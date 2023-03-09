Россияне били по Киеву всем - от "шахедов" до крылатых ракет. Попали "Кинжалом", - КГВА
В течение почти 7 часов воздушной тревоги россияне выпустили по столице Украины практически все типы своего воздушного вооружения.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения - начиная от барражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет", - заявил он
Попко отметил, что украинская ПВО сбила "шахеды" и крылатые ракеты.
"Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры", - написал глава КМВА.
По предварительной информации, в Святошинском районе обломки ракеты ранили двух человек и повредили автомобили.
Топ комментарии
+21 Соса 2
показать весь комментарий09.03.2023 08:51 Ответить Ссылка
+20 Vladko #550590
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+10 Ivan Livliv #551274
показать весь комментарий09.03.2023 08:58 Ответить Ссылка
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А аеродром,звідки носії«кинджалів»злітають,маємо повне право знищити.Бо бульбофюрер занадто заноситься,дуже вже себе в безпеці відчув.
Надеюсь Буданов перестанет изображать из себя кинозвезду, а поедет в Казахстан договариваться с местными о забросах на территорию оркостана заряженных взрывчаткой для горных работ грузовиков или даже вагонов поездов. Когда у кацапов ЖД вагон полный взрывчатки разок бомбанет, сразу шелковыми станут. Это все, чем мы можем им ответить, к сожалению.
ГОворят, что от иранских ракет отказался ******, когда американцы сказали, что в таком случае они дадут Украине АТАКАМСы.
Так что неизвестно что лучше, а что хуже в варианте, когда мы получим два десятка АТАКАМС а орки получат тысячу Искандеров.
Ядерное оружие как раз и есть наступательным оружием первого удара. Ответный удар "с того света" служит слабым моральным утешением обреченным на гибель.
Два удара по конгломерату Тель-Авива и Иерасулима означает прекращение существования Израиля как государства, способного оказать дальнейшее вооруженное сопротивление. В свою очередь, чтобы уничтожить инфраструктуру Ирана при его площади среди гор не хватит боеголовок всего блока НАТО.
и мне поспать не дали
Користування неофіційними джерелами (телеграм-канали і т.п.) допомагає. Вчора опівночі прочитав, що вилетіли 10 Ту-шок і відбулися пуски, і пішов спати в коридор. Так, не в підвал, але хоча б склом від вибитого вікна не заріже
Якщо ви реально хочете реагувати на нічну тривогу (хоча б у коридор піти), то додаток для телефона вас збудить.