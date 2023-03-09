Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 120 человек (+590 за сутки), 303 самолета, 3441 танк, 2465 артсистем, 6736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 156 120 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно:

личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано,

танков - 3441 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6736 (+13) ед,

артиллерийских систем - 2465 (+2) ед,

РСЗО - 488 (+0) ед,

средства ПВО - 254 (+1) ед,

самолетов - 303 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5331 (+1) ед,

специальная техника – 237 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Бахмутом ликвидированы до 30 тысяч "вагнеровцев", то есть примерно каждый третий, - inews

"Данные уточняются", – добавили в Генштабе.