситуація з "військовим станом", якого немає, а є воєнний стан
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09.03.2023 02:08 Ответить
Та тут такі "перли" - "сплошь и рядом"! Вже затрахався їм про це тлумачить - "хоч кілок на голові теши"!
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09.03.2023 05:47 Ответить
"военні злочини" то під час війни! У нас наразі нема ВІЙНИ з підарасіею. Нема такого СВО. А тому це не "війскові", а терористи, котрі вчиняють злочири у чужій державі. І тому їх не бкруть у ПОЛОН, їх АРЕШТОВУЮТЬ. Докі це не зрозуміеме, доті й будеме думамати а шо воно таке? Та еконвенції про війсковополенех не мають відношення до отої банди. Чи то вони з шевронами, чи ні. Їм то самим до фонаря. Згадайте Крим.
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09.03.2023 08:04 Ответить
На американских и израильских военных постоянно различные леваки наезжают и угрожают судом. И будет очень трудов увернуться, если провести суд на русскими.
Поэтому надо организовывать одноразовый международный суд по типу Нюрнбергского. В постоянном суде ничего не получится.
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09.03.2023 02:25 Ответить
ждем когда посадят!!!!
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09.03.2023 07:43 Ответить
Ця інформація нагадує один анекдот:

Принципы работы современной желтой прессы. Интервью:
- Скажите, а ваш генеральный директор сегодня пьян?
- Нет, он вообще не пьет.
- А часто ли он требует от своей секретарши орального cекса?
- О чем вы говорите?! Секретаршу он выбирал, исходя исключительно из деловых качеств претенденток на эту должность.
- А как вам сегодняшняя погода?
- Удивительный день! Тепло, солнышко светит, птички поют...
Опубликовано: "Сегодня удивительный день: генеральный директор пришел на работу трезвым и не потребовал от секретарши орального cекса".

Не виключено що Хан забажав отримання від Пентагону не тільки інформації про злочини, але і доказів стосовно того, ЗВІДКИ Пентагон отримав дані стосовно, наприклад, прізвищ організаторів та виконавців злочинів, а також документів, що послужили підставою для вчинення тих злочинів А це - вихід на інформаторів (розвідників) Хану ж треба якось довести в суді, що його доводи "не з пальця висмоктані"? А воно Пентагону треба - палить агентуру?
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09.03.2023 05:57 Ответить
Такое складывается впечатление что некоторые авторитетные западные издания принимают участие в ипсо запущенное ФСБ.
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09.03.2023 06:32 Ответить
Ну вы наверное не в курсе, что США после скандалов стало беречь российских генералов от ударов ВСУ, и спасали такого себе Герасимова Му-му. И не видите, что генералы РФ перестали гибнуть на фронте. Эти риал политик, как и то, что военного летчика 2-го класса Федяева намедни США и Маск запустили на МКС.
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09.03.2023 06:49 Ответить
Ага! Дощ почався - бо шаман у бубон бив, співав "священні" гімни і козу в жертву приніс, а не тому, що дощовий фронт переміною атмосферного тиску нанесло
Генералів перестали бить, бо вони в тилу стали ховаться і не пертися на передову А командують - по телефону А "льотчик 2-класу" на МКС" - все одно що мавпа в лабораторії - її до пробірок все одно не підпускають
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09.03.2023 10:19 Ответить
..минимум у 9 организаций кои смыслят в расследовании по военным преступлениям ..Во избежании пропажи доказательств кое что в Пентагоне
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09.03.2023 07:42 Ответить
Останнім часом NYT пора назву міняти на WTF. За останній тиждень якусь дичину почали закидувати.
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09.03.2023 08:02 Ответить
В'єтнам, Ірак, Афган....Війна завжди потворна і завжди змушує до злочину. В будь-якій армії.
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09.03.2023 08:35 Ответить
Завжди треба читати закордонні ЗМІ в орігіналі. Я помітив в 90% випадків невірні перекклади на догоду Зелі. Щоб потім хутко піти в тайговий союз.
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09.03.2023 09:14 Ответить
 
 