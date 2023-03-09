Россияне впервые ударили ракетами разных типов, на этот раз выпустили 6 "Кинжалов", - Игнат
Российские захватчики совершили массированный обстрел Украины ракетами разного типа.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Атака действительно масштабная и действительно впервые из ракет разных типов, "Кинжалов" на этот раз. Аж шесть. Шесть "Кинжалов" в общей сложности были выпущены противником. Использовались самолеты разные - стратегической, дальней авиации, МиГ-31 и т.д.", - сказал он.
По словам Игната, россияне совершили 81 пуск ракет, в том числе 28 пусков крылатых ракет Х-101, Х-555 и 20 пусков "Калибров" с трех носителей с Черного моря.
Также оккупанты запустили 6 ракет Х-22, 6 "Кинжалов" и 8 пусков управляемых авиационных ракет, которые выпускают преимущественно из Су-35 (Х-31, Х-59).
"И 13 пусков С-300 по баллистической траектории, по прифронтовым городам. И 8 БПЛА "Shahed", – добавил Игнат.
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А Бульбофюрера нужно официально предупредить на уровне МЗС и ООН, что если российские военные силы на территории Белоруссии являются законными военными целями, а руководство Белоруссии является ответственным участником агрессии против Украины. И на официальном уровне типа ОНН подписать и заверить какой-нить печатью. Для протокола и следствия и шоб Лука ягодицами под усами не двигал грозно. Он уже давно в войне, а войска не посылает только потому, что биться без охраны остаться и из окна не выпасть во время полива картошки на балконе...
А ось про бульбостан скажу так: цей гнійник давно вже треба накрити. Всіма можливими засобами вогневого ураження.
І питання - а чим ві б хотіли вдарити по Мачулищам, яке під самим Мінськом? Я думаю, що не Джавеліном чи Стугною...
А ты сам куда из этих направлений пойдёшь?
Это действительно не стандартный ход.
А было бы чем Беларусь накрывать. Особенно когда на самых горячих направлениях не хватает боеприпасов, ввязывать в ещё одну авантюру - логично, чо.
Ну сидіть і далі у обороні та сподівайтесь, що війна закінчиться швидко. Бо це ж авантюра. Бо ми загрузнемо. Бо розтягнемо лінію фронту.
А жити у постійній напрузі і очікувати удар краще? І дозволяти кацапам там готувати підрозділи, які вони кидають на східний напрям, це теж геніальний хід? І здригатися під час злету мігів це неймовірна насолода? І що наші наступальні дії на заході змусять кацапів перекинути частину своїх підрозділів з Бахмуту це повна маячня?
Синдром жертви він такий... Чо...
Наступать нужно на свои территории и их возвращать, а не пытаться кому-то карательный поход устроить с риском обосраться по всем фронтам. Вы, кажется, забыли, что Украина это Украина а не какая-то мега-держава, которая способна сразу двух соседей разгромить и у которой все операции обязательно должны быть успешны просто потому что. И на самом деле не разгромила ещё ни одного.
Это я не касаюсь таких тонкостей как то, что никто не позволит напасть на Беларусь и спонсировать подобные авантюры.
Короче, как-то ближе к земле нужно быть, а не в облаках.
Вони звичайно в змозі виробляти нові , але обмежену кількість ( за різними оцінками близько 40 шт на місяць ) ,, які практично - зразу ж і вистрілюють .
Якщо врахувати це , і те що нам ще будуть надходити Патріоти , Іриси ті інші системи , ефективність нашої ППО буде зростати і далі , а їхніх ракетних атак - падати .
На наше счастье, если Кинджал без ядерной головки то в нем не сильно много ВВ и он годен для точечных ударов.
То же самое есть соответсвенно и уу китайцев, но их ракеты пока в бою не видели, слава Богу.
И похоже ближайшие несколько леи от гиперзвуковых средств ничего не будет, кроме уничтожения пусковой установки до запуска...
В случае движения цели со скоростью больше около 6 махов у радара нет времени, чтобы просчитать ту самую третью точку, где ракета собьет цель.
В Украине впервые были применены гиперзвуковые ракеты (Кинджал). И сбивать их не могут даже теоретически по техническим воможностям радаров и ракет-перехватчиков...
У Кинджала скорость 10М, а это значит, что дальность ракекты Купола Железного он пройдет за 13 секунд. Ракета Купола даже не успеет стартовать.
Теоретически, чтобы сбить гиперзвуковую ракету нужно засечь ее сначала со спутника по инфракрасному излучению или вспышке плазмы, потом передать ее координаты станциям дальнего слежения, те в свою очередь передают ее станциям среднего диапазона и потом уже подготовленные данные передаются расчету ПВО. Теоретически возможно, практически еще не получалось!
Больно интересные факты из физики узнаем. И супер-ракета Железного купола, которая своей ГСН наводиться на баллистические ракеты. Вы случайно не работаете военным экспертом в детском журнале типа "Мурзилка".
А вот остальные темные думают, что сбивать Кинджал можно только с помощью Пэтриота, т.к. его радар подключен онлайн в общенатовской спутниковой системе целеуказания. Поэтому Кинджал фиксируется еще в момент пуска и у ППО увеличивается время на реагирование.
А Железный купол - система с дальностью 40 км. которая уже один раз чуть не сделала дефолт израильскому бюджету.
И вот цитата про Купол:
"Система наведения - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F активная радиолокационная https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-30 [30] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB#cite_note-31 [31] . Ракета выходит на цель по командам, полученными от радара, который расположен на самой ракете." Поэтому велика стоимость ракеты - 30 тыс$
Дальность Купола 70 км при возможности увеличения до 250 км. Высота поражения 10 км.
Стоимость слабое место, но и стоимость убытков от нападения не маленькая. Да и сам Кинжал стоит не меньше.
Уверен, что по образованию не инженер!
И напоследок - китайская гиперзвуковая ракета облетела Землю и летела она не в атмосфере.
А гораздо правдоподобнее будет то, что месяц готовили цели - разведывали расположение, планировали подлеты, рассчитывали волны, собирали данные о ПВО.
И получилось так, шо освещение улиц в Харькове включили, а на следующий день метро и транспорт остановился, отопление выключилось и город без света. Это не одну опору перебили, а еще похоже и электрика со столба сбили...
Обстріли припиняться лише з закінченням війни .