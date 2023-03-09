"Народный спутник" помог обнаружить и уничтожить тысячи единиц техники войск РФ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В течение этого времени ресурс космического аппарата позволил обнаружить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

- 45 самолетов;

- 27 вертолетов;

- 6 ОТРК "Искандер";

- 36 ЗРК "С300";

- 12 ЗРК "Панцирь С1";

- 11 радиолокационных станций;

– 10 понтонных переправ.

Благодаря возможностям "ICEYE" значительная часть этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВС Украины", - говорится в сообщении.

В разведке поблагодарили украинцев, которые присоединились к сбору средств на космический аппарат, каждого волонтера, кто ежедневно оказывает помощь защитникам Украины и Благотворительному Фонду Сергея Притулы.

Напомним, 22 июня начался сбор средств на "народный байрактор". За три дня украинцы перечислили сумму, за которую можно купить четыре "Байрактора".

27 июня компания Baykar сообщила, что предоставит Украине бесплатно три беспилотника. Сэкономленные средства были решены потратить на нужды, которые определит Министерство обороны.

18 августа стало известно, что более 600 миллионов гривен потратили на спутник для Вооруженных Сил Украины.

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