Российская ракета убила по меньшей мере четырех человек во Львовской области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Ракета попала в жилой дом. Погибли двое мужчин и две женщины, которые находились у себя дома. Под завалами могут оказаться еще люди.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Ее уже потушили.
"На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди", - написал он в телеграмме.
Позже глава ОВА заявил, что количество погибших возросло до 5 человек.
"Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины – 1963 года рождения. Искренние соболезнования родным", - отметил он.
Козицкий добавил, что пожар уничтожил три жилых дома, три авто, гараж и несколько хозяйственных построек.
"Я просил и продолжаю просить: не игнорируйте воздушную тревогу!" – призвал он.
Пожалуйста, подождите...
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Взагалі діагноз ватник має свою назву в психіатрії...
Думаю що браковані не відстрілюють, працювавши колись на російську компанію, вважаю, там могли спокійно зараз прийняти браковані ракети на озброєння
ніхто ж не перевірить а керівництво їб... за брак... Хоча у нас таке саме, на деяких виробництвах це совкове відлуння...
Вони спеціально стріляють по цивільних об'єктах, подивіться їхніх пропагандонів і політиків, вони вважають що такий терор дасть результат...
А санкцій фактично не має, не слухайте казок, є вже багато розслідувань журналістів що електроніка європейських і американських компаній через Турцію спокійно попадає в рашу... Навіть с..ка Тайвань який типу має конфронтацію з Китаєм продає в рашу компоненти через Сінгапур або іншу азіатську країну... Гроші не пахнуть
Емоції ні вам, ні нам - НЕ ДОПОМОЖУТЬ.
Злість не допоможе звільняти нашу землю. Лють не допоможе нам знищувати більше окупантів. Помста? Та до чого тут помста?! Остигніть! Нашого ворога треба вбивати лише за сам факт того, що вони ступили на нашу землю і хочуть нас поневолити. Одного цього - достатньо. Спокійно, без нервів, без емоцій та почуттів просто знищити всіх окупантів.
Нам потрібно підняти в небо десятки літаків БПЛА Посейдон, знайти укриття та опорні пункти, знайти скупчення живої сили та техніки, передати координати артилерії і вона живу силу ворога перетворить на дохле безсилля. І коли вся територія нашої країни, кожен квадратний міліметр на Херсонщині, кожен терикон на Донбасі чи Луганщині, кожен пляж у Євпаторії чи Саках… весь довгий список - ось коли вони всі помруть чи втечуть, підібгавши хвіст, ось тоді треба переходити до помсти, виколупуючи їх з укриттів у будь-якій точці земної кулі.
А поки що лише холодна голова і спокійне та методичне знищення окупанта.
За кілька днів ми передаємо чергові комплекси БПЛА Посейдон у війська - чергові курсанти закінчують навчання. Два комплекси, шість літаків, дві машини керування, старлінки та комп'ютери, наземні станції керування та виносні пульти зльоту/посадки, генератори та інструменти. Кожен комплекс - 15 254 607 гривень, загальна сума передачі - 30 509 214. Тридцять мільйонів гривень, половину яких сплатив Порошенко. А нам ЩЕ потрібно сплатити 3 529 510 гривень, це залишок закупівлі за цими двома комплексами - це гостра потреба.
Нам потрібна ваша допомога. І потрібні репости. Нам потрібно зібрати решту суми… а потім перейти до наступних чотирьох бригад ЗСУ, які починають навчання наступного тижня. Без емоцій, без нервів, без істерик - зібрати гроші, закупити обладнання, навчити пілотів, знищити ворога.
Нам це під силу.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400
ДЛЯ ІНШИХ БАНКІВ
5375 4115 0177 8331
PayPal: [email protected]
Тип переказу: Family/Friends
https://youtu.be/-dB2PCegJR8?t=24
горiти вам вiчно у пеклi, кацапо-ординськi вилупки !