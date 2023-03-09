Российская ракета убила по меньшей мере четырех человек во Львовской области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Ракета попала в жилой дом. Погибли двое мужчин и две женщины, которые находились у себя дома. Под завалами могут оказаться еще люди.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Ее уже потушили.

"На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди", - написал он в телеграмме.

Позже глава ОВА заявил, что количество погибших возросло до 5 человек.

"Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины – 1963 года рождения. Искренние соболезнования родным", - отметил он.

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Козицкий добавил, что пожар уничтожил три жилых дома, три авто, гараж и несколько хозяйственных построек.

"Я просил и продолжаю просить: не игнорируйте воздушную тревогу!" – призвал он.









