Польша согласилась вместе со Словакией передать МиГ-29 Украине, пора принять решение, - министр обороны Надь
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша готова на совместную передачу МиГ-29 Украине и пора словацкому правительству принять соответствующее решение.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с общим прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 обеих стран", - говорится. в сообщении.
Надь отметил, что президент Польши Дуда подтвердил готовность своей страны действовать в интервью CNN.
"Думаю, пора принять решение. В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", - подытожил министр.
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Петлюра С
Скоріше б тільки!
Порізали не металобрухт, продали , просто віддали
А в розумних людей -- припадають пилюкою
До слушного моменту
От нехай "експерди" мені дадуть відповіді на низку питань:
- де розміщувати ті Ф-16 якщо за ними буде полювання кацапської агентури (а їх тут тисячі) і всі аеродроми з потрібними параметрами давно "пристріляні"
- де розміщати навігаційні та технічні обслуговуючі комплекси для них (див. п.1)
- відсутність обслуговуючого персоналу (навчання - роки)
- навчання пілотів ( не менше року мабудь якщо є великий досвід польотів на совкових літаках)
"В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально", - підсумував міністр [ Надь, словацький міністр ]."
ua Vsevolod Marchenko 4e9e6709
?? Хіба воно тут одне таке?
09.03.2023 12:52