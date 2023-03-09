Ермак и Залужный обсудили оборону Бахмута с Салливаном и Милли. ФОТО
Вечером 8 марта руководитель офиса президента Андрей Ермак и Главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный провели переговоры с советником президента США Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак написал в твиттере.
Он отметил: "Вместе с Главнокомандующим ВСУ провели телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли".
"Рассказали об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно поговорили об обороне Бахмута и мерах, которые предпринимаются для обеспечения устойчивости позиций украинских сил на Донецком направлении", - подчеркнул он.
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