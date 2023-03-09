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Польша передала Украине еще 10 танков Leopard 2, - министр обороны Блащак

польща,leopard,leopard2

В Польше завершились учения украинских военнослужащих на танках Leopard 2, и Украина получила оставшиеся 10 из 14 обещанных единиц техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил вице-премьер - министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Помимо польских 14 танков Leopard, в составе этого батальона есть также четыре танка из Канады, восемь танков из Норвегии, а также шесть - из Испании", - отметил министр.

Он добавил, что ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о возможном предоставлении Украине большего количества танков - "возможно, еще четырех".

"Поэтому мы, безусловно, имеем дело с батальоном тяжелых танков, которые в случае польской стороны уже переданы, а в случае наших союзников будут переданы Украине в очень короткое время", - подчеркнул он.

Читайте: Польша согласилась вместе со Словакией передать МиГ-29 Украине, пора принять решение, - министр обороны Надь

Польша (8511) танк (2274) Блащак Мариуш (79) Leopard (116)


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Топ комментарии
+25
Сьогодні, День Народження Великого Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка! Він є символом незламності нашого Духу. Слава нашим Героям! Пишаймося нашими Геніями, нашими Героями, і наші нащадки пишатимуться нами! Слава Україні!
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09.03.2023 12:29 Ответить
+19
Це інша справа. Бубачка, подякуй полякам, бо тобі поки не підкажеш, то сам не здогадаєшся.
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09.03.2023 12:26 Ответить
+15
Щиро дякуємо Польщі, Канаді і Іспанії за дорогі і надійні танки. А скільки танків передав ЗСУ їх Верховний головнокомандувач?
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09.03.2023 12:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це інша справа. Бубачка, подякуй полякам, бо тобі поки не підкажеш, то сам не здогадаєшся.
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09.03.2023 12:26 Ответить
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09.03.2023 12:33 Ответить
32 до купи це уже щось
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09.03.2023 12:50 Ответить
Додайте до них ще 60 одиниць Bradley.
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10.03.2023 08:37 Ответить
Всім форумом треба ,з усією повагою,віддячити ,трохи дріб*язковому,5 копійчаному,що нагадав президенту про його обов*язок,виконувати представницькі функції також.А то їздить на якісь зборища,просить то танки,то літаки,то ППО,а щоб сказати за це "Дякую"-так про це 5 копійок дбай.Спасибі 5 копійок,а то б зганьбились перед Європою...
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09.03.2023 17:45 Ответить
Бубочка-боневтік вже зганьбився не раз.Воно як без бумажки рота відкриває, то це просто жах. Набір випадкових фраз. Тому його без бумажки нікуди стараються не випускати
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09.03.2023 17:51 Ответить
Оце ще не вистачало щоб якийсь жабоїд з-за бугра вказував мені що я маю робити. Я теж президент і підказую колезі щоб він не вскочив у халепу.
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09.03.2023 17:59 Ответить
Сьогодні, День Народження Великого Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка! Він є символом незламності нашого Духу. Слава нашим Героям! Пишаймося нашими Геніями, нашими Героями, і наші нащадки пишатимуться нами! Слава Україні!
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09.03.2023 12:29 Ответить
Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями!
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09.03.2023 13:18 Ответить
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09.03.2023 14:00 Ответить
Щиро дякуємо Польщі, Канаді і Іспанії за дорогі і надійні танки. А скільки танків передав ЗСУ їх Верховний головнокомандувач?
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09.03.2023 12:30 Ответить
Прислів*я, що "справжні друзі пізнаються в біді" - це про поляків. 👍
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09.03.2023 12:31 Ответить
Американці - #1 друзі. Про це чомусь мало у нас згадують. Якби не Америка зі своєю допомогою, то вже б кацапи бомбили Польщу.
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09.03.2023 12:37 Ответить
Если бы кацапы рискнули бомбить Европу, поляки бы уже сейчас жгли Москву
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09.03.2023 20:06 Ответить
І на оновленій землі врага не буде супостата. Усе буде Україна
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09.03.2023 12:37 Ответить
Niech dobrze służą!
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09.03.2023 12:48 Ответить
Де німецькі танки зі складів бундесверу? Ще не в Україні? коли будуть? Вже наступного року? Через два роки?
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09.03.2023 13:48 Ответить
Де українські оплоти зі складу? Або хоча б модернізовані булати? А скільки снарядів за правління буби замовило міністерство оборони у виробників
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09.03.2023 17:53 Ответить
Дякує сердечно, всім, хто з добром та допомогою для України!!
‼️❤️🇺🇦⚔️🪖💯🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇩🇪🇪🇺🇦🇿👍✊💪👏🫡‼️❤️🇺🇦
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09.03.2023 15:22 Ответить
Поляки сказали, поляки сделали. Ещё и сверху обещанного докинули. Люди слова. Уже только за это можно уважать. С такими людьми хорошо и бизнес вести и воевать против общего врага.
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09.03.2023 20:05 Ответить
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09.03.2023 20:41 Ответить
Собаки сірі - на передку невистачає засобів ближнього вогневого ураження - АГС, мінометів, безпілотників. Засуньте в сраку той леопьорд.
Не стидно, що досі волонтери бійців вдягають та споряджають?
******* про Петріоти - майже половину пропустили.
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10.03.2023 02:21 Ответить
Сподіваюсь скоро почуємо про їх працю.
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10.03.2023 03:06 Ответить
 
 