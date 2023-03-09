Польша согласилась вместе со Словакией передать МиГ-29 Украине, пора принять решение, - министр обороны Надь

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша готова на совместную передачу МиГ-29 Украине и пора словацкому правительству принять соответствующее решение.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с общим прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 обеих стран", - говорится. в сообщении.

Надь отметил, что президент Польши Дуда подтвердил готовность своей страны действовать в интервью CNN.

"Думаю, пора принять решение. В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", - подытожил министр.

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