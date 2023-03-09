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Из-за повреждения самолета А-50 в Беларуси российская авиация будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения, - британская разведка

літак,а-50,мачуліщі

Атакованный беспилотником под Минском российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 потребовался для запуска ракет "Кинжал".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 7 марта Александр Лукашенко подтвердил, что один из небольшого парка российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50U MAINSTAY D, дислоцированный в Беларуси, был поврежден. При этом самолет почти наверняка был атакован небольшим беспилотником.

А-50 был перемещен в ремонтную мастерскую в Таганроге в России. Сообщается, что транзитный полет проходил на меньшей высоте, чем обычно, вероятно, из-за повреждения гермокабины.

По данным британской разведки, А-50 обеспечивал данные для истребителя МиГ-31К, самолета, модифицированного для запуска баллистической ракеты воздушного базирования "Кинжал", которую Россия рассматривает как ключевой стратегический потенциал. В модификации был удален внутренний радар самолетов, чтобы сбалансировать самолет, что заставило пилотов полагаться на внешние источники информации, такие как А-50.

"Существует реальная вероятность того, что совместная российско-белорусская авиация теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения до тех пор, пока не будет развернут еще один А-50", - отмечают в Минобороны Британии.

Читайте: Заявления Лукашенко о "Мачулищах" - попытка создать искусственную угрозу из Украины, - МИД

авиация (2852) Беларусь (7921) самолет (3647)


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Наземне управління п'є розсол та похмеляється іншими доступними способами.
А-50 так не зможе.
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09.03.2023 09:34 Ответить
Ой, какая жалость. Не нашлось ни одного живого самолета на замену. У кацапов так все держится на тонкой зубочистке. Один раз попадем стрижиком в тушнятину, чтобы сдедонировали подвешенные ракеты. И всю тушнятину разнесет на 10км вокруг, больше они уже заменить их не смогут. С НАТО повоевать хотели, если бы в НАТО не было такое число ссыкунов, то вас бы уже давно снесли с карты мира. Точнее сказать, не совсем в НАТО, по опросам в странах старой Европы от 15 до 30% населения готовы даже не просто вступить в армию (таких там 3-5%), а просто сопротивляться вооруженной агрессии. А подавляющее большинство, свыше 67% (в Германии за 75%), не будут воевать за свою страну, они так и сказали по результатам опросов. Так что НАТО и Столтенберг просто отражает волю народную так сказать. Радует, что в Польше, странах Балтии, а также Словении и ее соседок хотя бы цифры 50-50 или даже 60-40 в сторону защиты своей Родины.
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09.03.2023 09:37 Ответить
И эта говнопомойка собиралась с воевать с США и НАТО. Ппц клоуны. Даже не представляю себе что было бы в столкновении с США. Там бы точно за три дня кацапии бы вынесли все что летает, взрывается, ездит и дышит.
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09.03.2023 09:48 Ответить
Реальная война не Голливуд. Самое лучшее качество американской армии это умение выбирать противников. Но и это иногда не срабатывает.
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09.03.2023 10:16 Ответить
Питун!
Сдавайся, тебя не больно зарежут!
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09.03.2023 09:52 Ответить
А-50 у "Джмелик" ("Шмель" по кацапски) -говно. Я его в ву изучал. Больше времени настройка косплекса. пітались ставить цифру - "Арбалет", на віходеп опять гавно.
Кто летал на Ту-126 вспомнят ******** условия екіпажа и ****** "Лиану"...
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09.03.2023 10:39 Ответить
 
 