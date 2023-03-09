В ближайшие 2-3 месяца в артиллерийских подразделениях армии РФ возможен дефицит боеприпасов, - Генштаб
В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющегося неудовлетворительного состояния боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 9 марта по поводу российского вторжения.
"По предварительным данным, вооруженные силы РФ уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России. В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов, расположенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки. Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной. В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", - говорится в сообщении.
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"У неї зліва на щоці була бородавка". То вже ж не "ліворуч". І не не лівобічно, а якраз зліва.
Поверніть ліворуч, а тоді праворуч. Подивіться наліво, а тоді направо. А рух у нас - правобічний. От такі варіанти. Хочете всі ці відтінки знищити і ліпити скрізь те "ліворуч"! Одне єдине "ліворуч"! Скрізь!
Непогано знає українську.
Працює чітко за методичками.
******* висновок для нас: в інфопросторі русня б'є нас в чисту. Якби не правда за нами, увесь світ би давно благав росію про "усмірєніє фашиствующіх русскіх сєпаратістов, іскусствєнно созданних в 90-х годах проклятимі жідамі".
Гідних контраргументів з нашого боку я не бачив.
Він тролив зухвало і влучно. Ми так не вміємо.
Наші контраргументи були відверто слабкі: в бан, іди к чорту. Тобто він спровокував на бійку. Це і є мета троллінгу: викликати ескалацію, щоб потім бігати і кричати - "я ні прі чьом, он пєрвий с кулакамі полєз!". Коли говорять "пошел наухй!", це значить, що суперечку програно. І ми тут програли у першому ж раунді.
"https://censor.net/ua/comments/locate/3404554/0192130b-cece-70bd-a1c4-55aae42f631b"
Він круто відбивав атаки, грав на емоціях. "Летючі саперні лопатки" ранок з кави, "я - гражданін ереф і горжусь етім".
Тут йому ніхто не зміг нормально відповісти.
Шкода все ж, що його заблокували.
Це був професійний троль, можна було б з ним погратись, заодно побачити, що у них там зараз в методичках пишуть.
Погано, що у нас методичок своїх немає.
Доречі, гарний приклад контртролінгу:
Достовіро, емоційно, глузливо. Троль миттю стулив пельку, бо крити було нічим.
На жаль, у першій "гілці" цього не сталося.
А реконструкторам взагалі сам Бог звелів
Тим більше, що про атаки з саперними лопатками на кулемети вони сцарю вже плакались
Не сZZіть, дЄвАчкі, Zдохнете всі!