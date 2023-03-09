В Голосеевском и Святошинском районах Киева прогремели взрывы, есть пострадавшие, - Кличко (обновлено)
Утром 9 марта оккупанты нанесли удары по Киеву.
Об этом сообщил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – позже", - написал он.
Позже Кличко сообщил о взрыве в другом районе города: "Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы следуют на место. Горят автомобили во дворе одного из жилых домов.
Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!"
"Двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь на месте", - добавил позже Кличко.
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Розумієш, у чому справа: ми різнимся з кацапами саме менталітетом Вони - раби "пам"ятних дат" Саме на них вони згадують про людину чи подію, з якою ця дата пов"язана І стараються всі свої дії пов"язать з нею Саме тому вони гнали людей на штурми міст " во знаменование празднования" Потім те саме робилося і на "всесаюзных стройках" (В Балаково, наприклад, гнали будівництво АЕС до відкриття чергового "съезда ВЛКСМ" В результаті наробили браку При "прогонці" охолоджувального контура розірвало труби і в машинний зал увірвалася перегріта до 300 градусів водяна пара, під високим тиском Люди вискакували звідти, а з них м"ясо варене шматками відпадало Загинуло до десятка людей) А для нас сама "дата" - другорядна! Ну -народився сьогодні Шевченко То й що? Він міг народиться і в інший день Але гіршим поетом він-би від цього не став! І шанують його не за те, що він народився 9 березня, а за те що сказав нам - ХТО МИ ТАКІ!!! Шанують кожен день - а не 9 березня! Чи багато портретів Пушкіна чи Нєкрасова висить в будинках росіян? Читай того ж Нєкрасова:
"Эх! эх! Придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого -
Белинского и Гоголя
С базара понесет?"
А Шевченкові портрети висять в світлицях
У нас так шибздануло, думала по Борисполю фігачать. Якось про ДР Шевченка й не згадалось)) Чомусь тільки матюки згадуються у таких ситуаціях..доречі, кішка зовсім на обстріли чи ППО перестала реагувати