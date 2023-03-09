"ЕС" требует провести новый конкурс на должность директора НАБУ: Связи Кривоноса с ОП ставят под сомнение его беспристрастность

"Европейская солидарность" требует от правительства провести новый конкурс на должность директора НАБУ. А также – сменить конкурсную комиссию.

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционная инфраструктура, созданная нами в 2015-2019 годах, должна оставаться независимой, равноудаленной от всех политических сил и государственных структур. Это подчеркивает в своем свежем заявлении и G7, наш ключевой международный партнер. Как бы кто ни относился к предыдущему директору НАБУ, не было никаких, даже малейших оснований ассоциировать его с властью, чего не скажешь о новом директоре", - отметили в "ЕС".

Так, в политсиле напомнили, что в 2021 году Михеил Саакашвили писал, что Семен Кривонос пользуется полной поддержкой главы Офиса Президента.

"Эксперты также констатируют связи новоиспеченного директора НАБУ с одним из заместителей руководителя ОПУ. В то же время контент-анализ сообщений Кривоноса в социальных сетях выражает его ярко негативное и вопиющее необъективное отношение к целому ряду политических сил. Все это ставит под сомнение его беспристрастность как директора НАБУ, угрожает независимости и профессиональности этого антикоррупционного органа, который может стать в один ряд с ДБР и БЭБ, а именно – превратиться в еще одно Бюро хороших услуг для власти.

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Земельный департамент, таможня и строительная инспекция – к сожалению, не те институты, в которых формируются антикоррупционные навыки. В любом случае Кривоносу нечего предъявить обществу в качестве положительных результатов ни в должности руководителя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ни по результатам работы на Одесской таможне. А в память о тех временах, когда он занимался регистрацией земельных соглашений в Обуховском районе, остался собственный участок, впоследствии проданный на порядок дороже, чем купленный", - говорится в заявлении.

"Европейская Солидарность" призывает Кривоноса отказаться от должности.

"Так, как он уже сделал в 2016 году. Тогда, выиграв конкурс на должность руководителя Одесской территориальной ячейки НАБУ, отказался от должности после того, как журналисты-расследователи обнаружили факты недостоверного декларирования, потому что состояние претендента не соответствовало его доходам. Зримые признаки политической предвзятости и заангажированности, длительный опыт работы в коррумпированных структурах, явно невзрачный баланс собственных расходов и доходов – все это вызывает серьезные сомнения в соответствии Семена Кривоноса только что занятой должности. И диктует необходимость нового конкурса", - подытожили в "ЕС".

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