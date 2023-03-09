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Ночью российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры Запорожской области, - ОВА

ракети

Ночью, во время ракетного массированного удара, был атакован один из объектов критической инфраструктуры Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Читайте: Россияне попали в объект энергетики в Кировоградской области

обстрел (27885) ракеты (3616) Запорожская область (3206)


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09.03.2023 09:57 Ответить
хоть что-то про Запорожье.
среди ночи ********, а утром и.о. мэра отчитывается о расписании трамваев.
пострадавших нет, кроме обкакавшейся от страха критической инфраструктуры.
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09.03.2023 11:18 Ответить
 
 