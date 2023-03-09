Директор МАГАТЭ Гросси о ситуации на ЗАЭС: Так продолжаться не может

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать ядерную безопасность ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ.

"Запорожская АЭС снова работает на аварийных дизелях – последней линии защиты. Это уже в шестой раз – позвольте еще раз повторить ШЕСТОЙ – ЗАЭС полностью теряет внешнее энергоснабжение и вынуждена работать в этом аварийном режиме. Напомню – это самая большая атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром, и разрешить этому произойти? Так продолжаться не может", - сообщил Гросси.

Он отметил, что в результате ночных ракетных обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена. В настоящее время станция работает на дизель-генераторах. Дизтоплива на площадке хватит на 15 дней работы. Два из шести блоков, находящихся в режиме горячей остановки, переходят в холодную остановку.

Читайте также: Из-за обстрелов россиян Запорожская АЭС полностью обесточена, - "Энергоатом"

"Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться снова и снова, то однажды наша удача иссякнет", - добавил Гросси.

Он призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать ядерную безопасность ЗАЭС. А также сообщил, что продолжает срочные консультации и контакты.