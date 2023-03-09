Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами", - ОК "Південь"
В Черном море сейчас находятся два ракетоносителя, которые оснащены 16 ракетами типа "Калибр".
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован и вывод ракетоносителей. Сейчас в Черном море находятся два ракетоносителя, оснащенных 16 "Калибрами". Опасность остается", - рассказала Гуменюк.
По ее словам, угроза ракетных ударов остается на высоком уровне. Россия может наносить не только массированные удары, но и точечные.
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Hanka Panyanka
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