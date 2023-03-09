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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ближайшие 2-3 месяца в артиллерийских подразделениях армии РФ возможен дефицит боеприпасов, - Генштаб

рф,боєприпаси

В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющегося неудовлетворительного состояния боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 9 марта по поводу российского вторжения.

"По предварительным данным, вооруженные силы РФ уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России. В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов, расположенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки. Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной. В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев", - говорится в сообщении.

Читайте: ВСУ отразили более 110 атак оккупантов на пяти направлениях, - Генштаб

армия РФ (19691) боеприпасы (2362) Генштаб ВС (6479)


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Топ комментарии
+8
Тільки що народився, а вже тебе закидали аж у ПарЬІжі.
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09.03.2023 08:23 Ответить
+8
Флажок смєні, підор!
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09.03.2023 08:28 Ответить
+6
Генерал Матовников на тебе уже "женился" пару раз, скрепной ты наш дружок Луисио?
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09.03.2023 08:41 Ответить
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Тільки що народився, а вже тебе закидали аж у ПарЬІжі.
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09.03.2023 08:23 Ответить
Не сліва, а ліворуч.
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09.03.2023 08:27 Ответить
Сліва нема, але є зліва і є ліворуч і є наліво. Це не одне і те ж.
"У неї зліва на щоці була бородавка". То вже ж не "ліворуч". І не не лівобічно, а якраз зліва.
Поверніть ліворуч, а тоді праворуч. Подивіться наліво, а тоді направо. А рух у нас - правобічний. От такі варіанти. Хочете всі ці відтінки знищити і ліпити скрізь те "ліворуч"! Одне єдине "ліворуч"! Скрізь!
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09.03.2023 09:13 Ответить
Флажок смєні, підор!
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09.03.2023 08:28 Ответить
а чього ти не громадянин рашистської підєрації? Франція то не скрєпно. Чи подобається коли французи гейропейці мають у всі дірки?)))
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09.03.2023 08:47 Ответить
А перед тим яким громадянином був?
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09.03.2023 08:52 Ответить
Судячи з усього, це колишній даунбасьонок.
Непогано знає українську.
Працює чітко за методичками.
******* висновок для нас: в інфопросторі русня б'є нас в чисту. Якби не правда за нами, увесь світ би давно благав росію про "усмірєніє фашиствующіх русскіх сєпаратістов, іскусствєнно созданних в 90-х годах проклятимі жідамі".
Гідних контраргументів з нашого боку я не бачив.
Він тролив зухвало і влучно. Ми так не вміємо.
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09.03.2023 09:04 Ответить
Я не вважаю що він тролив влучно, зухвало так. Кожен хто вважає що він тролив влучно, кого зачепив його тролінг повинен чітко запитати себе чи готовий він розмовляти з підаром. Що він може йому відповісти? Він пробував розігнати зраду про те що влада нас постійно обманює, що снарядів достатньо, що нам не перемогти. Він свідомо брехав. Але він користуючись українською мовою( яку однозначно за мову не вважає) і прикриваючись прапором франції не зміг зачипитись за діалог. 5 копійок чітко вказав йому що в франції його ніхто не бомбив, давши зрозуміти що він( підар) не зміг підняти хвилю. Після чого цей недотроль почав поводити себе зухвало щоб грюкнути дверима перед тим як піти. Погодтесь що перший його коментар на українській мові був сформований так наче він українець. Тобто він не троль, він погано підготовлена людина для виконання завдання( створити ілюзію розчарування в суспільстві, або перевірити суспільну думку), яка хоч і знає українську мову але не розуміє суспільства і яким чином, через що можна досягти поставленої мети. Якось так.
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09.03.2023 09:44 Ответить
Не зміг через адмінів. Нікуди йти він не збирався, якби не забанили, "рєзвілся" б тут і тепер.
Наші контраргументи були відверто слабкі: в бан, іди к чорту. Тобто він спровокував на бійку. Це і є мета троллінгу: викликати ескалацію, щоб потім бігати і кричати - "я ні прі чьом, он пєрвий с кулакамі полєз!". Коли говорять "пошел наухй!", це значить, що суперечку програно. І ми тут програли у першому ж раунді.
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09.03.2023 09:52 Ответить
Так він почав розводити на емоції уже після того як зрозумів що його ніхто не підтримає в спробі звинувачувати генштаб в брехні, от якби він під постом про подібні заяви від ОП вліз то так він би осідлав хвилю. Я наприклад вважаю що достойно відповів йому( хоч і не по темі його відповіді мені про легалізацію одностатевих шлюбів, тому що я уже одружений і одностатеві стосунки мене не цікавлять, та і не маб бажання лізти в чужі інтимні стосунки) в загальному. А заткнути нам таких як він нам не вийде по одній простій причині- вони не вважають нас за людей, наші контраргументи ім до дупи. Вони вважають себе в праві творити що хочуть. Це і є один із проявів русского міра.
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09.03.2023 10:24 Ответить
Ви про цей коментар?
"https://censor.net/ua/comments/locate/3404554/0192130b-cece-70bd-a1c4-55aae42f631b"
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09.03.2023 10:32 Ответить
Про той де на мій коментар про те що дефіцит в них уже є але вони будуть поповняти запаси з китаю через північну корею, де він у відповідь мені написав що в нас внесли законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів для війсковослужбовців що на його думку відповідає стандартам НАТО.
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09.03.2023 10:37 Ответить
Так, на ваш коментар він не знайшов крутого контраргумента, але він атакував вас, тобто ви були "жертвою", а він "мисливцем". На першій гілці він вже був "жертвою", а всі інші "мисливцями". Невдалими, на жаль.
Він круто відбивав атаки, грав на емоціях. "Летючі саперні лопатки" ранок з кави, "я - гражданін ереф і горжусь етім".
Тут йому ніхто не зміг нормально відповісти.
Шкода все ж, що його заблокували.
Це був професійний троль, можна було б з ним погратись, заодно побачити, що у них там зараз в методичках пишуть.
Погано, що у нас методичок своїх немає.
Доречі, гарний приклад контртролінгу:
Достовіро, емоційно, глузливо. Троль миттю стулив пельку, бо крити було нічим.
На жаль, у першій "гілці" цього не сталося.
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09.03.2023 10:48 Ответить
Зараз в них в методичках розгон зради і конфлікту між Зеленським і Залужним, Сирський теж дійова особа. І розгін розчарування в Притулі для того щоб знизити загальну волонтерську підтримку. Вони тут не цікаві. Рекомендую слідкувати за ними на пікабу, правда там зараз таке засилля ботів що важко зрозуміти стан їхнього суспільства але там цікаво.
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09.03.2023 11:09 Ответить
Спасибі за "кулю", та мені "Цензора" з головою вистачає. Я ж не професійний боєць інформаційного фронту. Коли є трохи вільного часу, заходжу сюди, читаю і пишу.
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09.03.2023 11:12 Ответить
Та я теж не на зарплаті. Просто поки працює верстат маю час. А працюю я і в дві зміни буває, тому часу маю достатньо.
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09.03.2023 11:20 Ответить
Так же как и ракет на 2-3 атаки осталось...
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09.03.2023 08:21 Ответить
Останній снаряд без пороху доїдають.
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09.03.2023 08:24 Ответить
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09.03.2023 08:28 Ответить
І шо?
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09.03.2023 08:34 Ответить
То у нього весняне загострення спецьоперації під чужим прапором)))
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09.03.2023 08:50 Ответить
маячня якась.....і снарядів бракує і ракет...а все стріляють і стріляють...достатньог лянути на списки обстріляних громад, від того ж самого Генштабу.
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09.03.2023 08:25 Ответить
Щось ти дуже кацапським смородом тхнеш, Луісіо....
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09.03.2023 08:36 Ответить
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09.03.2023 08:43 Ответить
Дефіцит уже є, але він не критичний. І критичним не буде. ********** будуть іти з КНР через КНДР. Тому важливо знищувати логістику, склади на глибину в кілометрів 50- 100 від лінії фронту. Також контрбатарейна боротба ключ для успіху. Хоча в Генштабі це знають і без мене.
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09.03.2023 08:27 Ответить
Генерал Матовников на тебе уже "женился" пару раз, скрепной ты наш дружок Луисио?
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09.03.2023 08:41 Ответить
Відтягуєшся по повніи -- по НАТІвських стандартах .
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09.03.2023 08:44 Ответить
Іранські порахували триста тисяч?
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09.03.2023 08:38 Ответить
Взагалі то казали що дефіцит повинен з'явитися в березні цього року.
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09.03.2023 08:39 Ответить
Бачу ти хочеш танцювати на кістках, так от запамятай що чим більше підари нароблять біди тим більше вони будуть відшкодовувати. Тому не радій з ракетнтх ударів по Україні, не радій що люди без тепла і світла а плач, плач по москалях як плакав Давид по євреях, знаючи що їх чекає.
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09.03.2023 08:40 Ответить
Може є, а може нема.
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09.03.2023 08:41 Ответить
Ну що кацапікі , приходить вам велика чорна [#]изда.😀
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09.03.2023 08:48 Ответить
Надіюсь, що помиляюсь, але коли у фашистів буде дійсно критична нестача чогось, от тоді масово їм піде допомога від Китая. Ну і про КНДР та Іран не забуваємо. Війну веде Росія, але за кожним її рішенням незримо присутній Китай, як головний вигодонабувач з усього цього.
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09.03.2023 08:55 Ответить
Ну що ж, дЄди у якості артпідтримки у 1941÷42 метеорізм після гнилих щЄй використовували
А реконструкторам взагалі сам Бог звелів
Тим більше, що про атаки з саперними лопатками на кулемети вони сцарю вже плакались
Не сZZіть, дЄвАчкі, Zдохнете всі!
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09.03.2023 08:55 Ответить
https://www.unian.ua/world/iran-i-rf-proveli-tayemnu-zbroyovu-ugodu-v-akvatoriji-kaspiyskogo-morya-zmi-foto-12171699.html Іран та РФ провели таємну угоду щодо зброї в акваторії Каспійського моря
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09.03.2023 09:00 Ответить
Була інфа, що Іран поставив московії тисячі тон снарядів. Треба вже нарешті топити ті кораблі на Каспії, якими транспортують цю зброю.
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09.03.2023 09:05 Ответить
2-3 місяці по Арєстовичу чи по Буданову?
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09.03.2023 09:07 Ответить
была новость про судна из Ирана которые ******* зимой еще доставили миллионы патронов и сотни тысяч арт снарядов .Не верю что у рашка будет без снарядов .Больше вероятно что стволы износятся чем закончатся снаряды!
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09.03.2023 12:22 Ответить
 
 