В Приднестровье заявили, что предотвращен теракт, организованный СБУ с целью устранения "первых лиц государства"
В "министерстве госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявили о предотвращении теракта против должностных лиц якобы по указанию Службы безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении ведомства.
"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", - говорится в сообщении.
Как заявил Первому приднестровскому каналу прокурор "ПМР" Анатолий Гурецкий, целью было якобы устранение "первых лиц государства".
"Террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя в том месте, где предполагалось большое скопление граждан" - сказал Гурецкий.
Сообщается, что якобы должен был сдетонировать припаркованный автомобиль со взрывчаткой в момент проезда приднестровских чиновников. В машине якобы нашли 8 кг гексогена, а также шурупы, гайки и провода.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А где, в каком месте они увидели государство?)
Ха-ха-ха!
Лада гранта?
А что это за государство "ПНР"? Посмотрел политическую карту мира и не нашёл такого. Может оно, это государство где то в районе Буркина-Фасо, не подскажите?
Тоді це не ми!!!
==========================================================
От я і думаю собі - невже в українських диверсантів не знайшлось професійної міни і по бідності довелось мастирити гексоген 8 кг. в торбі, а також шурупи, гайки і дроти.
Даже в таком коротком предложении делают ошибки (запятая там не нужна)..
А кто мешает им там "нормально жить"? Выучи государственный язык в стране в которой проживаешь - и живи себе на здоровье и радуйся жизни..
Вон, число китайцев, проживающих на территории Дальнего Востока, оценивалось прессой до двух млн. человек, а применительно к Сибири и Дальнему Востоку - до пяти млн. человек.
Им тоже, видимо, там "хочется нормально жить", без русского языка, пусть тогда и они попробуют там организовать своё "Китайстровье", а мы посмотрим.. )
правду говорит Подоляк (о действиях дебилов) ..."розумієте, вони як той ЙєМєля на печі, щось зоображає на на виході маємо те що маємо"