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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Голосеевском и Святошинском районах Киева прогремели взрывы, есть пострадавшие, - Кличко (обновлено)

вибух

Утром 9 марта оккупанты нанесли удары по Киеву.

Об этом сообщил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – позже", - написал он.

Также читайте: В оккупированном Бердянске раздался взрыв, - Федоров

Позже Кличко сообщил о взрыве в другом районе города: "Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы следуют на место. Горят автомобили во дворе одного из жилых домов.

Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!"

"Двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь на месте", - добавил позже Кличко.

взрыв (6813) Киев (25685) Кличко Виталий (4652)


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Топ комментарии
+25
Підари на день народження Шевченка вирішили масовано обстріляти Україну.... Тільки нічого у вас не вийде, тварюки! УКРАЇНА БУЛА, Є І БУДЕ!!!
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09.03.2023 06:39 Ответить
+20
Горіти вам всім в пеклі довго і повільно, рашисти: і мертвим, і живим, і ненародженим
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09.03.2023 06:37 Ответить
+11
То вони не "Кобзаря" поздоровляли: навіть для нас це - звичайний день То вони мстили за 8 березня, та за "м"ясорубку", яку їм в черговий раз влаштували
Розумієш, у чому справа: ми різнимся з кацапами саме менталітетом Вони - раби "пам"ятних дат" Саме на них вони згадують про людину чи подію, з якою ця дата пов"язана І стараються всі свої дії пов"язать з нею Саме тому вони гнали людей на штурми міст " во знаменование празднования" Потім те саме робилося і на "всесаюзных стройках" (В Балаково, наприклад, гнали будівництво АЕС до відкриття чергового "съезда ВЛКСМ" В результаті наробили браку При "прогонці" охолоджувального контура розірвало труби і в машинний зал увірвалася перегріта до 300 градусів водяна пара, під високим тиском Люди вискакували звідти, а з них м"ясо варене шматками відпадало Загинуло до десятка людей) А для нас сама "дата" - другорядна! Ну -народився сьогодні Шевченко То й що? Він міг народиться і в інший день Але гіршим поетом він-би від цього не став! І шанують його не за те, що він народився 9 березня, а за те що сказав нам - ХТО МИ ТАКІ!!! Шанують кожен день - а не 9 березня! Чи багато портретів Пушкіна чи Нєкрасова висить в будинках росіян? Читай того ж Нєкрасова:

"Эх! эх! Придет ли времечко,

Когда (приди, желанное!..)

Дадут понять крестьянину,

Что розь портрет портретику,

Что книга книге розь?

Когда мужик не Блюхера

И не милорда глупого -

Белинского и Гоголя

С базара понесет?"
А Шевченкові портрети висять в світлицях
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09.03.2023 07:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
да уж сегодня какой то пздц повсеместно
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09.03.2023 06:36 Ответить
Не те слово, пишуть балістичну ракету по Києву запустили.
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09.03.2023 06:37 Ответить
такое впечатление что приобрели иначе не объяснить
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09.03.2023 06:39 Ответить
Найгірший варіант, якщо зранку китайську балістику знайдуть...
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09.03.2023 06:41 Ответить
********* твои китайцы зассцут сюда ракеты посылать
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09.03.2023 13:43 Ответить
По Киеву ударили балистикой предварительно.
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09.03.2023 06:37 Ответить
Звідки така інфа у Америці? Чи ми, живучи поряд з цим об'єктом, щось недобачаємо?
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09.03.2023 06:52 Ответить
А що про Дніпровський район? Бахнуло так, що сигналізації в машинах запрацювали. Чи це ППО було?
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09.03.2023 10:41 Ответить
Горіти вам всім в пеклі довго і повільно, рашисти: і мертвим, і живим, і ненародженим
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09.03.2023 06:37 Ответить
Наче був тільки один сильний вибух - десь о ~5:45.
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09.03.2023 06:38 Ответить
Підари на день народження Шевченка вирішили масовано обстріляти Україну.... Тільки нічого у вас не вийде, тварюки! УКРАЇНА БУЛА, Є І БУДЕ!!!
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09.03.2023 06:39 Ответить
То вони не "Кобзаря" поздоровляли: навіть для нас це - звичайний день То вони мстили за 8 березня, та за "м"ясорубку", яку їм в черговий раз влаштували
Розумієш, у чому справа: ми різнимся з кацапами саме менталітетом Вони - раби "пам"ятних дат" Саме на них вони згадують про людину чи подію, з якою ця дата пов"язана І стараються всі свої дії пов"язать з нею Саме тому вони гнали людей на штурми міст " во знаменование празднования" Потім те саме робилося і на "всесаюзных стройках" (В Балаково, наприклад, гнали будівництво АЕС до відкриття чергового "съезда ВЛКСМ" В результаті наробили браку При "прогонці" охолоджувального контура розірвало труби і в машинний зал увірвалася перегріта до 300 градусів водяна пара, під високим тиском Люди вискакували звідти, а з них м"ясо варене шматками відпадало Загинуло до десятка людей) А для нас сама "дата" - другорядна! Ну -народився сьогодні Шевченко То й що? Він міг народиться і в інший день Але гіршим поетом він-би від цього не став! І шанують його не за те, що він народився 9 березня, а за те що сказав нам - ХТО МИ ТАКІ!!! Шанують кожен день - а не 9 березня! Чи багато портретів Пушкіна чи Нєкрасова висить в будинках росіян? Читай того ж Нєкрасова:

"Эх! эх! Придет ли времечко,

Когда (приди, желанное!..)

Дадут понять крестьянину,

Что розь портрет портретику,

Что книга книге розь?

Когда мужик не Блюхера

И не милорда глупого -

Белинского и Гоголя

С базара понесет?"
А Шевченкові портрети висять в світлицях
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09.03.2023 07:22 Ответить
О Господи..нас цю хрінь у школі вчити заставляли

У нас так шибздануло, думала по Борисполю фігачать. Якось про ДР Шевченка й не згадалось)) Чомусь тільки матюки згадуються у таких ситуаціях..доречі, кішка зовсім на обстріли чи ППО перестала реагувати
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09.03.2023 07:31 Ответить
Ну чого відразу так - "хрінь"? Нормальний поет Людина свого часу Адже його "Павлуша Веретенніков" та Гріша Добросклонов" - це майбутні "народовольці" та "більшовики" А доживи Нєкрасов до ХХ століття - "вєрєтєннікови" та "добросклонови" Нєкрасова розстріляли-б як "врага народа" А потім - і один одного
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09.03.2023 07:51 Ответить
З серії, а мну знову забанили..з вихіднрх..і як Вас так терплять)) Про всяк випадок відлайкаю, що зустріну)
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09.03.2023 14:25 Ответить
От такий я є! Просто є дві категорії "цинічних" професій - медики та юристи Перші "без прикрас" говорять про фізичні хвороби людей, а другі - про соцальні І ті й інші набачилися по роботі надто багато бруду - перші - фізичного, а другі - морального... Тому такими й стали
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09.03.2023 14:41 Ответить
Як кажуть у народі - «цинічніше за адвокатів - лише патолоанатоми».
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09.03.2023 14:52 Ответить
роскажу випадок з життя. Стою з судмедекспертом (=патанатом), на слідчих діях, чекаю ексгумації трупа. Питаю у судмедексперта, як він з тими трупами працює, а він у відповідь: "Ну ці, принаймні, мовчать". Я ще тоді подумала, ОМГ, який цинізм
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09.03.2023 15:10 Ответить
І тривоги наче немає..
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09.03.2023 06:44 Ответить
Почти с часу ночи начались тревоги. И сейчас вся карта красная.
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09.03.2023 06:46 Ответить
Оце з часу ночі??? Здуріли ****** касапи..
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09.03.2023 06:48 Ответить
Да, началось с шахедов у нас в Сумской и Черниговской. В сторону Киева/Полтавы летели.
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09.03.2023 07:03 Ответить
Вчера целый день было затишье, была такая мысль что затишье перед "бурей". Еще подумал, что будут поздравлять Кобзаря...
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09.03.2023 06:45 Ответить
Бухали , підари , на "празднік клари целкін" .
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09.03.2023 06:50 Ответить
Всім зберігати спокій. Це спрацювало ПРО. Такий звук тільки від збиття ракети. При попаданні ракети у той об'єкт - інший звук
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09.03.2023 06:49 Ответить
Где-то и ПВО сработала. Но и прилеты были точно.
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09.03.2023 08:08 Ответить
Рано ми розслабилися. Московити накопичили певну кількість ракет. Зараз треба посилити захист мостів. Якщо збираємося йти у контрнаступ.
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09.03.2023 08:43 Ответить
Моя мрія - не накопичувати, а довбанути. Один раз. Всім що є. Пох куди влучимо. Задовбали п***ри
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09.03.2023 14:27 Ответить
 
 