Россияне били по Киеву всем - от "шахедов" до крылатых ракет. Попали "Кинжалом", - КГВА

В течение почти 7 часов воздушной тревоги россияне выпустили по столице Украины практически все типы своего воздушного вооружения.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения - начиная от барражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет", - заявил он

Попко отметил, что украинская ПВО сбила "шахеды" и крылатые ракеты.

"Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры", - написал глава КМВА.

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По предварительной информации, в Святошинском районе обломки ракеты ранили двух человек и повредили автомобили.