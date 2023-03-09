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Новости Агрессия России против Украины
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Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами", - ОК "Південь"

флот,море,рф,чорне

В Черном море сейчас находятся два ракетоносителя, которые оснащены 16 ракетами типа "Калибр".

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован и вывод ракетоносителей. Сейчас в Черном море находятся два ракетоносителя, оснащенных 16 "Калибрами". Опасность остается", - рассказала Гуменюк.

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По ее словам, угроза ракетных ударов остается на высоком уровне. Россия может наносить не только массированные удары, но и точечные.

обстрел (27885) ракеты (3616) Черное море (1488) Гуменюк Наталья (577)


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мабуть ще одна атака готується, недарма кацапи чекали майже місяць...
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09.03.2023 10:29 Ответить
Зараз буде тривога?
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09.03.2023 10:30 Ответить
Терористи-вбивці ще не нажерлися, сцуки.
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09.03.2023 10:32 Ответить
а деж флотилія морських дронів?
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09.03.2023 11:15 Ответить
 
 