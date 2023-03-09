Польша передала Украине еще 10 танков Leopard 2, - министр обороны Блащак

В Польше завершились учения украинских военнослужащих на танках Leopard 2, и Украина получила оставшиеся 10 из 14 обещанных единиц техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил вице-премьер - министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Помимо польских 14 танков Leopard, в составе этого батальона есть также четыре танка из Канады, восемь танков из Норвегии, а также шесть - из Испании", - отметил министр.

Он добавил, что ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о возможном предоставлении Украине большего количества танков - "возможно, еще четырех".

"Поэтому мы, безусловно, имеем дело с батальоном тяжелых танков, которые в случае польской стороны уже переданы, а в случае наших союзников будут переданы Украине в очень короткое время", - подчеркнул он.

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