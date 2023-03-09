РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7419 посетителей онлайн
Новости Война
15 898 198

"Народный спутник" помог обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники войск РФ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В течение этого времени ресурс космического аппарата позволил обнаружить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

- 45 самолетов;
- 27 вертолетов;
- 6 ОТРК "Искандер";
- 36 ЗРК "С300";
- 12 ЗРК "Панцирь С1";
- 11 радиолокационных станций;
– 10 понтонных переправ.

Благодаря возможностям "ICEYE" значительная часть этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВС Украины", - говорится в сообщении.

В разведке поблагодарили украинцев, которые присоединились к сбору средств на космический аппарат, каждого волонтера, кто ежедневно оказывает помощь защитникам Украины и Благотворительному Фонду Сергея Притулы.

Напомним, 22 июня начался сбор средств на "народный байрактор". За три дня украинцы перечислили сумму, за которую можно купить четыре "Байрактора".

27 июня компания Baykar сообщила, что предоставит Украине бесплатно три беспилотника. Сэкономленные средства были решены потратить на нужды, которые определит Министерство обороны.

18 августа стало известно, что более 600 миллионов гривен потратили на спутник для Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗРК "С-300/400" и ЗРГК "Панцирь": свежие спутниковые снимки военного аэродрома в "Зябровке" в Беларуси. ФОТО

Народный спутник помог обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники войск РФ, - ГУР МО 01
Народный спутник помог обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники войск РФ, - ГУР МО 02
Народный спутник помог обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники войск РФ, - ГУР МО 03
Народный спутник помог обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники войск РФ, - ГУР МО 04
Народный спутник помог обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники войск РФ, - ГУР МО 05

разведка (4194) спутник (233)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Hel60
@Elena604
·
1 год
прийшла вчора до батьків.. сидять біля теліка і клацають... шукають щось гарне... а там... рожи з кварталу, зомбімарафон, знову якась ржачка з шльондрами... в країні війна... податки йдуть на якесь лайно... зелен, ви це бачите чи повилазило?
показать весь комментарий
09.03.2023 13:39 Ответить
+26
А Ксюша Манекен приймала участь?
показать весь комментарий
09.03.2023 13:22 Ответить
+24
а скільки супутників можна придбати за зекономлені міністром оборони 100 мільярдів...
показать весь комментарий
09.03.2023 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
качество оставляет желать лучшего...
показать весь комментарий
09.03.2023 13:36 Ответить
Якість твоєї мови залишає бажати ліпшого, "Вітіа Сгтефануик".

Ти не бот моzкальський часом?

... Аааа, то ти супутниковий ехсперт?! Дохтур оптичних наук?! ---
показать весь комментарий
09.03.2023 14:04 Ответить
Так. Ще раз. 1, 2 березня лічно наблюдав в небі два супутника отлічно покрашених і видно їх було гарно.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:36 Ответить
А скільки ''срачу'' було навколо і супутника, і довкола Притули
показать весь комментарий
09.03.2023 13:37 Ответить
А хіба "срач" скінчився?
До речі, нам всім добре відомий весільний міністр яєчної оборони заявив, що супутник окупився за перші ж два дні. А що трапилося потім? Облінився і перестав "окупатись", чи москалі навчились від нього ховатися? Так як його розрекламували, він має щоденно фіксувати те, що перечислено в статті, а не один намет та ще 20 одиниць чогось там (мабуть техніки) на добу. За допомогою одного "мавіка" хлопці знаходять більше.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:16 Ответить
+100500
показать весь комментарий
11.03.2023 06:12 Ответить
Вот что творит занос животворящий!
показать весь комментарий
09.03.2023 13:38 Ответить
+++
показать весь комментарий
11.03.2023 06:14 Ответить
поспорю що то фото з даних західних розвідслужб та зі супутників США, Притула тут "немпричому"
показать весь комментарий
09.03.2023 13:39 Ответить
Та може й з того,нібито купленого.Але.

Чи були ті знімки:
-оперативно переданими

-корисними

Ми маємо просто вірити.
Чортам,впійманим на брехні,політично заангажованим,непрофесійним,з рос. аґентурою.🤡
показать весь комментарий
09.03.2023 14:01 Ответить
Точно - ГУР МО - це ж піар-агенство Притули. А ви знаєте, як воно насправді...звідки тільки?
показать весь комментарий
09.03.2023 14:05 Ответить
В ГУР сидить пещений і напомаджений "П"ятачок", що "диверсіював у Криму" Тому вірить тому, що звідти зараз виходить, чомусь бажання нема
показать весь комментарий
09.03.2023 14:23 Ответить
Притула, це ти? Забув перелогіниться чи шо?
показать весь комментарий
09.03.2023 14:23 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 13:39 Ответить
Hel60
@Elena604
·
1 год
прийшла вчора до батьків.. сидять біля теліка і клацають... шукають щось гарне... а там... рожи з кварталу, зомбімарафон, знову якась ржачка з шльондрами... в країні війна... податки йдуть на якесь лайно... зелен, ви це бачите чи повилазило?
показать весь комментарий
09.03.2023 13:39 Ответить
А за кермом цього супутника був особисто буданов?
показать весь комментарий
09.03.2023 13:40 Ответить
по 50 на день !!!???, пропагандони кремля відпочивають, коли каже Буданов.)))
показать весь комментарий
09.03.2023 13:42 Ответить
Я на спартани скидав, спартани побачив. В цілому, задоволений
показать весь комментарий
09.03.2023 13:43 Ответить
Так.У Порошенка та СГ,-без обману.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:54 Ответить
І у Порошенка, і у Притули - і ті, і інші Спартани прибули. Лишень Притула їх купив щось у 6 раз більше, бо їх багато потрібно.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:06 Ответить
Ага.Певно,оці:
https://twitter.com/NeilPHauer/status/1633114730775576577?s=20
показать весь комментарий
09.03.2023 14:16 Ответить
Притула притуляється до чужих поставок. Чи примазується, одне точно-розводе лохів, відмиваючи грошірізним хомутинникам.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:55 Ответить
Не "у 6 раз більше", а "у 6 раз дорожче" І не "купив", а "хотів купить" , але знову завадили журналісти - "розсекретили" ціну...
показать весь комментарий
09.03.2023 14:58 Ответить
Саме у 6 раз більше і не хотів купити, а купив - їх вже привезли в Україну.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:02 Ответить
Для тебе особисто продублюю свій коментар:
"Сміяться при слові "лопата" - мені хлопці знайомі з СБУ сказали, що "епопея" зі "Спартанами" продовження має: коли афера з ними "не прокотила", Притула "хутко зник з горизонту" Потім (коли все затихло) - "сплив уже з ініціативою закупки БТР А потім був "пі*дец" - він приїхав на базу, де прибулі до цього БТР (до яких він не мав стосунку), перефарбовувалися та готувалися до відправки на фронт Там зробив "селфі" і виклав у Інтернет, як своє "досягнення" (точно як з "буржуйками" від ЗЕ (що виготовлені були за сприяння "Справи громад")"
показать весь комментарий
09.03.2023 15:05 Ответить
+++
показать весь комментарий
11.03.2023 06:17 Ответить
скажіть, будь-ласка, а волонтерському фонду БПП Ви донатили?
показать весь комментарий
09.03.2023 15:48 Ответить
Може тобі ще й копії чеків вислать?
показать весь комментарий
09.03.2023 15:54 Ответить
можна. Але достатньо відповіді. Донатили?
показать весь комментарий
09.03.2023 15:55 Ответить
Так ти ж зараз заявиш що я тобі "липу" підсовую! А якщо серйозно - так І залишки своєї форми військової неношеної віддав (ще в 2014-му) А дружина в цей сезон передала 2 десятки пар в"язаних шкарпеток - в"язала вдень та ночами - коли електроенергію давали
Просто я дуже різко реагую на такі запитання - бо завжди знайдеться "****" що спитає чому я не на фронті? Одному відповів - "Тобі фото ноги протезованої прислать?" (Бо я колись в "Однокласники" одному "чуду" що висловився стосовно мого чоловічого здоров"я вислав фото свого ерегованого члена Образився)
показать весь комментарий
09.03.2023 16:07 Ответить
мені достатньо щоб ті, хто тут сере під кожною новиною на владу, притулу тощо - серили, але допомагали нищити ворога
то є така наша демократія
якщо ж хтось не робить нічого сам, а лише сере - я його просто зневажаю
показать весь комментарий
09.03.2023 16:14 Ответить
А я що роблю? Навіть критика ТАКОЇ влади діє на користь перемозі! Бо чим більше ОЦЮ зелену погань тут "дрючать" тим менше вони нахабніють у спробах красти і під час війни
Вздрючили за приховану для продажу "гуманітарку" - і вони почали її людям роздавать Вздрючили Рєзнікова за закупки продовольства за завищеними цінами - і МО "принишкли" Вздрючили за завищені ціни на БТР - і твій "кумир" трохи "прикусив язика" (правда - ненадовго) Так хіба ж подібні дії не прискорюють перемогу?
(до речі: не "серили" а "срали")
показать весь комментарий
09.03.2023 16:24 Ответить
краще в'яжіть шкарпетки
показать весь комментарий
09.03.2023 16:29 Ответить
Думаєш - я в"язать не вмію? Якось з дружиною забились об заклад І я навчився в"язать Потім правда покинув А щодо того - ЧИМ мені займаться - я якось сам вирішуватиму Без "порадників"
показать весь комментарий
09.03.2023 16:37 Ответить
А что случилось? Ты решил здесь нам рашу2 устроить?) Рты всем позатыкать и указывать кому что делать, что бы не мешали таким как ты ВОРОВАТЬ вовремя войны ДАЖЕ гуманитарку??? Ты бы ротик сам свой прикрыл, покуда с тебя не начали спрашивать про Чонгар..
показать весь комментарий
09.03.2023 19:34 Ответить
+100500
показать весь комментарий
11.03.2023 06:18 Ответить
пам'ятається, шо збирали на 50шт по 100 кілобаксів...
потім вияснилось, шо точно такі ж один "барига" купує для армії по 40 тищ.
а тому на зібрані гроші можна було купити 125шт...
але тема якось зовсім скисла... нічого чутно не було... і ось наче БЛИЗЬКО сотні штук...
ні точної кількості, ні точної ціни...

самі здужаєте підрахувати, скільки народних грошей вилитіло в свисток?
показать весь комментарий
09.03.2023 16:10 Ответить
Хочеш - дам "ім"я"? Вибирай : "Бовдур", "Бевзь", "Остолоп", "Телепень", "Олух Царя небесного"! Таких тут ще не було!
показать весь комментарий
09.03.2023 14:26 Ответить
Яр в процесі цитування слів з ще одного довідника - мм круто.
показать весь комментарий
09.03.2023 16:10 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 16:11 Ответить
Это у тебя до сих пор чувство юмора играет?)))
показать весь комментарий
09.03.2023 19:37 Ответить
Ніт в мене нічого не грає - в мене касетоприйомника немає .
показать весь комментарий
09.03.2023 20:14 Ответить
То у нього "в плечах муляє" - я на нього "х*й поклав"!
показать весь комментарий
10.03.2023 02:54 Ответить
Ще якби "народний супутник" допоміг виявити крадену гуманітарку, або дешеві яйця.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:44 Ответить
Нікого не цікавить, як наші зі супутником, ,проїї-бали вихід групіровки хробаків з під Херсону, з усією технікою , по двом понтоним переправам, які були в зоні досяжності нашої арти, чи ще нена часі...
А потім ті піда- ри були кинуті на Бахмут....
Зате янелох, на другий день, спокійно ходив по Херсону, з усією свитою.
В місті, де зі слів буданова, мало бути сотні перевдягнених орків, снайперів, дрг....
показать весь комментарий
09.03.2023 17:57 Ответить
Дуже, цікаво, на кого працював ПівденМаш с 1991-го року, но тільки не на користь України, морські старти та всяка друга лабуда, обслуговування ракет у ворога на Московії, . А своїх, супутників та ракет не має для оборони
показать весь комментарий
09.03.2023 13:49 Ответить
Невже ще хтось серйозно сприймає те,що видає буданівську відомство ?
показать весь комментарий
09.03.2023 13:55 Ответить
Ksenia VB я не зрозумів , ще хтось дивитися телевізор . Як що є інтернет. Треба, отучати от телебачення, нехай книжки читать по комп'ютеру історію.
показать весь комментарий
09.03.2023 13:57 Ответить
У телевізорі є природничі канали Там точно політики нема Умене часто на них телевізор включений
показать весь комментарий
09.03.2023 14:30 Ответить
держкошти потрібно витрачати не на єдину телемаравонь, а на трансляції українською "діскавері" та "нейшинел джиографікс"...
показать весь комментарий
09.03.2023 16:14 Ответить
На жаль - основна маса цих каналів звучить російською І перклади подеколи не надто високої якості Але ті які звучать українською - ще гірші Бо дуже бідні словами і рівень низькуватий Колись дивився передачу про "кулінарію на природі" "Кашовар- суперспеціаліст" розказував глядачам як "правильно" варить український куліш Коли він у мене на очах розірвав пакет з пшоном і висипав пшоно в казан - я виматюкався! Бо пшоно перед засипкою обов"язково треба промивать у кількох водах - щоб позбавиться борошнистого пилу з поверхні крупи який надає страві гіркого присмаку
показать весь комментарий
09.03.2023 16:33 Ответить
бо досі ті переклади були якимось волонтерством... третій сорт - не брак...
але ж можна ліпше.
показать весь комментарий
09.03.2023 16:54 Ответить
Притулі медальку вже Балаганов виписав?
показать весь комментарий
09.03.2023 14:01 Ответить
Очевидно, что этот "народный спутник" был продуманной отмазкой, что-то типа ширмой для США. Напомню, что когда у США уже появились разведданные о нападении, никто не мог точно спрогнозировать ход этой грядущей войны. Но США уже тогда понимала, что будет использовать и помогать Украине своими данными, используя свои спутники. Но чтобы это всё выглядело поприличней кинули утку в СМИ, что у Украины разработан и выведен на орбиту свой украинский спутник. Типа "нас там нет", но только уже американская версия. На всякий случай, что называется)). Правда время всё расставило на свои места и сейчас нет у США необходимости скрывать, что они делятся с Украиной любой имеющийся у них информацией и корректируют действия ВСУ на основании той информации. И не только уже нет необходимости скрывать, а уже открыто говорят об этом и даже с гордостью. Всё благодаря героичным действиям украинских военных на фронте.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:06 Ответить
Ніхто з квартальних ідіотів не задумувався над тим, наскільки вистачить супутника, якщо він почне регулярно маневрувати, щоб охопити всю територію бойових дій?
Це не супутник ЦРУ за мільярд долларів, а дешевенька машинка для картографії!
Там п'ять-шість разів увімкнути двигуни в все: можна запускати двигун для гальмування, щоб спалити іграшку в атмосфері, бо палива вже нема!
США мають ціле угрупування супутників не тому, що їм робити нема чого, п тому що не охопить один супутник великої території!
показать весь комментарий
09.03.2023 14:08 Ответить
OpenStreetMap? Серйозно? Тисячі. Там за весь час знищено лише кілька тисяч, а тут прямо тисячі з супутника. Скромніше тебе бути. Ну а карта геть не демонструє заявлену роздільну здатність у 30 см.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:25 Ответить
У якому цікавому світі ви живете... Нагадаю:
"завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність".
показать весь комментарий
09.03.2023 14:25 Ответить
Легко вірити в те, в що хочеться вірити.
Якби США, яки рахують кожен цент, вважали, що сотня дешевеньких супутників, легко замінить спеціалізовані розвідувальні комплекси, вони б давно пішли на такий крок.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:47 Ответить
Мені сподобалося про "супутник, який постійно маневрує". Це шедевр
показать весь комментарий
09.03.2023 15:08 Ответить
Шедевр, це вірити в дешеву пропаганду.
Думаєш, вже 21 століття: люди мають доступ до всіх можливих джерел інформації, мають можливість самостійно розвинути в собі аналітичне мислення…
Але ні: прес реліз+пара скріншотів з гуглкарт і справа вирішена.
показать весь комментарий
09.03.2023 18:19 Ответить
Якщо "наш" супутник літає більшість часу десь над Австралією, а фотографії з інших - то нащо ми "купляли" той супутник? Можна ж брати певну кількість фото за запитом, як сервіс. Можливо, воно так і є, можливо що ні. Чеків нема, звітів нема. Відповідно довіри нема.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:22 Ответить
Так воно і є, я вище писав "майже два десятки залучаються, коли є необхідність". Тобто ми отримали доступ до інформації з угрупування супутників. Але нам невідомо, чи це ефективно використовується. Можливо, взнаємо про це лише після війни.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:41 Ответить
Супутник не маневрує як захочеться. Він або знаходиться на геостаціонарній орбіті (яка далеко від землі і вздовж екватора) і висить над однією точкою планети, або обертається на низькій орбіті, але тоді рухається стосовно землі (повний оберт за лічені години ). У другому випадку щоб мати постійне покриття на певній території і запускають ціле сузір'я
показать весь комментарий
09.03.2023 14:40 Ответить
Я це знаю.
Ви правильно кажете: потрібно ціле угрупування.
Супутник може маневрувати, але не часто, бо на такі речі, палива не напасешся!
показать весь комментарий
09.03.2023 14:50 Ответить
нормально бомбить тут....)))
значить все що відбувається - правильно
показать весь комментарий
09.03.2023 14:09 Ответить
Відсутність звітів, чеків, прозорості (за гроші платників донатів) - це нормально? Дай вгадаю за кого голосував.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:19 Ответить
нормально - це коли у більшості тут бомбить. це означає що все відбувається правильно.
це аксіома, повірте.
показать весь комментарий
10.03.2023 09:04 Ответить
Притула аферист.
Виконує завдання під вибори опинитись другим після зелені

показать весь комментарий
11.03.2023 06:35 Ответить
Олені а хто вам заважає зайнятись волонтерством краще Притули ,та мабуть ви мрієте чесно продавати яйця .
показать весь комментарий
09.03.2023 14:13 Ответить
З чого ти взяв, шо тут люди не займаються волонтерством? Допомагають, повір, і не крисять 20% від донатів, і не відмивають гроші своїм папікам хомутиннікам.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:59 Ответить
OpenStreetMap? Серйозно?
показать весь комментарий
09.03.2023 14:23 Ответить
То прив'язка до місцевості, це ок, і то не головне питання.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:24 Ответить
ага ух чтотке фото прям як притула чоткий пацак
показать весь комментарий
09.03.2023 15:40 Ответить
Для спутника который находится на тысячах км над Землёй - нормальное качество. Достаточное для получения координат. в чем проблема тогда?
показать весь комментарий
10.03.2023 06:27 Ответить
Ну які "тисячі"...

Orbit Parameters - ValueNominal

Altitude - 560 to 580 km

...

Джерело: https://earth.esa.int/eogateway/missions/iceye ESA missions ICEYE
показать весь комментарий
10.03.2023 13:00 Ответить
Хорошо, 500+ км, тоже солидно.
показать весь комментарий
10.03.2023 19:36 Ответить
Жаль перевірить ми не можемо! А довіри немає до притули.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:28 Ответить
Прочитав статтю та зробив з неї висновок, що за словами пресслужби ГУР МО всі досягнення ЗСУ по знищенню ворога зроблені завдяки цьому супутнику, а що робили інші військові розвідники, навіщо були потрібні супутникові знімки та дані від розвідок західних партнерів не зрозуміло, бо "тисячі" одиниць техніки рашистів, ба навіть ПАЛАТКИ, були "виявлені" ICEYE. Не зрозуміло тільки чому на доказ цього були надані таки погані знімки з вражаючою зернистистю в чому на них фігури обведені колами плавні й не мають крапчастості як інша частина зображення, ніби оброблені у ФотоШопі. Як це можливо при МАКСИМАЛЬНІЙ роздільній здатності цього супутника 1х1 м (мінімальна 20х20)?! Ой хтось заради піару бреше не стримуючи свою фантазію!!! Вірю що можливо роздивитись мости, дома, кораблі, а от зрозуміти систему ППО ти бачиш, або сарай - НЕМОЖЛИВО!!! https://innoter.com/sputniki/iceye-sar/
показать весь комментарий
09.03.2023 14:36 Ответить
Бо це не знімки а зображення з сигналу радара. Ви думали там камера від айфона прикручена?
показать весь комментарий
09.03.2023 16:50 Ответить
Байки для зелених лохів а ці вуха і розвісили.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:37 Ответить
Казки дідуся притули... Напевно виборами в повітрі повіяло.
показать весь комментарий
09.03.2023 14:47 Ответить
"Вєсьоліе картінкі". Тьху, ***, мерзота. Це я щодо притули
показать весь комментарий
09.03.2023 14:49 Ответить
Надпись в верхньому правому кутку "OpenStreetMap"
вы ***** серьозно? оПЕНСТРИТМАП!!!!
який нахер "спутник притули"?
показать весь комментарий
09.03.2023 15:13 Ответить
ти зовсім ідіот?
показать весь комментарий
09.03.2023 15:46 Ответить
обґрунтуєш нульовка?
показать весь комментарий
09.03.2023 16:08 Ответить
нащо. всіх дебілів не виправиш
показать весь комментарий
09.03.2023 16:17 Ответить
тоді пійшов нах дятел вуді
показать весь комментарий
09.03.2023 16:25 Ответить
600.000.000 / 1000 фото ("розвідку майже 1000 районів") - це по 600.000 за фото. Питання "де чеки" та "чому не брати фото поштучно" лишається висіти у повітрі. Голова ГУР Буданов, це теж багато про що каже. Все ще є відчуття що фотки замовляються поштучно, і з часу, коли почався реальний кіпіш, бо "не заканало" сховати махінацію. Буду реально радий якщо помиляюсь, але, але.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:18 Ответить
Спутник после тысячи фоток ломается? Работать больше не будет, да?
показать весь комментарий
10.03.2023 06:29 Ответить
Усе таємне, стає явним і зрозумілим!! …І, покотилась голова…
Це підтвердили Кушнарьов, Кирпа, Кравченко, Калашников, Чечетов, Семенюк..
Литвин, шуфрич, бойко та Добкін це добре знають…!!!
показать весь комментарий
09.03.2023 15:18 Ответить
А ще повії - герої України за версією ГУРМО.
А Червоненко розвідник.

Буданов - облизень ОПЗЄ. І цого слова не вартують нічого.
показать весь комментарий
09.03.2023 15:35 Ответить
Якість це для нас така паршива, щоб спитали чому?
показать весь комментарий
09.03.2023 15:40 Ответить
Ко-ко-ко где ваш спутник 🤡,
ко-ко-ко, притула вор 🤡,
ко-ко-ко зачем это нужно наса/цру/ космические пришельцы снабжают нас снимками с космоса 🤡,
ко-ко-ко, а вот Порошенко... 🤡
Где все эти умники? Залезли в нору? Что там по методикам в этот раз, "Ви все врете"?
показать весь комментарий
10.03.2023 06:19 Ответить
Дивний спосіб спілкування: звертатися до кацапів у коментарях на Цензорі ... Кращого місця не знайшлося?
показать весь комментарий
10.03.2023 13:30 Ответить
Та тут целый рассадник кацапов и лиц им сочувствующим
показать весь комментарий
10.03.2023 19:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 