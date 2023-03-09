"Народный спутник" помог обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники войск РФ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж
Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"В течение этого времени ресурс космического аппарата позволил обнаружить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:
- 45 самолетов;
- 27 вертолетов;
- 6 ОТРК "Искандер";
- 36 ЗРК "С300";
- 12 ЗРК "Панцирь С1";
- 11 радиолокационных станций;
– 10 понтонных переправ.
Благодаря возможностям "ICEYE" значительная часть этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВС Украины", - говорится в сообщении.
В разведке поблагодарили украинцев, которые присоединились к сбору средств на космический аппарат, каждого волонтера, кто ежедневно оказывает помощь защитникам Украины и Благотворительному Фонду Сергея Притулы.
Напомним, 22 июня начался сбор средств на "народный байрактор". За три дня украинцы перечислили сумму, за которую можно купить четыре "Байрактора".
27 июня компания Baykar сообщила, что предоставит Украине бесплатно три беспилотника. Сэкономленные средства были решены потратить на нужды, которые определит Министерство обороны.
18 августа стало известно, что более 600 миллионов гривен потратили на спутник для Вооруженных Сил Украины.
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Ти не бот моzкальський часом?
... Аааа, то ти супутниковий ехсперт?! Дохтур оптичних наук?! ---
До речі, нам всім добре відомий весільний міністр яєчної оборони заявив, що супутник окупився за перші ж два дні. А що трапилося потім? Облінився і перестав "окупатись", чи москалі навчились від нього ховатися? Так як його розрекламували, він має щоденно фіксувати те, що перечислено в статті, а не один намет та ще 20 одиниць чогось там (мабуть техніки) на добу. За допомогою одного "мавіка" хлопці знаходять більше.
Чи були ті знімки:
-оперативно переданими
-корисними
Ми маємо просто вірити.
Чортам,впійманим на брехні,політично заангажованим,непрофесійним,з рос. аґентурою.🤡
@Elena604
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1 год
прийшла вчора до батьків.. сидять біля теліка і клацають... шукають щось гарне... а там... рожи з кварталу, зомбімарафон, знову якась ржачка з шльондрами... в країні війна... податки йдуть на якесь лайно... зелен, ви це бачите чи повилазило?
https://twitter.com/NeilPHauer/status/1633114730775576577?s=20
"Сміяться при слові "лопата" - мені хлопці знайомі з СБУ сказали, що "епопея" зі "Спартанами" продовження має: коли афера з ними "не прокотила", Притула "хутко зник з горизонту" Потім (коли все затихло) - "сплив уже з ініціативою закупки БТР А потім був "пі*дец" - він приїхав на базу, де прибулі до цього БТР (до яких він не мав стосунку), перефарбовувалися та готувалися до відправки на фронт Там зробив "селфі" і виклав у Інтернет, як своє "досягнення" (точно як з "буржуйками" від ЗЕ (що виготовлені були за сприяння "Справи громад")"
Просто я дуже різко реагую на такі запитання - бо завжди знайдеться "****" що спитає чому я не на фронті? Одному відповів - "Тобі фото ноги протезованої прислать?" (Бо я колись в "Однокласники" одному "чуду" що висловився стосовно мого чоловічого здоров"я вислав фото свого ерегованого члена Образився)
то є така наша демократія
якщо ж хтось не робить нічого сам, а лише сере - я його просто зневажаю
Вздрючили за приховану для продажу "гуманітарку" - і вони почали її людям роздавать Вздрючили Рєзнікова за закупки продовольства за завищеними цінами - і МО "принишкли" Вздрючили за завищені ціни на БТР - і твій "кумир" трохи "прикусив язика" (правда - ненадовго) Так хіба ж подібні дії не прискорюють перемогу?
(до речі: не "серили" а "срали")
потім вияснилось, шо точно такі ж один "барига" купує для армії по 40 тищ.
а тому на зібрані гроші можна було купити 125шт...
але тема якось зовсім скисла... нічого чутно не було... і ось наче БЛИЗЬКО сотні штук...
ні точної кількості, ні точної ціни...
самі здужаєте підрахувати, скільки народних грошей вилитіло в свисток?
А потім ті піда- ри були кинуті на Бахмут....
Зате янелох, на другий день, спокійно ходив по Херсону, з усією свитою.
В місті, де зі слів буданова, мало бути сотні перевдягнених орків, снайперів, дрг....
але ж можна ліпше.
Це не супутник ЦРУ за мільярд долларів, а дешевенька машинка для картографії!
Там п'ять-шість разів увімкнути двигуни в все: можна запускати двигун для гальмування, щоб спалити іграшку в атмосфері, бо палива вже нема!
США мають ціле угрупування супутників не тому, що їм робити нема чого, п тому що не охопить один супутник великої території!
"завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність".
Якби США, яки рахують кожен цент, вважали, що сотня дешевеньких супутників, легко замінить спеціалізовані розвідувальні комплекси, вони б давно пішли на такий крок.
Думаєш, вже 21 століття: люди мають доступ до всіх можливих джерел інформації, мають можливість самостійно розвинути в собі аналітичне мислення…
Але ні: прес реліз+пара скріншотів з гуглкарт і справа вирішена.
Ви правильно кажете: потрібно ціле угрупування.
Супутник може маневрувати, але не часто, бо на такі речі, палива не напасешся!
значить все що відбувається - правильно
це аксіома, повірте.
Виконує завдання під вибори опинитись другим після зелені
Orbit Parameters - ValueNominal
Altitude - 560 to 580 km
...
Джерело: https://earth.esa.int/eogateway/missions/iceye ESA missions ICEYE
вы ***** серьозно? оПЕНСТРИТМАП!!!!
який нахер "спутник притули"?
Це підтвердили Кушнарьов, Кирпа, Кравченко, Калашников, Чечетов, Семенюк..
Литвин, шуфрич, бойко та Добкін це добре знають…!!!
А Червоненко розвідник.
Буданов - облизень ОПЗЄ. І цого слова не вартують нічого.
ко-ко-ко, притула вор 🤡,
ко-ко-ко зачем это нужно наса/цру/ космические пришельцы снабжают нас снимками с космоса 🤡,
ко-ко-ко, а вот Порошенко... 🤡
Где все эти умники? Залезли в нору? Что там по методикам в этот раз, "Ви все врете"?