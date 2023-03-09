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"ЕС" требует провести новый конкурс на должность директора НАБУ: Связи Кривоноса с ОП ставят под сомнение его беспристрастность

семен,кривонос

"Европейская солидарность" требует от правительства провести новый конкурс на должность директора НАБУ. А также – сменить конкурсную комиссию.

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционная инфраструктура, созданная нами в 2015-2019 годах, должна оставаться независимой, равноудаленной от всех политических сил и государственных структур. Это подчеркивает в своем свежем заявлении и G7, наш ключевой международный партнер. Как бы кто ни относился к предыдущему директору НАБУ, не было никаких, даже малейших оснований ассоциировать его с властью, чего не скажешь о новом директоре", - отметили в "ЕС".

Так, в политсиле напомнили, что в 2021 году Михеил Саакашвили писал, что Семен Кривонос пользуется полной поддержкой главы Офиса Президента.

"Эксперты также констатируют связи новоиспеченного директора НАБУ с одним из заместителей руководителя ОПУ. В то же время контент-анализ сообщений Кривоноса в социальных сетях выражает его ярко негативное и вопиющее необъективное отношение к целому ряду политических сил. Все это ставит под сомнение его беспристрастность как директора НАБУ, угрожает независимости и профессиональности этого антикоррупционного органа, который может стать в один ряд с ДБР и БЭБ, а именно – превратиться в еще одно Бюро хороших услуг для власти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новоназначенный директор НАБУ Кривонос: Показателем эффективности сочту страх коррупционеров перед Бюро. ВИДЕО

Земельный департамент, таможня и строительная инспекция – к сожалению, не те институты, в которых формируются антикоррупционные навыки. В любом случае Кривоносу нечего предъявить обществу в качестве положительных результатов ни в должности руководителя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ни по результатам работы на Одесской таможне. А в память о тех временах, когда он занимался регистрацией земельных соглашений в Обуховском районе, остался собственный участок, впоследствии проданный на порядок дороже, чем купленный", - говорится в заявлении.

"Европейская Солидарность" призывает Кривоноса отказаться от должности.

"Так, как он уже сделал в 2016 году. Тогда, выиграв конкурс на должность руководителя Одесской территориальной ячейки НАБУ, отказался от должности после того, как журналисты-расследователи обнаружили факты недостоверного декларирования, потому что состояние претендента не соответствовало его доходам. Зримые признаки политической предвзятости и заангажированности, длительный опыт работы в коррумпированных структурах, явно невзрачный баланс собственных расходов и доходов – все это вызывает серьезные сомнения в соответствии Семена Кривоноса только что занятой должности. И диктует необходимость нового конкурса", - подытожили в "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа НАБУ должна быть свободна от политического и другого вмешательства, внимательно следим, - послы G7

НАБУ (4232) конкурс (1144) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+44
звісно, я пам'ятаю неупередженість цього сєні.
Зараз перефарбувався, і коменти вже українською пише. Перевзуваються синхронно із своім лідором:

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09.03.2023 10:20 Ответить
+43
Зараз Зе буде з круглими очима дивуватись, про що вони кажуть!
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09.03.2023 10:16 Ответить
+27
Замість ракет наробили армію прокурорів з млрд бюджетами, тепер ніяк нерозберуться де чий прокурор.
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09.03.2023 10:22 Ответить
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Я вже писав....
НАБУ пішло в пи..... думайте о "ріфмє".
P. S. Зе "луччійНебулоЙнебуде".....
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09.03.2023 10:16 Ответить
Зараз Зе буде з круглими очима дивуватись, про що вони кажуть!
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09.03.2023 10:16 Ответить
Да зараз!
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09.03.2023 10:16 Ответить
звісно, я пам'ятаю неупередженість цього сєні.
Зараз перефарбувався, і коменти вже українською пише. Перевзуваються синхронно із своім лідором:

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09.03.2023 10:20 Ответить
Воно здається ще і за росіску мову щось писало.
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09.03.2023 10:26 Ответить
цього зеленого гівна стільки багато, що нереально встигати спостерігати за ними усіма...
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09.03.2023 10:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fNRzPYtWuLc&t=3065s https://www.youtube.com/watch?v=fNRzPYtWuLc&t=3065s

отут, з 50:15 до 58:45 про нього. Там на початку Ганапольский на екрані показує його політичну зашкваренність
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09.03.2023 11:17 Ответить
всі адепти зеко-манди - кінчені мерзотники.
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09.03.2023 17:38 Ответить
дивно що ЄС,підняло галас після призначення,а не на початку цього конкурсу.
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09.03.2023 10:21 Ответить
Знов для ****** зелений винна ЄС та Порошенко. Вони, зелені тварі , призначили цю мерзоту а винен хтось другий, ви вже задрали, кончені мразі.

ЄС багато про це писало до всіх призначень, але слєпоглухонімі зеленодрочери ніколи нічого не чують-небачать, бо так ім написали в методічці подляка.
Коли ви вже всі зелені мразі ******* в свою рашу, ви такі ж невеліковні продажні дебіли, як весь ********** зомбіленд, тому вам там і місце.

Я перепрошую за свій "французський", але останнім часов сверхнахабство та сверхтупість зеленої ригачки вже перейшло всі межі
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09.03.2023 11:20 Ответить
чуєшь,свинота необразована,я маю таке ж відношення до ЗЕ,як ти до Франції. це поперше.

а подруге,якщо б волали про це,то може й і не сталося того що сталося. ЗЕ дуже хтів так само зробити з САП,але там не вдалося,бо волали!

тобі зрозуміло,свинота чернорота?
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09.03.2023 11:38 Ответить
Ти, мразь говнорота, заткни своє хлєбало продажне. Чому, падаль, сам не волав, а сидів ровно на жопі на дивані? а? "Борець" за правду хєров
Ще раз падаль мені напишиш, підеш швиденько за рускораблем.
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09.03.2023 12:00 Ответить
н-да...яка ж тупа мавпа тебе народила...мабуть кацапу дала позарившись на буси...
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09.03.2023 12:03 Ответить
Відповів обідраний ображений на всю бошку грязний шакал
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09.03.2023 12:12 Ответить
. А коротко: не мали права коментувати до завершення конкурсу!
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09.03.2023 11:23 Ответить
А що вони могли сказати до того як з"ясувалось що Єрмак купив навіть європейців? Мали дочекатись результату.
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09.03.2023 15:09 Ответить
Якщо корупцію неможливо побороти, її треба очолити.
Що ми з вами зараз і спостерігаємо...
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09.03.2023 10:22 Ответить
Замість ракет наробили армію прокурорів з млрд бюджетами, тепер ніяк нерозберуться де чий прокурор.
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09.03.2023 10:22 Ответить
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09.03.2023 10:27 Ответить
Если комиссия выбрала этого мутнорылого деятеля из всех участников конкурса, я представляю кто там вообще участвовал.
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09.03.2023 10:24 Ответить
Комісія обрала того, на кого показав єрмак.
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09.03.2023 10:52 Ответить


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09.03.2023 11:09 Ответить
Трошки підправте - татаров не "рядовий". Один з очільників корупції в Україні.
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09.03.2023 11:41 Ответить
Пятух зеленогребнявий, так в чому конкретно брехня? В тому що поц наближений до ОПи, чт в тому, що ти сосеш у подляка?
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09.03.2023 10:33 Ответить
зегнида срати вилізла
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09.03.2023 10:34 Ответить
О, черговий зашквар ''зелепузіків'' насовується!
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09.03.2023 10:28 Ответить
////.......знову єрмаку головна біль якого хабарника та злодюгу знайти щоб захід не про що нездогадався...куди тільки дивиться.. непереможний..але і ті хто за кордоном і ті які вдома розуміють що країною керують радники тіпочки тіпа єрмака та бойка і монобільшість з опзжопцями......А ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА УКРАЇНОЮ ТА ГЕРОЯМИ ЯКІ ВІДДАЛИ ЖИТТЯ ТА В ТЕПЕРЕШНІЙ ЧАС НА ПЕРЕДОВІЙ.....А САМЕ ЦІКАВЕ ...БУДЕ НА СТАДІОНІ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ....ЗЕЛЕНКИ ВЖЕ В АПТЕЦІ ДІФІЦІТ.......
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09.03.2023 10:37 Ответить
Ніхто нікого знімати вже не буде, ці зепотвори узурпувавши владу, срати хотіли на всіх.
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09.03.2023 10:41 Ответить
Воно ж по морді видно, що дебільне і ніхто.
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09.03.2023 10:41 Ответить
Чому ж ніхто? Корупціонер, українофоб, відданий дерьмаку.
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09.03.2023 11:05 Ответить
прокинулися, а до цього не знали хто там бере участь, сиділи і сопіли у дві дірки, а тепер прорвало, отак і в усьому, тому й вибори просрали.
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09.03.2023 10:52 Ответить
в тім числі умовами вступу до Євросоюзу і НАТО є незалежність, неупередженність подібних комісій (в конкретному випадку, що відбирала кадри для призначення директором НАБУ) а також невтручання будь-якої з гілок влади (в т.ч. парламентської опозиції) в її діяльність. Ще раз перечитай виділену мною умову, і, може, зрозумієш, що до завершення конкурсу фракція не могла офіційно коментувати роботу комісії та упередженність окремих її членів.
Натомість це робили журналісти та окремі нардепи - якщо ти хотів би це побачити...
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09.03.2023 11:02 Ответить
з вовками жити по вовчі вити, а толерантність та демократичний підхід до обкурених гопників цирку козломойського, посадили блазня на трон і призвело до тисяч загиблих українців, бо асфальтом небо не закриєш.
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09.03.2023 11:14 Ответить
Тут ти цілком правий, але зрозумій: діяльність політичної сили в демократичному суспільстві має свої обмеження...
Так, на жаль, нашому суспільству ще далеко до цивілізації... і все ж,... ми ж прагнемо цього!
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09.03.2023 11:19 Ответить
прикриватися обмеженнями, - це розписатися в некомпетентності і не здатності протистояти естрадно-цирковій мафії, з кущів легше критикувати, а опозиція за те, що контролює владу, гроші отримує і довіру виборця, а ниттям можна просрати і те й інше.
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09.03.2023 11:34 Ответить
тут ти неправий. Опозиція критикувала хід конкурсу і рішення комісії. Але робила це своїми окремими членами, а не всією партійною фракцією. Шкода, що цензор публікував лише Шабуніна з цього приводу; а не, припустимо, Висоцького, Магду, Сюмар, ьратів Таранів, тощо.
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09.03.2023 12:00 Ответить
За 5 років "слуги" так накосячать, так все заsеруть своїми зв'язками, що після них прийдеться років десять все розгрібати і переробляти. Вони донищують те, що вже встигли налагодити. Скрізь поставили своїх малоросів-корупціонерів.
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09.03.2023 10:54 Ответить
Насправді 5 років може легко перетворитись на безкінечність
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09.03.2023 14:39 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/12561 Тарас Чорновіл :
«Ще один пункт з 7 вимог для кандидатства в ЄС пішов у незворотний мінус з призначенням 100% контрольованого Єрмаком директора НАБУ корупціонера Семена Кривоноса. Раніше Шмигаль заявляв, що нам і виконувати чогось особливо не треба, бо наші "особливо обдаровані" придумали якийсь дуже прогресивний план, як ми за два роки маємо стати повноцінним членом Євросоюзу, нічого для цього не роблячи, або й сунучи в протилежний бік....
Узагалі то, це називається маніловщиною - коли лежиш на дивані ледацюгуєш, стиха попукуєш і малюєш у своїх фантазіях якісь чудові перспективи. Це, як би я нічого не робив і тільки мріяв, що я ж такий хороший і мені за це зараз хтось багатий і добрий принесе цілу валізку грошей, а натомість нічого вимагати не стане. Бо я ж такий хороший. Адже бувало деколи? Признайтесь.
От і в наших зелених молодших братів по розуму те саме. Є одна відмінність. У нас є наші герої, які захищають Україну й прикривають собою Європу. Але це вони - пасіонарна абсолютна меншість, а при чому тут Шмигаль, Зеленський усі злодійкуваті чиновники й депутати, опа й ГУР, що пригрівають та нагороджують не героїв, а проституток і пройдисвітів, та ті відсотки, які їх обрали до влади?»
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09.03.2023 10:55 Ответить
Один Спамс:
Проблема не в тому, що в набу призначили хейтера пороха і порохоботів. Проблема в тому, що судячи з його постів, він дов..йб.
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09.03.2023 11:03 Ответить
питання: як же тому довбойобу вдалося здати тести? В т.ч. тести на ІQ та по законодавству?

Я маю варіант... якщо десь готуються запитання тестів, то там же й є і відповідді на них...
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09.03.2023 11:30 Ответить
Наступником Рябошапки стала Ірина Венедіктова, ексдепутатка від "Слуги народу", яка перед призначенням на посаду Генпрокурора декілька місяців виконувала обов'язки керівника Державного бюро розслідувань (ДБР).

Цікаво, що у 2015 році Ірина Венедіктова https://chesnosud.org/candidate/venediktova-irina-valentinivna/ намагалася стати суддею Верховного Суду, але вибула з конкурсу, бо не отримала достатньо балів за результатами іспиту.
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09.03.2023 11:40 Ответить
в настоящее время надо поддержать ВСУ - https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
зелень с жопошниками абсолютно открыто действуют против интересов Украины... ПОЗОР... только отставка с последующим судебным разбирательством по каждому депутату и жопошнику...
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09.03.2023 11:04 Ответить
ублюдки, однофамильца Генерала Сергея Кривоноса спецом просунули, по классической схеме лохторат путать
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09.03.2023 11:05 Ответить
Пачіму ми ні в ЄС і НАТО? (дивуються на тілімарафоні)
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09.03.2023 11:16 Ответить
що це татарівський кадр не виникає сумніву, але досить дивно посилатись на Саакашвілі ,якого Пєтя ганяв по дахам і викинув з країни. Що в ЄС вже авторитети скінчились?
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09.03.2023 11:17 Ответить
а хто краще зможе охарактеризувати кадра, який в РНС був заступником голови, самого Саака?
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09.03.2023 11:26 Ответить
Бо " конкурс" вийшов як у байці ''І Щуку кинули у річку "...
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09.03.2023 11:31 Ответить
Гадаю, що поки світова демократія не застосує проти опешників(усіх, без вийнятків, окрім - зе, у нього імунітет) найжорсткіші санкції, корупція в Україні процвітатиме!
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09.03.2023 11:44 Ответить
Новина гарна.
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09.03.2023 12:01 Ответить
позорище...
какой нах вступ до эс
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09.03.2023 12:42 Ответить
Мені кажется що цей ублюдок зеленський дограется,він думае що таким чином піде на другий срок президенства - мрія ідіота.
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09.03.2023 13:46 Ответить
Прізвища іноземних "наглядачів", будь ласка! І подробиці їхніх кар"єр, бо їх купили ще перед участю у конкурсі.
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09.03.2023 15:13 Ответить
 
 