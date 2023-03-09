По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 в Беларуси (обновлено)
По всей территории Украины объявляли сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным "Беларускі Гаюн" с аэродрома "Мачулищи" взлетел МиГ-31 российских оккупантов, который является носителем ракет "Кинжал".
По состоянию на 14.20 в большинстве областей объявлен отбой воздушной тревоги.
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+6 Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий09.03.2023 13:08 Ответить Ссылка
+6 Pavlik Morozov #432325
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+6 Юрій Володимирович Пєзов
показать весь комментарий09.03.2023 13:17 Ответить Ссылка
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-Это не Украина, это всё тихановская.
-Да, да, это всё я.
А трупики тем временем стынут, самолетики горят.
Пускай передает командование в руки тем, кто готов брать на себя ответственность, открывать десятки лагерей тренировок и военной подготовки, искать меценатов и спонсоров, а также инвесторов в конце концов, кто за свою помощь получить награду после свержения режима. Дроны и самолетики со взрывчаткой могут запустить в любом месте, тем более Беларусь компактная страна и легко весь маршрут полета держать на ретрансляторах и дальше через Интернет, управляя дроном чуть ли не вручную.
Посмотрите, как она с ним из тюрьмы по телефону общается. Эмоций и переживания - ноль. Это общение с абсолютно чужим человеком.