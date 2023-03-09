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Оккупанты нанесли удар "Шахедами" по Житомиру, в городе проблемы со светом и водоснабжением

дрон,шахед

После ночного удара по Житомиру "Шахедами" в городе проблемы с водой у большинства абонентов в домах нет электроэнергии.

Об этом в фейсбуке сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Утром нет воды в кранах, у большинства абонентов в домах нет электроэнергии – это после удара по Житомиру. Хорошо, что никто не пострадал, это по предварительной информации. Ситуация сложная. Коммунальщики и энергетики делают все возможное. Электротранспорт запустить не можем, нет мощностей. Больше информации через несколько часов", - сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Читайте также: Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Одесской области, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома

Житомир (688) обстрел (27885) Сухомлин Сергей (33) дроны (4112)


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Топ комментарии
+14
Зовсім нещодавно,з радісним вереском рапортували з кожної праски,які ми молодці,відключень немає вже майже місяць,світло повертаємо на вулиці міст,Харкові сяє у вогнях.Можливо,треба меньше пи...діти і пам'ятати,з якою мразотою маємо справу?
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09.03.2023 08:08 Ответить
+12
Як Ви і такі як Ви всіх дістали повідомленнями, що мов "фріци" дадуть 2 гепарди... Не подобається, беріть свої і не ображайте нормальних людей, які хоч щось дають, а ми не зробили жодної, все скакали по фонтанах, по Трускавцях і Буковелях і раділи асфальту.
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09.03.2023 08:25 Ответить
+10
перефразуючи Найвеличнышого - якщо біля кожного міста буде ППО то за що тоді яйця по 17 купувати???
А по факту то звичайно "пройоб" - розслабились, відсутність мобільних груп спостереження, звичайно тепловізорів немає, то ж проблема волонтерів їх постачати, а в МО яйця рахувати
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09.03.2023 08:27 Ответить
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А де ППО?
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09.03.2023 08:06 Ответить
та непонятно где брать пикапы и КПВТ, где "указки" заказывать, тепловизоры на 2 км очень дорогие... Не говоря уже о том, что дежурным расчетам надо зарплату платить пристойную... Может кто и пошёл бы, но может такое случиться - "херак, и ты в Курдюмовке, а ты не готов"...
в общем, тут много факторов...
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09.03.2023 08:18 Ответить
перефразуючи Найвеличнышого - якщо біля кожного міста буде ППО то за що тоді яйця по 17 купувати???
А по факту то звичайно "пройоб" - розслабились, відсутність мобільних груп спостереження, звичайно тепловізорів немає, то ж проблема волонтерів їх постачати, а в МО яйця рахувати
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09.03.2023 08:27 Ответить
фсб не дозволяє Дєрмаку щоб було ППО . А Боневтіку як тим вагнерівцям - що наркота , що кулемет , аби з ніг валило !
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09.03.2023 08:50 Ответить
А минулому хто не дозволяв? Чи боневтік все на наркоту виміняв?
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09.03.2023 09:52 Ответить
Так, де там наші ліхтарики та відра? А то щось ми розслабились дуже...
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09.03.2023 08:07 Ответить
Зовсім нещодавно,з радісним вереском рапортували з кожної праски,які ми молодці,відключень немає вже майже місяць,світло повертаємо на вулиці міст,Харкові сяє у вогнях.Можливо,треба меньше пи...діти і пам'ятати,з якою мразотою маємо справу?
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09.03.2023 08:08 Ответить
Такие атаки не готовятся за 1-2 дня, а про освещение в Харькове 6 или 7 сообщили. Не важно говорили бы что у нас нет проблем с электричеством или сидим в темноте, такая атака была бы.
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09.03.2023 08:17 Ответить
Нам фріци 2 гепарда дадуть повинні справитись ...хера собі тривога була ...ще такого не бачив...ні світла ні звязку
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09.03.2023 08:09 Ответить
Тю, ми так 4 місяці жили без світла і зв'язку - і якось не всирались.
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09.03.2023 08:17 Ответить
Як Ви і такі як Ви всіх дістали повідомленнями, що мов "фріци" дадуть 2 гепарди... Не подобається, беріть свої і не ображайте нормальних людей, які хоч щось дають, а ми не зробили жодної, все скакали по фонтанах, по Трускавцях і Буковелях і раділи асфальту.
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09.03.2023 08:25 Ответить
5 часов орчиной аттаки
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09.03.2023 08:14 Ответить
І от який їм сенс знову по енергетиці бити? Ще й стільки ракет, дронів на це втрачають... Військової мети - практично жодної. День став довшим, зима минула, споживання сильно зменшилося.
Таке враження, що ці удари по підстанціях - рішення сугубо політичне, аби відзвітувати перед пуйлом і його оленеводом шойгу.
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09.03.2023 08:16 Ответить
А який їм сенс класти тисячі вже півроку біля Бахмута?
Бо дебіли.
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09.03.2023 08:18 Ответить
А що їм залишилось? На полі бою програли. Треба хоч якусь "перемогу" продемонструвати.
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09.03.2023 09:57 Ответить
Их мотороллеры иранские будут к нам прилетать до тех пор пока от нас не начнут прилетать к ним в города наши мопеды. Но увы это кажется вряд ли возможно
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09.03.2023 08:24 Ответить
мда. два сраных корыта прилетели, как так и надо. ау, ПВО?
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11.03.2023 17:34 Ответить
 
 