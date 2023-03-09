Россияне впервые ударили ракетами разных типов, на этот раз выпустили 6 "Кинжалов", - Игнат

Российские захватчики совершили массированный обстрел Украины ракетами разного типа.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Атака действительно масштабная и действительно впервые из ракет разных типов, "Кинжалов" на этот раз. Аж шесть. Шесть "Кинжалов" в общей сложности были выпущены противником. Использовались самолеты разные - стратегической, дальней авиации, МиГ-31 и т.д.", - сказал он.

По словам Игната, россияне совершили 81 пуск ракет, в том числе 28 пусков крылатых ракет Х-101, Х-555 и 20 пусков "Калибров" с трех носителей с Черного моря.

Также оккупанты запустили 6 ракет Х-22, 6 "Кинжалов" и 8 пусков управляемых авиационных ракет, которые выпускают преимущественно из Су-35 (Х-31, Х-59).

"И 13 пусков С-300 по баллистической траектории, по прифронтовым городам. И 8 БПЛА "Shahed", – добавил Игнат.

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