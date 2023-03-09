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Ермак и Залужный обсудили оборону Бахмута с Салливаном и Милли. ФОТО

Вечером 8 марта руководитель офиса президента Андрей Ермак и Главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный провели переговоры с советником президента США Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак написал в твиттере.

Он отметил: "Вместе с Главнокомандующим ВСУ провели телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли".

"Рассказали об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно поговорили об обороне Бахмута и мерах, которые предпринимаются для обеспечения устойчивости позиций украинских сил на Донецком направлении", - подчеркнул он.

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 Ермак и Залужный обсудили оборону Бахмута с Салливаном и Милли 01

Залужный Валерий (659) Ермак Андрей (1272) Салливан Джейк (257) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+119
Хто такий Єрмак? Яке він відношення має до військових? Чи Єрмак узурпував владу в країні?
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09.03.2023 00:22 Ответить
+85
*********** оборонец дермак... это хе ПИСТЕЦ!
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09.03.2023 00:20 Ответить
+69
Этот выбл*док даже тут плотно на хвосте.
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09.03.2023 00:21 Ответить
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а як же ви хотіли, Єрмак теж доповів партнерам чи достатньо паперу в вбиральнях олівців різнокольорових як забезпечен молодший технічний персонал офісу знаряддям праці, як працює зв'язок, і головне куди поділися кошти і зброя і подарені круті тачки, це гумор без образ,- а насамперед присутність пана Єрмака, це недовіра до Залужного, пан Данилов дивився би органічно на ціх перемовинах
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09.03.2023 10:15 Ответить
а цензор ставить Єрмака першим по прикладу ранжира на ручканні з Байденом у Києві
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09.03.2023 10:20 Ответить
Якщо не може перемогти український народ раша,то він вирішив закидать народ Є...,в переліку воно на першому місці а Міллі на останньому,так і не навчилися грати на роялі,Смерть ворогам!
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09.03.2023 10:23 Ответить
Залужний робить пресухи з дЄрьмаком....
Якось не переконливо.
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09.03.2023 18:00 Ответить
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