В ближайшие 2-3 месяца в артиллерийских подразделениях армии РФ возможен дефицит боеприпасов, - Генштаб

В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющегося неудовлетворительного состояния боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 9 марта по поводу российского вторжения.

"По предварительным данным, вооруженные силы РФ уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России. В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов, расположенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки. Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной. В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", - говорится в сообщении.

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