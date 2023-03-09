"ЕС" требует провести новый конкурс на должность директора НАБУ: Связи Кривоноса с ОП ставят под сомнение его беспристрастность
"Европейская солидарность" требует от правительства провести новый конкурс на должность директора НАБУ. А также – сменить конкурсную комиссию.
Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Антикоррупционная инфраструктура, созданная нами в 2015-2019 годах, должна оставаться независимой, равноудаленной от всех политических сил и государственных структур. Это подчеркивает в своем свежем заявлении и G7, наш ключевой международный партнер. Как бы кто ни относился к предыдущему директору НАБУ, не было никаких, даже малейших оснований ассоциировать его с властью, чего не скажешь о новом директоре", - отметили в "ЕС".
Так, в политсиле напомнили, что в 2021 году Михеил Саакашвили писал, что Семен Кривонос пользуется полной поддержкой главы Офиса Президента.
"Эксперты также констатируют связи новоиспеченного директора НАБУ с одним из заместителей руководителя ОПУ. В то же время контент-анализ сообщений Кривоноса в социальных сетях выражает его ярко негативное и вопиющее необъективное отношение к целому ряду политических сил. Все это ставит под сомнение его беспристрастность как директора НАБУ, угрожает независимости и профессиональности этого антикоррупционного органа, который может стать в один ряд с ДБР и БЭБ, а именно – превратиться в еще одно Бюро хороших услуг для власти.
Земельный департамент, таможня и строительная инспекция – к сожалению, не те институты, в которых формируются антикоррупционные навыки. В любом случае Кривоносу нечего предъявить обществу в качестве положительных результатов ни в должности руководителя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ни по результатам работы на Одесской таможне. А в память о тех временах, когда он занимался регистрацией земельных соглашений в Обуховском районе, остался собственный участок, впоследствии проданный на порядок дороже, чем купленный", - говорится в заявлении.
"Европейская Солидарность" призывает Кривоноса отказаться от должности.
"Так, как он уже сделал в 2016 году. Тогда, выиграв конкурс на должность руководителя Одесской территориальной ячейки НАБУ, отказался от должности после того, как журналисты-расследователи обнаружили факты недостоверного декларирования, потому что состояние претендента не соответствовало его доходам. Зримые признаки политической предвзятости и заангажированности, длительный опыт работы в коррумпированных структурах, явно невзрачный баланс собственных расходов и доходов – все это вызывает серьезные сомнения в соответствии Семена Кривоноса только что занятой должности. И диктует необходимость нового конкурса", - подытожили в "ЕС".
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НАБУ пішло в пи..... думайте о "ріфмє".
P. S. Зе "луччійНебулоЙнебуде".....
Зараз перефарбувався, і коменти вже українською пише. Перевзуваються синхронно із своім лідором:
отут, з 50:15 до 58:45 про нього. Там на початку Ганапольский на екрані показує його політичну зашкваренність
ЄС багато про це писало до всіх призначень, але слєпоглухонімі зеленодрочери ніколи нічого не чують-небачать, бо так ім написали в методічці подляка.
Коли ви вже всі зелені мразі ******* в свою рашу, ви такі ж невеліковні продажні дебіли, як весь ********** зомбіленд, тому вам там і місце.
Я перепрошую за свій "французський", але останнім часов сверхнахабство та сверхтупість зеленої ригачки вже перейшло всі межі
а подруге,якщо б волали про це,то може й і не сталося того що сталося. ЗЕ дуже хтів так само зробити з САП,але там не вдалося,бо волали!
тобі зрозуміло,свинота чернорота?
Ще раз падаль мені напишиш, підеш швиденько за рускораблем.
Що ми з вами зараз і спостерігаємо...
Натомість це робили журналісти та окремі нардепи - якщо ти хотів би це побачити...
Так, на жаль, нашому суспільству ще далеко до цивілізації... і все ж,... ми ж прагнемо цього!
«Ще один пункт з 7 вимог для кандидатства в ЄС пішов у незворотний мінус з призначенням 100% контрольованого Єрмаком директора НАБУ корупціонера Семена Кривоноса. Раніше Шмигаль заявляв, що нам і виконувати чогось особливо не треба, бо наші "особливо обдаровані" придумали якийсь дуже прогресивний план, як ми за два роки маємо стати повноцінним членом Євросоюзу, нічого для цього не роблячи, або й сунучи в протилежний бік....
Узагалі то, це називається маніловщиною - коли лежиш на дивані ледацюгуєш, стиха попукуєш і малюєш у своїх фантазіях якісь чудові перспективи. Це, як би я нічого не робив і тільки мріяв, що я ж такий хороший і мені за це зараз хтось багатий і добрий принесе цілу валізку грошей, а натомість нічого вимагати не стане. Бо я ж такий хороший. Адже бувало деколи? Признайтесь.
От і в наших зелених молодших братів по розуму те саме. Є одна відмінність. У нас є наші герої, які захищають Україну й прикривають собою Європу. Але це вони - пасіонарна абсолютна меншість, а при чому тут Шмигаль, Зеленський усі злодійкуваті чиновники й депутати, опа й ГУР, що пригрівають та нагороджують не героїв, а проституток і пройдисвітів, та ті відсотки, які їх обрали до влади?»
Проблема не в тому, що в набу призначили хейтера пороха і порохоботів. Проблема в тому, що судячи з його постів, він дов..йб.
Я маю варіант... якщо десь готуються запитання тестів, то там же й є і відповідді на них...
Цікаво, що у 2015 році Ірина Венедіктова https://chesnosud.org/candidate/venediktova-irina-valentinivna/ намагалася стати суддею Верховного Суду, але вибула з конкурсу, бо не отримала достатньо балів за результатами іспиту.
зелень с жопошниками абсолютно открыто действуют против интересов Украины... ПОЗОР... только отставка с последующим судебным разбирательством по каждому депутату и жопошнику...
какой нах вступ до эс