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Новости Война
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в Беларуси (обновлено)

По всей территории Украины объявляли сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным "Беларускі Гаюн" с аэродрома "Мачулищи" взлетел МиГ-31 российских оккупантов, который является носителем ракет "Кинжал".

По состоянию на 14.20 в большинстве областей объявлен отбой воздушной тревоги.

Смотрите: Третий раз за день в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в Беларуси 01

воздушная тревога (810)


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Топ комментарии
+6
От цього вже достатньо щоб наші війскові зайшли в Белорусію, або щоб збили всі литакі що там перебувають в повітрі. Но Бубочка буде і далі виправдовувати Бульбофюрера.
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09.03.2023 13:08 Ответить
+6
А слабо ********* по Мозирю так щоб аж бацька сажу з рила витирав у бункері під Мінському, ілі єта другоє,- тьфу, ***, мразі зелені, щоб вас тіпало і ваших дітей до сьомого коліна об той асфальт, що ви настелили 😝😝😝😝😝😜🤪
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09.03.2023 13:11 Ответить
+6
цікаво,якщо б рашка напала на НАТО,а літаки які ******* наприклад Польщу злітали б з бульбостану,то ЄС теж робив би вигляд,що той бульбостан не винен?
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09.03.2023 13:17 Ответить
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От цього вже достатньо щоб наші війскові зайшли в Белорусію, або щоб збили всі литакі що там перебувають в повітрі. Но Бубочка буде і далі виправдовувати Бульбофюрера.
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09.03.2023 13:08 Ответить
у луки записано, він знає, хто йому маякнув за вагнерівців у піонерському таборі під мінськом...
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09.03.2023 13:11 Ответить
Він на таке не піде.Там бітум для ''великого крадівництва'' на асфальті.
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09.03.2023 13:40 Ответить
бсср слишком много хлопот доставляет. Может каких ихтамнетов начать периодически туда засылать? Взять за жабры оппозиционеров и заставить брать ответственность на себя.
-Это не Украина, это всё тихановская.
-Да, да, это всё я.
А трупики тем временем стынут, самолетики горят.
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09.03.2023 13:11 Ответить
У Тихоновской же муж находится в заложниках. Она ничего делать не будет, будет прикидываться шваброй с тряпкой и все. Вообще в такой ситуации любой политик или командир самоустраняется, если его члена семьи взял в заложники враг. В том случае, если он не может действовать жестко и решительно и готов ставить интересы и жизнь одного человека куда ниже интересов своего народа.

Пускай передает командование в руки тем, кто готов брать на себя ответственность, открывать десятки лагерей тренировок и военной подготовки, искать меценатов и спонсоров, а также инвесторов в конце концов, кто за свою помощь получить награду после свержения режима. Дроны и самолетики со взрывчаткой могут запустить в любом месте, тем более Беларусь компактная страна и легко весь маршрут полета держать на ретрансляторах и дальше через Интернет, управляя дроном чуть ли не вручную.
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09.03.2023 13:53 Ответить
Да никакой он ей не муж, это всё спектакль.

Посмотрите, как она с ним из тюрьмы по телефону общается. Эмоций и переживания - ноль. Это общение с абсолютно чужим человеком.
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09.03.2023 14:25 Ответить
А слабо ********* по Мозирю так щоб аж бацька сажу з рила витирав у бункері під Мінському, ілі єта другоє,- тьфу, ***, мразі зелені, щоб вас тіпало і ваших дітей до сьомого коліна об той асфальт, що ви настелили 😝😝😝😝😝😜🤪
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09.03.2023 13:11 Ответить
Черчілль, Операція «Катапульта»
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09.03.2023 13:54 Ответить
цікаво,якщо б рашка напала на НАТО,а літаки які ******* наприклад Польщу злітали б з бульбостану,то ЄС теж робив би вигляд,що той бульбостан не винен?
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09.03.2023 13:17 Ответить
То можк з бульбенфюрером підписати пакт про ненапад? Га, подохляк?
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09.03.2023 13:29 Ответить
Черчілль, Операція «Катапульта»
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09.03.2023 13:55 Ответить
 
 