Ночью российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры Запорожской области, - ОВА
Ночью, во время ракетного массированного удара, был атакован один из объектов критической инфраструктуры Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
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среди ночи ********, а утром и.о. мэра отчитывается о расписании трамваев.
пострадавших нет, кроме обкакавшейся от страха критической инфраструктуры.