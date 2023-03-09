В боях против оккупантов в Бахмуте погибли отец и сын - Олег и Никита Хомюки. ФОТО

В боях за Бахмут погибли Олег Хомюк и Никита Хомюк. Отец и сын с первых дней полномасштабного вторжения РФ встали на защиту Украины.

Об этом сообщил брат и дядя погибших, военный Юрий Самсон, передает Цензор.НЕТ.

"Война сегодня очень больно и коварно ударила по нашей семье. Защищая родную землю от россиян в обороне Бахмута, погибли мой родной брат Олег Хомюк и его сын, мой племянник, Никита Хомюк. Добровольцы с первых дней полномасштабного вторжения, вместе служили, в мгновение ока вместе и погибли. Это наша последняя общая фотография - лето, Николаевщина. Улыбаемся, чтобы прислать маме и бабушке, как доказательство хорошего победного настроения…

Имел честь служить вместе. Мы прошли немало военных дорог, но теперь ваш, мои родные, путь пролегает в Ирий. Держите небо с достоинством, как вы всегда несли военную службу на земле. Светлая память, милые братцы и племянники. Эта грусть навечно. О времени и месте последнего прощания сообщу позже", - говорится в сообщении.

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