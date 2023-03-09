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В Тернопольской области зафиксировано падение обломков российской ракеты, повреждены жилые дома, - ОВА

ракета,уламки

Обломки российской ракеты зафиксированы в Тернопольской области.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.

"На территории Подгаецкой громады Тернопольского района зафиксировано падение обломков ракеты. Взрывом повреждены 5 зданий, одно из которых жилое. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что взрывотехники не обнаружили среди обломков опасных частей, однако место инцидента может быть поражено остатками ракетного топлива.

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На месте происшествия работают следователи, а также спасатели.

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