Ермак и Залужный обсудили оборону Бахмута с Салливаном и Милли. ФОТО

Вечером 8 марта руководитель офиса президента Андрей Ермак и Главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный провели переговоры с советником президента США Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак написал в твиттере.

Он отметил: "Вместе с Главнокомандующим ВСУ провели телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли".

"Рассказали об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно поговорили об обороне Бахмута и мерах, которые предпринимаются для обеспечения устойчивости позиций украинских сил на Донецком направлении", - подчеркнул он.

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