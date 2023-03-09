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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 120 человек (+590 за сутки), 303 самолета, 3441 танк, 2465 артсистем, 6736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 156 120 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно:

  • личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3441 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6736 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 2465 (+2) ед,
  • РСЗО - 488 (+0) ед,
  • средства ПВО - 254 (+1) ед,
  • самолетов - 303 (+0) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5331 (+1) ед,
  • специальная техника – 237 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 120 человек (+590 за сутки), 303 самолета, 3441 танк, 2465 артсистем, 6736 бронированных машин 01

"Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

армия РФ (19691) ликвидация (3701) уничтожение (7265) техника (1751)


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Топ комментарии
+11
Путин, чтобы сдох вместе со своим русским миром.
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09.03.2023 09:09 Ответить
+8
590 и 5 танков - это считай "затишье" вчера было...
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09.03.2023 08:38 Ответить
+7
600 )), але сподіваюсь більше сотні вчорашніх підранків здохне теж.
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09.03.2023 08:52 Ответить
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590 и 5 танков - это считай "затишье" вчера было...
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09.03.2023 08:38 Ответить
23 одиниці техніки і майже 700 чумардосів. Спецтехніка, ППО і багато ББМ. Ганяють свою піхоту по полях, м'ясом закидують. Слава ЗСУ!
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09.03.2023 08:50 Ответить
600 )), але сподіваюсь більше сотні вчорашніх підранків здохне теж.
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09.03.2023 08:52 Ответить
По статистиці - від чверті до до третини важкопоранених помирає в госпідалях А враховуючи, що з Росії "Айболит" емігрував або в Ізраїль, або в США, і у них залишилися лише його брати "Айнунах" і "Айдапох" - то ця цифра збільшується...
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09.03.2023 10:44 Ответить
Баби іщо наражают
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09.03.2023 13:27 Ответить
Так, а тобі сцарю плачуть, що гонять без розвідки та підтримки. Не розуміють дЄвАчкі, що вони і є розвідка, розвідка боєм
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09.03.2023 09:04 Ответить
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09.03.2023 13:28 Ответить
Я так понимаю эта Ракетная атака в статистику ещё не попала
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09.03.2023 08:57 Ответить
Статистика за вчора, завтра попаде.
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09.03.2023 09:09 Ответить
По засобам ППО-просто чудово!
Як так далі піде, чмосковські стріхи будуть не Панцирі, а чмобікі з саперними лопатками захищати. Ті, що сцарю плакались
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09.03.2023 09:00 Ответить
Путин, чтобы сдох вместе со своим русским миром.
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09.03.2023 09:09 Ответить
Честь и хвала ВСУ. Единственной силе, которая защищает нас от кацапского ига.
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09.03.2023 09:51 Ответить
 
 