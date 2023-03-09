Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 120 человек (+590 за сутки), 303 самолета, 3441 танк, 2465 артсистем, 6736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 9 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 156 120 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно:
- личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 3441 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6736 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 2465 (+2) ед,
- РСЗО - 488 (+0) ед,
- средства ПВО - 254 (+1) ед,
- самолетов - 303 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5331 (+1) ед,
- специальная техника – 237 (+1).
"Данные уточняются", – добавили в Генштабе.
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+11 Kare Resa
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+7 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий09.03.2023 08:52 Ответить Ссылка
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Як так далі піде, чмосковські стріхи будуть не Панцирі, а чмобікі з саперними лопатками захищати. Ті, що сцарю плакались