Пентагон препятствует передаче доказательств военных преступлений РФ в Украине в Международный уголовный суд, - The New York Times

По данным The New York Times, руководство Пентагона выступает против передачи администрацией Байдена доказательств военных преступлений России против Украины в Международный уголовный суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По данным издания, в Пентагоне опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американских военных. По словам официальных лиц, остальная администрация США, включая разведывательные службы, Государственный департамент и Министерство юстиции, выступает за то, чтобы предоставить суду доказательства.

Речь идет о расследовании, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России в Украину в 2022 году. Отмечается, что информация включает материалы о решении российских официальных лиц намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

В декабре 2022 года Конгресс США изменил давние юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив стране помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании, связанных с войной России против Украины. В то же время, пишет издание, "внутри администрации Байдена за закрытыми дверями продолжает разыгрываться политический спор о том, нужно ли это делать".

"Третьего февраля Совет национальной безопасности созвал заседание "главного комитета" на уровне Кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать", - говорится в материале.

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Представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что правительство "поддерживает ряд расследований для выявления и привлечения к ответственности лиц, ответственных за российские военные преступления, в том числе через украинскую прокуратуру, ООН и Международный уголовный суд". "Российские силы совершают военные преступления и преступления против человечности в Украине, и украинский народ заслуживает справедливости. Мы также работаем над разоблачением зверств России в Украине, чтобы мир мог увидеть, что совершают российские войска", - сказала она.