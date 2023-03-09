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Новости Война
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Россияне били по Киеву всем - от "шахедов" до крылатых ракет. Попали "Кинжалом", - КГВА

кинджал

В течение почти 7 часов воздушной тревоги россияне выпустили по столице Украины практически все типы своего воздушного вооружения.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения - начиная от барражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет", - заявил он

Попко отметил, что украинская ПВО сбила "шахеды" и крылатые ракеты.

"Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры", - написал глава КМВА.

Также читайте: Из-за атаки россиян применены экстренные отключения света, - Yasno

По предварительной информации, в Святошинском районе обломки ракеты ранили двух человек и повредили автомобили.

Киев (25685) крылатые ракеты (889) обстрел (27885) дроны (4112) Воздушные атаки на Киев (758)


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Топ комментарии
+21
Тварям кацапам пощади не повинно бути. Здохни *****.
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09.03.2023 08:51 Ответить
+20
Спасибо Юльке с хахалем своим, очень приятно распилили в 2007-2009-ых годах последние наши ракетные комплексы с 1т боевой частью и дальностью до Москвы с запасом и ракетный комплекс Эльбрус для них. Будучи якобы за народ, за Европу, видя перед собой пример Грузии и Ичкерии, явные угрозы *****, 3 или 4 инцидента в Крыму, включая и Тузлу само собой. Притом США нам всего 20 млн долларов на утилизацию топлива дали, просто так пилили их. И это как раз в тот год, когда стали появляться дешевые микрокомпьютеры с огромной производительностью и куча оптических сенсоров, с которыми мы бы сделали такое же высокоточное оружие, к тому же маневрирующее в полете, даже Пэтриоты с 2 ракетами на цель не сбивали саддамские ракеты, когда тот стрелял ими по Израилю из этого же комплекса. Иди прыгай снова в коляску, чтобы тебя по морде не били за твой чудовищный урон всей стране.

Надеюсь Буданов перестанет изображать из себя кинозвезду, а поедет в Казахстан договариваться с местными о забросах на территорию оркостана заряженных взрывчаткой для горных работ грузовиков или даже вагонов поездов. Когда у кацапов ЖД вагон полный взрывчатки разок бомбанет, сразу шелковыми станут. Это все, чем мы можем им ответить, к сожалению.
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09.03.2023 08:55 Ответить
+10
Рано розслабилися. Московити порозвідували цілі, накопичили ракет. Треба отих наводників, яких викриває наша СБУ, садити разом з торнадівцями, яких посадили за часів Порошенка. Хай торнадівці навчать покидьків як батьківщину любити.
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09.03.2023 08:58 Ответить
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Тварям кацапам пощади не повинно бути. Здохни *****.
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09.03.2023 08:51 Ответить
невже скоро гівном будуть пуляти. якщо пішла "солянка" то справи в них поганенькі
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09.03.2023 08:52 Ответить
У підорашки ракети не закінчаться ніколи.А«солянка»тому,що різні типи повітряних цілей важче знищувати.
А аеродром,звідки носії«кинджалів»злітають,маємо повне право знищити.Бо бульбофюрер занадто заноситься,дуже вже себе в безпеці відчув.
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09.03.2023 09:43 Ответить
Брєд, важче знищували залп з одних балістичних. Як тільки частину балістичних замінюють на крилаті, або взагалі "мопеди" - стає легше знищувати
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09.03.2023 09:46 Ответить
Ви мабуть служите в ППО, якщо даєте такі розумні зауваження? Чи може в ПРО?
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09.03.2023 10:05 Ответить
Не обов'язково служити в ППО (хоча в мене брат саме на С-300ПС пішов рік тому), щоб знати примітивні речі про різницю між балістичною, крилатою ракетою та "мопедом".
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09.03.2023 10:14 Ответить
Ну враховуючи те, що вони їх виробляють, то повністю звичайно не закінчаться. Але по перше зараз по нам пускають те що зходе з конвеєра. Уже на підбитих ракетах стоять дати виробництва цього року. У зв'язку з цим і кількість тих ракет залежить від того як їх виробляють. Це ж не те що брати зі складів. Що б там хто не казав, а теперішні атаки не порівняти з тим, що було рік назад чи літом.
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09.03.2023 09:49 Ответить
Спасибо Юльке с хахалем своим, очень приятно распилили в 2007-2009-ых годах последние наши ракетные комплексы с 1т боевой частью и дальностью до Москвы с запасом и ракетный комплекс Эльбрус для них. Будучи якобы за народ, за Европу, видя перед собой пример Грузии и Ичкерии, явные угрозы *****, 3 или 4 инцидента в Крыму, включая и Тузлу само собой. Притом США нам всего 20 млн долларов на утилизацию топлива дали, просто так пилили их. И это как раз в тот год, когда стали появляться дешевые микрокомпьютеры с огромной производительностью и куча оптических сенсоров, с которыми мы бы сделали такое же высокоточное оружие, к тому же маневрирующее в полете, даже Пэтриоты с 2 ракетами на цель не сбивали саддамские ракеты, когда тот стрелял ими по Израилю из этого же комплекса. Иди прыгай снова в коляску, чтобы тебя по морде не били за твой чудовищный урон всей стране.

Надеюсь Буданов перестанет изображать из себя кинозвезду, а поедет в Казахстан договариваться с местными о забросах на территорию оркостана заряженных взрывчаткой для горных работ грузовиков или даже вагонов поездов. Когда у кацапов ЖД вагон полный взрывчатки разок бомбанет, сразу шелковыми станут. Это все, чем мы можем им ответить, к сожалению.
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09.03.2023 08:55 Ответить
Корисний ідійот? Премьєр-міністр не торгує зброєю. Він взагалі до цього відношення не має.
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09.03.2023 09:01 Ответить
Поверь даже были бы эти ракеты,по москве никто бы не стрелял.
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09.03.2023 09:10 Ответить
Ніхто - це Зеленський?
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09.03.2023 09:25 Ответить
В 2007 овощ был примьером.
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09.03.2023 10:27 Ответить
Рано розслабилися. Московити порозвідували цілі, накопичили ракет. Треба отих наводників, яких викриває наша СБУ, садити разом з торнадівцями, яких посадили за часів Порошенка. Хай торнадівці навчать покидьків як батьківщину любити.
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09.03.2023 08:58 Ответить
для інформаторів батьківщина це рефія
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09.03.2023 09:19 Ответить
У інформаторів батьківщина лише одна - гроші.
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09.03.2023 09:40 Ответить
Ідейних теж багато...
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09.03.2023 10:57 Ответить
торнадовцы были гопниками и ублюдками правильно что их посадили
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09.03.2023 13:52 Ответить
От і хай перевиховують.
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09.03.2023 18:17 Ответить
Путін має підтримку Китаю, Ірану і продовжує.. В той час як союзники України вишукують все нові способи тиску на Україну...
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09.03.2023 09:02 Ответить
Вот только в реале только на словах поддержку. Иран давать ракеты зассал а про Китай так ничего не подтвердилось.
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09.03.2023 09:18 Ответить
Иран ничего не засцал - аятолы отморожены по кончик хвоста осла.
ГОворят, что от иранских ракет отказался ******, когда американцы сказали, что в таком случае они дадут Украине АТАКАМСы.
Так что неизвестно что лучше, а что хуже в варианте, когда мы получим два десятка АТАКАМС а орки получат тысячу Искандеров.
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09.03.2023 10:00 Ответить
Аятолы не могут разбазаривать оружие и паралельно готовиться к крупной войне с тем же Израилем. Это не шахеды собранные из говна и палок.
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09.03.2023 10:12 Ответить
Для войны с Израилем, с его плотностью населения, аятоллам нужна ядреная боеголовка или две. И русские похоже им здорово помогают в этом! Другой причины, что они пошли на сотрудничество с Путиным я не вижу, т.к. Раша и Иран соперничают между собой за поставки дешевой контрабандной нефти. Поэтому вопрос - что их сблизило, кроме поставок военных технологий.
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09.03.2023 10:28 Ответить
Сколько раз вам объяснять, ЯО не наступательное оружие. Воевать с Израилем они будут обычным конвенциональным оружием.
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09.03.2023 11:00 Ответить
В иранском генштабе не были консультантом? И где учились этой ерунде?
Ядерное оружие как раз и есть наступательным оружием первого удара. Ответный удар "с того света" служит слабым моральным утешением обреченным на гибель.
Два удара по конгломерату Тель-Авива и Иерасулима означает прекращение существования Израиля как государства, способного оказать дальнейшее вооруженное сопротивление. В свою очередь, чтобы уничтожить инфраструктуру Ирана при его площади среди гор не хватит боеголовок всего блока НАТО.
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09.03.2023 11:35 Ответить
Ты где эту ***** прочитал? ЯО не наступательное оружие и не может им быть.
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10.03.2023 16:20 Ответить
не буду аятоллы ни с кем воевать одни их сразу прихлопнут - тем более у них в стране майдан постоянный
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09.03.2023 13:55 Ответить
у орков уже была тысяча искандеров 🤡
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09.03.2023 10:20 Ответить
Підтримка фашиста парою лохів.
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09.03.2023 09:51 Ответить
Рашистское ЛГБТ празднует свой праздник 8 марта.
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09.03.2023 09:08 Ответить
ЛГБТ у рашистов криминализировано, ты мимо кассы.
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09.03.2023 09:52 Ответить
а вагнеровцы это кто ? лгбтшнкии опущенные петушарий собрали со всех ИК
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09.03.2023 13:56 Ответить
А відповісти , як і рік тому , нічим ...
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09.03.2023 09:08 Ответить
Удивительно да. Рашка с нефтедолларами и наследием совка десятилетиями копила ракеты, а Украина за год, в состоянии войны, с ВВП в 30 раз меньше кацапского, не накопила ракет. Ганьба! 🤡
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09.03.2023 09:19 Ответить
А що тут можна відповісти на всрання декількох сотен мільонів баксів? Всрати декілька сотен мільонів баксів ні на що у відповідь?
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09.03.2023 10:01 Ответить
а что ты считаешь их деньги - типа они эти ракет они могли бы обратно на баксы поменять -что за тупая логика ..урон нам на нанесен большой -
и мне поспать не дали
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09.03.2023 13:59 Ответить
Дивлячись на повідомлення,схоже все таки наші ППО спрацювали майже на відмінно
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09.03.2023 09:30 Ответить
Львів - 5 загиблих?
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09.03.2023 09:41 Ответить
Нехтування повітряною тривогою і робота ППО, це різні історіі.
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09.03.2023 09:55 Ответить
99 процентами людям некуда бежать при бомбежке. Так что просто остаются дома и ждут своей участи. Ну вот у меня была тревога и что? Мало того, что комендантский час, так ещё и убежище за километры. Что остаётся делать?
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09.03.2023 10:10 Ответить
В подвал спускайся, ку-ку.
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09.03.2023 10:21 Ответить
В подвал многоэтажки? Ты реально считаешь что подвалы могут вместить всех жителей многоэтажки, или реально считаешь что каждый подвал многоэтажки это сертифицированное бомбоубежище? Разница не особо большая, засыпет тебя в подвале и ты умрёшь или дом обрушится, тебя засыпет вне подвала и ты умрёшь.
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09.03.2023 10:32 Ответить
Окрім того, що ви написали, багато тривог по принципу "вовки, вовки". Сирена не дає інформацію, чи це дурний Міг у Білорусі літає туди-сюди, чи це масована ракетна атака. Люди просто забивають.
Користування неофіційними джерелами (телеграм-канали і т.п.) допомагає. Вчора опівночі прочитав, що вилетіли 10 Ту-шок і відбулися пуски, і пішов спати в коридор. Так, не в підвал, але хоча б склом від вибитого вікна не заріже
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09.03.2023 11:07 Ответить
Так то да, но в случае прямого попадания конечно до жопки, коридоры не коридоры, дома для ракет картонные. Но вероятнее конечно, что от взрывной волны стеклами искалечит, чем в тебя прилетит прямым попаданием, так что исходя из этого спать в коридоре вдали от стекол вполне разумно. Раньше мне казалось что безопаснее всего в туалете сидеть, но потом я заметил бойлер....и думаю в случае чего он первым обрушится всей своей сто кг массой.
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09.03.2023 16:01 Ответить
до сраки эти тревоги особенно если человек спит в постели
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09.03.2023 14:00 Ответить
Чи ви хотіли, щоб вам у вікно особисто постукали?)
Якщо ви реально хочете реагувати на нічну тривогу (хоча б у коридор піти), то додаток для телефона вас збудить.
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09.03.2023 18:34 Ответить
Попали в ТЭЦ возле моста. Батареи холодные.
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09.03.2023 09:49 Ответить
На улице +10, какие батареи????
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09.03.2023 09:56 Ответить
Ситуація проста і зрозуміла: до тих пір поки ми не зможемо бити по москві та ленінграду нічого не зміниться. Наші надії на Петріоти думаю ефемерні. Це як морквина перед носом у осла. Осел-це ми. Захід зараз робить вигляд, що надасть але дуже сумніваюсь. Захід слідує дуже простій і теж зрозумілій тактиці: давати стільки щоб ми не прграли але і не виграли і щоб росія могла безнаказано бити по нас щоб ми були злішими. Ми просто пожинаємо плоди нашого дебилізма-так розвалити армію знаючи, що за парканом живе крокодил можуть лише повні дебіли. або вороги своєї дерожави, ким були (і напевно є) всі наші президенти.
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09.03.2023 10:36 Ответить
бить по москве питеру бесполезно в том плане что это огромные города а где столько ракет набарть? а вот бить по аеродромам самолетам или ключевым подстанциям да - но ракет всеравно НЕТ
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09.03.2023 14:05 Ответить
Вот именно, не нужно уподобляться кацапам с их дебильной стратегией. Если бы у нас был такой запас ракет как у кацапов мы бы уже до Москвы дошли. Кацапы все израсходовали на мирняк, а это никак не ослабило ВСУ, только вызвало желание мстить и подняло мотивацию. Наши же получив хаймарсы, как мало бы их не было, чётко отработали по военным объектам, насколько что кацапы начали испытывать снарядный голод.
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10.03.2023 00:27 Ответить
 
 