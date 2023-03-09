РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7462 посетителя онлайн
Новости Война
37 486 26

Российская ракета убила по меньшей мере четырех человек во Львовской области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

руйнування,золочів

Ракета попала в жилой дом. Погибли двое мужчин и две женщины, которые находились у себя дома. Под завалами могут оказаться еще люди.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Ее уже потушили.

"На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди", - написал он в телеграмме.

Позже глава ОВА заявил, что количество погибших возросло до 5 человек.

"Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины – 1963 года рождения. Искренние соболезнования родным", - отметил он.

Также читайте: В результате атаки оккупантов повреждены три ТЭС, - ДТЭК

Козицкий добавил, что пожар уничтожил три жилых дома, три авто, гараж и несколько хозяйственных построек.

"Я просил и продолжаю просить: не игнорируйте воздушную тревогу!" – призвал он.

Российская ракета убила по меньшей мере четырех человек во Львовской области, - ОВА 01
Российская ракета убила по меньшей мере четырех человек во Львовской области, - ОВА 02
Российская ракета убила по меньшей мере четырех человек во Львовской области, - ОВА 03
Российская ракета убила по меньшей мере четырех человек во Львовской области, - ОВА 04
Российская ракета убила по меньшей мере четырех человек во Львовской области, - ОВА 05

обстрел (27885) смерть (9251) жертвы (2097) Козицкий Максим (98) Львовская область (2935)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
Хотілось би вірити що в них багато браку, але скоріше вони запускаючи хвилями спочатку шахеди, застарілий мотлох, вичисляли райони розташування ППО, та заставляли використати засоби ППО по не самих "цінних" ракетах. А щодо ватників, якщо рік війни не прочистив мізки, то навряд чи щось уже допоможе.
показать весь комментарий
09.03.2023 08:51 Ответить
+35
кацапи є.ані... Єдиний регіон котрому не соромно, бо не підтримав лідора та асфальтне ППО, відповідно...
показать весь комментарий
09.03.2023 09:26 Ответить
+20
Підераси (не геї)! Не модуть взяти Бахмут, то вирішили на мирняку відігратися. Це справді від безсилля, але з лютою ненавистю. Вони не повинні існувати на планеті, бо ж доя планети небезпекою. Сподіваюся, все кацапське пограниччя сьогодні, або завтра вночі теж матимкть дискотеку.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если кацапы стреляли до рассвета боевыми ракетами, то у них вообще нету никакого наведения высокоточного, могут только старой х-22 в мост или в небоскреб попасть и все. Они вполне могли стрелять не только ракетами-мишенями, а просто ракетой с бракованной ГСН, прекрасно понимая, что там будет плюс-минус километр или больше от инерциальной системы наведения и другой там нету. Ведь у них же есть брак на заводе, куда-то девать его надо, движков и боевых частях у них больше, чем электроники новой. А по целям они уже с восходом солнца стали стрелять, в том числе и кинжалами. Неплохо бы этот факт предъявить нашим ватникам в Германии (Одессе и других местах, где их процентов 10), которые обвиняют НАТО в том, что оно начало войну и что ***** ни в чем не виноват, что он защищается. Это сотни тысяч человек между прочим. Они до сих пор считают, что ***** не стреляет по гражданскому населению, а использует высокоточное оружие для поражение неодушевленных целей.
показать весь комментарий
09.03.2023 08:32 Ответить
Хотілось би вірити що в них багато браку, але скоріше вони запускаючи хвилями спочатку шахеди, застарілий мотлох, вичисляли райони розташування ППО, та заставляли використати засоби ППО по не самих "цінних" ракетах. А щодо ватників, якщо рік війни не прочистив мізки, то навряд чи щось уже допоможе.
показать весь комментарий
09.03.2023 08:51 Ответить
Згоден з Вами - як можна після таких терористичних актів кацапні , як цей , продовжувати розмовляти і писати на їхньому нарєчії ? Два з трьох коментарів були саме російською . Цих вже не виправити .
показать весь комментарий
09.03.2023 09:22 Ответить
Статья про гибель людей - а такие провокаторы как ты и тут гадят,кто как пишет,или как говорит.
показать весь комментарий
09.03.2023 10:27 Ответить
Досить виправдуватись! Пиши українською!
показать весь комментарий
09.03.2023 10:46 Ответить
Тобі сказали щоб ти не виправдовувалось ? Ну і йди в дупу , ой , в росію . Що теж саме .
показать весь комментарий
09.03.2023 15:04 Ответить
Це ти фаріон? Розлогинься. В самої ім'я логина кацапське, а ще говориш про мову.
показать весь комментарий
09.03.2023 17:00 Ответить
Від-є-бись , дурна вагина кацапська . І не відповідай , якщо в тебе не запитують .
показать весь комментарий
09.03.2023 18:36 Ответить
І ще поясню. Не дивлячись на війну, на вбивства кацапнею, в коментарях має бути також присутні патріотичного змісту коментарі на "языке". Це для того, щоб вести за собою тих громадян України, які розмовляють на языке і ще не повністю стали патріотами. В нас посткацапська ситуація складна і треба на це вважати. Що тут може бути не ясним.
показать весь комментарий
09.03.2023 17:34 Ответить
Ватникам должно помочь СБУ сесть в тюрьму. А у же в тюрьме-их перевоспитают а остальные видя такое-будут помалкивать. Если сейчас не давить прорросийских гнид-то когда? Лучшего времени не будет. Пусть СБУ зайдет на Одесские форумы-там ватников можно пачками ловить.
показать весь комментарий
09.03.2023 10:42 Ответить
І не тільки на одеських , на жаль . Я вчора одній такій скотині хотів цеглиною в рило заїхати . Це в Києві .
показать весь комментарий
09.03.2023 15:07 Ответить
Якщо ватники які ще сидять в Бахмуті кажуть журналістам що наші війскові їм заважають, то щоб ви там їм не показували це не буде мати результату....
Взагалі діагноз ватник має свою назву в психіатрії...

Думаю що браковані не відстрілюють, працювавши колись на російську компанію, вважаю, там могли спокійно зараз прийняти браковані ракети на озброєння
ніхто ж не перевірить а керівництво їб... за брак... Хоча у нас таке саме, на деяких виробництвах це совкове відлуння...

Вони спеціально стріляють по цивільних об'єктах, подивіться їхніх пропагандонів і політиків, вони вважають що такий терор дасть результат...

А санкцій фактично не має, не слухайте казок, є вже багато розслідувань журналістів що електроніка європейських і американських компаній через Турцію спокійно попадає в рашу... Навіть с..ка Тайвань який типу має конфронтацію з Китаєм продає в рашу компоненти через Сінгапур або іншу азіатську країну... Гроші не пахнуть
показать весь комментарий
09.03.2023 12:28 Ответить
Жесть.... Далеко в тилу, за 1000 км від козлостана та лінії фронту...
показать весь комментарий
09.03.2023 09:06 Ответить
кацапи є.ані... Єдиний регіон котрому не соромно, бо не підтримав лідора та асфальтне ППО, відповідно...
показать весь комментарий
09.03.2023 09:26 Ответить
Підераси (не геї)! Не модуть взяти Бахмут, то вирішили на мирняку відігратися. Це справді від безсилля, але з лютою ненавистю. Вони не повинні існувати на планеті, бо ж доя планети небезпекою. Сподіваюся, все кацапське пограниччя сьогодні, або завтра вночі теж матимкть дискотеку.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:57 Ответить
Царство небесне загиблим , щирі співчуття родинам 🕯
показать весь комментарий
09.03.2023 10:00 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 10:11 Ответить
Москалів голова болить після 8 марта, от і стриляють
показать весь комментарий
09.03.2023 11:02 Ответить
Царство небесне невинно загиблим людям.
показать весь комментарий
09.03.2023 11:04 Ответить
***** гниди, здохни кацапні🤬
показать весь комментарий
09.03.2023 12:24 Ответить
https://t.me/budem_bambit/2180 Юрій Бірюков , телеграм-канал https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить! *

Емоції ні вам, ні нам - НЕ ДОПОМОЖУТЬ.
Злість не допоможе звільняти нашу землю. Лють не допоможе нам знищувати більше окупантів. Помста? Та до чого тут помста?! Остигніть! Нашого ворога треба вбивати лише за сам факт того, що вони ступили на нашу землю і хочуть нас поневолити. Одного цього - достатньо. Спокійно, без нервів, без емоцій та почуттів просто знищити всіх окупантів.
Нам потрібно підняти в небо десятки літаків БПЛА Посейдон, знайти укриття та опорні пункти, знайти скупчення живої сили та техніки, передати координати артилерії і вона живу силу ворога перетворить на дохле безсилля. І коли вся територія нашої країни, кожен квадратний міліметр на Херсонщині, кожен терикон на Донбасі чи Луганщині, кожен пляж у Євпаторії чи Саках… весь довгий список - ось коли вони всі помруть чи втечуть, підібгавши хвіст, ось тоді треба переходити до помсти, виколупуючи їх з укриттів у будь-якій точці земної кулі.
А поки що лише холодна голова і спокійне та методичне знищення окупанта.
За кілька днів ми передаємо чергові комплекси БПЛА Посейдон у війська - чергові курсанти закінчують навчання. Два комплекси, шість літаків, дві машини керування, старлінки та комп'ютери, наземні станції керування та виносні пульти зльоту/посадки, генератори та інструменти. Кожен комплекс - 15 254 607 гривень, загальна сума передачі - 30 509 214. Тридцять мільйонів гривень, половину яких сплатив Порошенко. А нам ЩЕ потрібно сплатити 3 529 510 гривень, це залишок закупівлі за цими двома комплексами - це гостра потреба.
Нам потрібна ваша допомога. І потрібні репости. Нам потрібно зібрати решту суми… а потім перейти до наступних чотирьох бригад ЗСУ, які починають навчання наступного тижня. Без емоцій, без нервів, без істерик - зібрати гроші, закупити обладнання, навчити пілотів, знищити ворога.

Нам це під силу.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400

ДЛЯ ІНШИХ БАНКІВ
5375 4115 0177 8331

PayPal: [email protected]
Тип переказу: Family/Friends
показать весь комментарий
09.03.2023 15:47 Ответить
Якщо за брянск було возмєздіе, то яке тоді повинно бути возмездіє за страждання українського народу
показать весь комментарий
10.03.2023 04:48 Ответить
тотальне спалення дерьовні кучка і повний розвал мацковії !!!!

https://youtu.be/-dB2PCegJR8?t=24
показать весь комментарий
10.03.2023 08:26 Ответить
.

горiти вам вiчно у пеклi, кацапо-ординськi вилупки !
показать весь комментарий
10.03.2023 08:22 Ответить
 
 