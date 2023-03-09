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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне использовали беспилотник, который собирал информацию о попадании между волнами ракетных атак, - ОК "Південь"

китай,дрон

Характерной особенностью ночной ракетной атаки стало то, что она была распределена на волне, а беспилотник, сбитый над Одесщиной, собирал информацию о попадании между этими волнами.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волне, пытался отвлекать систему ПВО и Shahed в начале атак, затем были применены ракеты разного типа: и Х-22 и Х-101 и Х-59 с воздушного базирования и также были использованы высокоточные ракеты "Калибр", - отметила она.

Читайте: Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами", - ОК "Південь"

В паузе между ракетными волнами Россия пыталась проводить разведку и собирать результаты своих попаданий с помощью беспилотника.

беспилотник (3766) обстрел (27885) ракеты (3616) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+6
Рузьге!
Судя по вашему горемычному умению воевать, подобную информацию вы заталкиваете себе в жопу.
Не копируйте бездумно поведение белых людей!
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09.03.2023 10:46 Ответить
+3
Процент сбитых все ниже, это не есть гут.
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09.03.2023 11:15 Ответить
+2
Якщо той беспілотник був таким, як на фото, то треба шукати пілота цього безпілотника
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09.03.2023 10:54 Ответить
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Рузьге!
Судя по вашему горемычному умению воевать, подобную информацию вы заталкиваете себе в жопу.
Не копируйте бездумно поведение белых людей!
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09.03.2023 10:46 Ответить
Із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131». Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей

Всього запустили 81 ракету, наші ППО збили 34. Ще 8 не долетіли.

Отже всього прорвалися 39.
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09.03.2023 10:50 Ответить
Треба розуміти що тут все спеціально запутано. Тому щось рахувати нема сенсу.
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09.03.2023 11:00 Ответить
Навіщо тоді давати точні цифри? Тоді б за Вашою логікою треба було написати: "Збито певну кількість крилатих ракет, ще якась кількість не долетіла". Та й яка у цьому таємниця? Кацапи все одно свій підрахунок ведуть за допомогою безпілотників.
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09.03.2023 11:06 Ответить
Якщо той беспілотник був таким, як на фото, то треба шукати пілота цього безпілотника
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09.03.2023 10:54 Ответить
Ці одічалиє вже не знають, що ще їм вигадати, щоб зруйнувати нам життя.
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09.03.2023 10:56 Ответить
на цей раз я заплуталась в цифрах: випустили 81, знищили 34 з 48 ракет, 8 не долетіли, а де ще 39 або 25 або я не знаю?
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09.03.2023 10:57 Ответить
Точну цифру ніхто не скаже, тому що якщо цифри будуть точними то кацапам треба буде докласти меньше зусиль для розвідки влучань.
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09.03.2023 11:02 Ответить
Проте долетіло таки овердохрена на цей раз (
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09.03.2023 11:11 Ответить
Москалі міняють тактику.
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09.03.2023 11:17 Ответить
Так написали, бо багато прорвалося. Раніше писали чітко: стільки-то збили, стільки-то пропустили.
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09.03.2023 11:09 Ответить
Процент сбитых все ниже, это не есть гут.
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09.03.2023 11:15 Ответить
Процент сбитых ниже за счет того, что в этот раз использован меньший процент крылатых ракет, которые мы можем сбить.
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09.03.2023 12:41 Ответить
Где-то писАли, что С-300 включены в список, а они мелкие и быстрые. Может, как раз за счет этих С-300 были попадания. Ну и наши проводят дезинформацию, что кацы думали, что все летает и попадает.
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09.03.2023 11:22 Ответить
Народ, Ви забуваєте про 13 ракет С-300, які також не можливо збити нашим ППО, як і 6 кінжалів і 6 Х-22 (всього 25 ракет не можем збити або можемо при дуже сильному везінні). І ще не збито 14 ракет Х101/Х555/Калібр, які ми маємо можливість збивати, але...

Ітого з 81 ракет:
Збито нашим ППО 34
Впали від радіолокац. перешкод 8
Десь довбонули по нам 39
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09.03.2023 11:31 Ответить
Потрібні Патріоти чи Іріс-Т в напрямку Харків, Київ, Дніпро, Одеса.
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09.03.2023 11:34 Ответить
 
 