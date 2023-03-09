Ночью российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры Запорожской области, - ОВА

Ночью, во время ракетного массированного удара, был атакован один из объектов критической инфраструктуры Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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