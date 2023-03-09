На оккупированной территории Запорожской области захватчики начали формировать "народное ополчение"

Российские захватчики на временно оккупированной части Запорожской области начали формировать так называемое "народное ополчение".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом сообщил предатель Украины, так называемый "глава" Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, "добровольцы" будут проходить "службу" без отрыва от основного места работы. Их подготовкой будут заниматься инструкторы на полигоне.

Предатель заявил, что в так называемое "ополчение" добровольно могут вступить все совершеннолетние граждане РФ и лица без гражданства, постоянно проживающие на оккупированной территории Запорожской области или ранее проживавшие и уехавшие в Россию, в частности через другие страны.

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