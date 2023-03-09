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Новости Агрессия России против Украины
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Ракетный удар по Харьковщине: попадание в объекты инфраструктуры, двор частного дома, - ОВА

ракети

Ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Предварительно зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава ОВА сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры. В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры.

"В пгт Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. Две пожилые женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте. Еще 1 ракета в Песочине попала на открытой территории в болото.

В пгт Слобожанское Чугуевского района ракета повредила теплице овощной фабрики", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне нанесли примерно 15 ударов по Харькову и области

В течение суток россияне обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В частности, под огнем были Купянск, Стрелечье, Двуречная, Волчанск и другие населенные пункты. Повреждены дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

обстрел (27885) Харьков (7580) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Кремлівський виб@ лядок , застрелись та дай нам спокій ,
бо нічого у вас не вийде ,
Украіна переможе 😠
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09.03.2023 09:35 Ответить
 
 