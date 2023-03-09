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Новости Война
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На оккупированной территории Запорожской области захватчики начали формировать "народное ополчение"

окупанти

Российские захватчики на временно оккупированной части Запорожской области начали формировать так называемое "народное ополчение".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом сообщил предатель Украины, так называемый "глава" Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, "добровольцы" будут проходить "службу" без отрыва от основного места работы. Их подготовкой будут заниматься инструкторы на полигоне.

Предатель заявил, что в так называемое "ополчение" добровольно могут вступить все совершеннолетние граждане РФ и лица без гражданства, постоянно проживающие на оккупированной территории Запорожской области или ранее проживавшие и уехавшие в Россию, в частности через другие страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Бердянске рашисты проводят обыски у родителей, не пускающих своих детей в российские школы, - Центр национального сопротивления

оккупация (10199) Запорожская область (3206) ополчение (37) Балицкий Евгений (35)


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Топ комментарии
+12
Зі ''ждунів'' будуть комплектувати. То це добре , зразу ''спаляться'' і не буде потреби ''вираховувати''
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09.03.2023 11:27 Ответить
+9
У світі немає гидкіших потвор аніж ждуни русскава міра.
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09.03.2023 11:20 Ответить
+6
Цьому балицькому пора вже з стрьомоусовим переговорити...
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09.03.2023 11:21 Ответить
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Шо і багато охочих з потенційними дохлими кацапами якшатись?
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09.03.2023 11:10 Ответить
250 переглядів і ні одного коментаря.
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09.03.2023 11:10 Ответить
Процедура запису передбачає проникнення чемез зад до мізків кацапського міра в образі наколотого вагнерівця.
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09.03.2023 11:14 Ответить
Ага! І всі прямо побігли табунами... розпихаючи один одного та збиваючи з ніг
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09.03.2023 11:17 Ответить
У світі немає гидкіших потвор аніж ждуни русскава міра.
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09.03.2023 11:20 Ответить
Зрівняв статистику переписів населення 1970 і 1989 років по Запоріжскій області. Співвідношення українці-россіяни було 60 на 30 процентів, а в 1989 році стало навпаки.Поскільки кацапню на село, або маленьке містечко дрином не заженеш, то не дивно звідки там достобіса вати і ждунів "русскага мира". Вибори до ВР добрий показник - риги і опзж рулять без конкуренції.
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09.03.2023 12:16 Ответить
Цьому балицькому пора вже з стрьомоусовим переговорити...
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09.03.2023 11:21 Ответить
ого как ополчились
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09.03.2023 11:23 Ответить
Опочленси ждіть кадрілова. Будєт вас трєніровать.
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09.03.2023 11:24 Ответить
Зі ''ждунів'' будуть комплектувати. То це добре , зразу ''спаляться'' і не буде потреби ''вираховувати''
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09.03.2023 11:27 Ответить
даже без гражданства
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09.03.2023 11:28 Ответить
Не сильно то будешь сопротивляться, если в заложниках семья и дети, которые могут запросто с голоду умереть за пару месяцев. Дадут в руки автомат с тремя рожками и погонят как мясо под дулами пулеметов чеченских. Выбор небогатый.
Орки коммунистический опыт как сломать хребет человеку и запрягти в ярмо еще со времен октябрьской сицилистической революции имеют и постоянно развивают.
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09.03.2023 11:28 Ответить
эти методы они применяют и у себя, запугивание и преследования
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09.03.2023 11:32 Ответить
"або раніше проживали і виїхали до Росії" - то ж будуть повертати тих, хто виїхав? Втікли від війни, називається!
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09.03.2023 11:59 Ответить
Ну що Уже, усі наїзделись , а пам'ятаєте, як вони у літку, туди сюди чухали аж пиль стовпоми стояла . А воно вон як вийшло ополчення
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09.03.2023 12:11 Ответить
А все тому, що плохо, вивчали історію у школі, не ті підручникі читали. О курили за міст уроків
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09.03.2023 12:14 Ответить
Перепрошую, Погано
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09.03.2023 12:16 Ответить
Те ж саме я чув від кацапів напередодні втечі правобережної Херсонщини.

Там теж формували "апалчєніє",
яке мало до останнього патрона "захищати" місто від ЗСУ.
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09.03.2023 12:16 Ответить
Ватники повинні бути щасливі від того, що стануть гарматним м'ясом. Саме цього вони, мабуть, чекали від "асвабадітєлєй".
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09.03.2023 12:18 Ответить
Цікаво, скільки особового складу вони там наберуть?? Список,плииз!!
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09.03.2023 12:47 Ответить
Ждуны останутся очень довольны своим новым сцарём.
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09.03.2023 13:28 Ответить
 
 