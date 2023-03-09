Оккупанты нанесли удар "Шахедами" по Житомиру, в городе проблемы со светом и водоснабжением
После ночного удара по Житомиру "Шахедами" в городе проблемы с водой у большинства абонентов в домах нет электроэнергии.
Об этом в фейсбуке сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.
"Утром нет воды в кранах, у большинства абонентов в домах нет электроэнергии – это после удара по Житомиру. Хорошо, что никто не пострадал, это по предварительной информации. Ситуация сложная. Коммунальщики и энергетики делают все возможное. Электротранспорт запустить не можем, нет мощностей. Больше информации через несколько часов", - сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
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в общем, тут много факторов...
А по факту то звичайно "пройоб" - розслабились, відсутність мобільних груп спостереження, звичайно тепловізорів немає, то ж проблема волонтерів їх постачати, а в МО яйця рахувати
Таке враження, що ці удари по підстанціях - рішення сугубо політичне, аби відзвітувати перед пуйлом і його оленеводом шойгу.
Бо дебіли.