Оккупанты нанесли удар "Шахедами" по Житомиру, в городе проблемы со светом и водоснабжением

После ночного удара по Житомиру "Шахедами" в городе проблемы с водой у большинства абонентов в домах нет электроэнергии.

Об этом в фейсбуке сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Утром нет воды в кранах, у большинства абонентов в домах нет электроэнергии – это после удара по Житомиру. Хорошо, что никто не пострадал, это по предварительной информации. Ситуация сложная. Коммунальщики и энергетики делают все возможное. Электротранспорт запустить не можем, нет мощностей. Больше информации через несколько часов", - сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

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