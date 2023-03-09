В Голосеевском и Святошинском районах Киева прогремели взрывы, есть пострадавшие, - Кличко (обновлено)

Утром 9 марта оккупанты нанесли удары по Киеву.

Об этом сообщил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – позже", - написал он.

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Позже Кличко сообщил о взрыве в другом районе города: "Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы следуют на место. Горят автомобили во дворе одного из жилых домов.

Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!"

"Двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь на месте", - добавил позже Кличко.