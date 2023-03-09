В Тернопольской области зафиксировано падение обломков российской ракеты, повреждены жилые дома, - ОВА
Обломки российской ракеты зафиксированы в Тернопольской области.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.
"На территории Подгаецкой громады Тернопольского района зафиксировано падение обломков ракеты. Взрывом повреждены 5 зданий, одно из которых жилое. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что взрывотехники не обнаружили среди обломков опасных частей, однако место инцидента может быть поражено остатками ракетного топлива.
На месте происшествия работают следователи, а также спасатели.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль