Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Одесской области, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома
В Одесской области вследствие массированного ракетного удара попадание в объект энергетической инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет. Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях!" – написал он.
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