Россияне использовали беспилотник, который собирал информацию о попадании между волнами ракетных атак, - ОК "Південь"

Характерной особенностью ночной ракетной атаки стало то, что она была распределена на волне, а беспилотник, сбитый над Одесщиной, собирал информацию о попадании между этими волнами.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волне, пытался отвлекать систему ПВО и Shahed в начале атак, затем были применены ракеты разного типа: и Х-22 и Х-101 и Х-59 с воздушного базирования и также были использованы высокоточные ракеты "Калибр", - отметила она.

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В паузе между ракетными волнами Россия пыталась проводить разведку и собирать результаты своих попаданий с помощью беспилотника.