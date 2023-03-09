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В Приднестровье заявили, что предотвращен теракт, организованный СБУ с целью устранения "первых лиц государства"

придністровя

В "министерстве госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявили о предотвращении теракта против должностных лиц якобы по указанию Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", - говорится в сообщении.

Как заявил Первому приднестровскому каналу прокурор "ПМР" Анатолий Гурецкий, целью было якобы устранение "первых лиц государства".

"Террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя в том месте, где предполагалось большое скопление граждан" - сказал Гурецкий.

Сообщается, что якобы должен был сдетонировать припаркованный автомобиль со взрывчаткой в момент проезда приднестровских чиновников. В машине якобы нашли 8 кг гексогена, а также шурупы, гайки и провода.

Читайте: РФ создает напряженную ситуацию в Молдове и Приднестровье, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" россиянам, - ГУР

Приднестровье (659) провокация (1464) СБУ (20049) теракт (2314)


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Топ комментарии
+21
Приднестровье - держава?!
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09.03.2023 12:32 Ответить
+18
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09.03.2023 12:36 Ответить
+16
В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.

Лада гранта?
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09.03.2023 12:36 Ответить
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Приднестровье - держава?!
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09.03.2023 12:32 Ответить
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09.03.2023 12:36 Ответить
Російскі підкаблучники на повному утриманні
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09.03.2023 13:08 Ответить
это и з разряда на нас готовилось покушение и нападение и тому мы НАПАЛИ ПЕРВЫМИ...******** во всей красе...
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09.03.2023 15:03 Ответить
Та ясно , це нам не Північні Потоки взривати
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09.03.2023 12:34 Ответить
"..с целью устранения "первых лиц государства."
А где, в каком месте они увидели государство?)
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09.03.2023 13:59 Ответить
ці слова сказав прокурор "ПМР" - я не знаю його діагнозу
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09.03.2023 14:15 Ответить
Да, это, в принципе, был общий вопрос для всех.. )
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09.03.2023 14:18 Ответить
Кретины
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09.03.2023 12:34 Ответить
Нехай організують розшук "терористів" через Інтерпол!
Ха-ха-ха!
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09.03.2023 12:36 Ответить
В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.

Лада гранта?
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09.03.2023 12:36 Ответить
вона така з заводу йде . комплектація first edition
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09.03.2023 12:41 Ответить
...лімітед аутор
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09.03.2023 12:53 Ответить
Відро з гайками, стандартна комплектація
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09.03.2023 13:06 Ответить
Как вы говорите, - первых лиц государства?
А что это за государство "ПНР"? Посмотрел политическую карту мира и не нашёл такого. Может оно, это государство где то в районе Буркина-Фасо, не подскажите?
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09.03.2023 12:37 Ответить
Гексоген був упакований у коробки з цукерками "Рошен"? НІ?!!!
Тоді це не ми!!!
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09.03.2023 12:37 Ответить
На кого ще не напала Україна, підніміть руки
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09.03.2023 12:39 Ответить
В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.
==========================================================
От я і думаю собі - невже в українських диверсантів не знайшлось професійної міни і по бідності довелось мастирити гексоген 8 кг. в торбі, а також шурупи, гайки і дроти.
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09.03.2023 12:42 Ответить
Якби ми хотіли прибрати верхівку їх " держави" ми би це зробили, але цим буде займатись влада Молдови. І вбивати вони їх не будуть, посадять.
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09.03.2023 12:49 Ответить
вбивати також можна, на ху@лостані то не злочин.
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09.03.2023 12:52 Ответить
Нащо такі заморочки? Якісь гексогени, гайки? Як би треба було вбити якихось мудаків в ПНР то вже б були мертві без лишніх церемоній і складних підготовок.
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09.03.2023 12:50 Ответить
вірю, що автівка з шурупами і дротами була - тільки провокацію готовило не СБУ, а рукожопе ФСБ
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09.03.2023 12:54 Ответить
Яка держава такі й "ліца"
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09.03.2023 12:59 Ответить
навіщо нам перші особи тієї недодержави..., вони нам також не потрібні, як не потрібна була якась д.дугіна, про яку ніхто не знав, поки вона не вмерла, або не вмерла...
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09.03.2023 13:04 Ответить
Співчуваю придністров'ю. Якщо б вдалося, то був би шанс на нормальне життя.
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09.03.2023 13:06 Ответить
о гексоген . а кто там любит им баловаться ?
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09.03.2023 13:06 Ответить
Все и так знают чей любимый продукт гексоген..СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.03.2023 13:07 Ответить
Якої, якої держави? Щось з тексту незрозуміло!
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09.03.2023 13:07 Ответить
)

Даже в таком коротком предложении делают ошибки (запятая там не нужна)..

А кто мешает им там "нормально жить"? Выучи государственный язык в стране в которой проживаешь - и живи себе на здоровье и радуйся жизни..
Вон, число китайцев, проживающих на территории Дальнего Востока, оценивалось прессой до двух млн. человек, а применительно к Сибири и Дальнему Востоку - до пяти млн. человек.
Им тоже, видимо, там "хочется нормально жить", без русского языка, пусть тогда и они попробуют там организовать своё "Китайстровье", а мы посмотрим.. )
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09.03.2023 14:41 Ответить
Акт 2ой - Лукащенко наливает из графина с надписью "Бодяга московская" и мьічит : " А я знаю от куда ноги немьітьіе.. Я могу на карте показать......" Наливает из графина вьіпивает и снова мьічит: "Ну и смердяга ета бодяга московская!!! "
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09.03.2023 16:38 Ответить
Акт 3 ий + Текст тот же + лица те же, исполнители ,нет, слабо "...Не верю" К.С. Станиславский
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09.03.2023 16:48 Ответить
Це - були Жігулі - ведро з бовтами та гайками...
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09.03.2023 16:42 Ответить
как неуловимый джо. смотрящая блатота приднестровья называемая себя "президентом" и "первыми лицами" нах была никому не нужна 30 лет , за год войны не ****** ни одного из них, а как только ************* ********** понадобилась движуха в Молдове - СБУ-шникам они резко понадобились...
правду говорит Подоляк (о действиях дебилов) ..."розумієте, вони як той ЙєМєля на печі, щось зоображає на на виході маємо те що маємо"
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09.03.2023 20:20 Ответить
 
 