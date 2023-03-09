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Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Одесской области, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома

ракета,ракети

В Одесской области вследствие массированного ракетного удара попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет. Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях!" – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли примерно 15 ударов по Харькову и области

обстрел (27885) Одесская область (3640) ракеты (3616)


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Підари на день народження Шевченка вирішили масовано обстріляти Україну.... Тільки нічого у вас не вийде, тварюки! УКРАЇНА БУЛА, Є І БУДЕ!!!
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09.03.2023 06:45 Ответить
uavimo, sho to salut na chest' Shevchenka za koshty kacapiv
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09.03.2023 06:50 Ответить
Та тільки за ці рокетні обстріли по наших містах до рахи з бєлаблдью треба застосувати повне ембарго на 5 років, але є сєрдрбольні "це може спровокувати ***** на більш жорстокі кроки". Куди вже жорстокише панове толєрасти - умисні усвідомлені впритул розстріли беззбройних, удари тисячукілограмовими ракетами по житлових будинках.
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09.03.2023 06:54 Ответить
Засрашка, яка вкравши нашу назву і історію, називає себе росією, є країною терористом, а кожен її громадянин є потенційний вбивця і терорист!
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09.03.2023 08:28 Ответить
Русню нужно превратить в мировых изгоев. Их везде должны бить ногами, ссать на них и выгонять из своих государств. А лучше убивать на месте, ну это в идеале.
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09.03.2023 08:59 Ответить
Але для початку треба навчитись спілкуватись без їх мови. Хоча б у коментарях на українських сайтах.
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09.03.2023 12:42 Ответить
Я из Одессы. На украинском языке говорю и пишу слабо.
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09.03.2023 14:53 Ответить
 
 