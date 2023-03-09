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Директор МАГАТЭ Гросси о ситуации на ЗАЭС: Так продолжаться не может

заес,аес,запорізька

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать ядерную безопасность ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ.

"Запорожская АЭС снова работает на аварийных дизелях – последней линии защиты. Это уже в шестой раз – позвольте еще раз повторить ШЕСТОЙ – ЗАЭС полностью теряет внешнее энергоснабжение и вынуждена работать в этом аварийном режиме. Напомню – это самая большая атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром, и разрешить этому произойти? Так продолжаться не может", - сообщил Гросси.

Он отметил, что в результате ночных ракетных обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена. В настоящее время станция работает на дизель-генераторах. Дизтоплива на площадке хватит на 15 дней работы. Два из шести блоков, находящихся в режиме горячей остановки, переходят в холодную остановку.

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"Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться снова и снова, то однажды наша удача иссякнет", - добавил Гросси.

Он призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать ядерную безопасность ЗАЭС. А также сообщил, что продолжает срочные консультации и контакты.

МАГАТЭ (409) Запорожская АЭС (722) Рафаэль Гросси (187)


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Топ комментарии
+19
"пекельні санкції" треба було запроваджувати всі та одразу з самого початку, а не 10 разів по 1 чайній ложці..., вдарте нарешті вже по рашистській атомній галузі, або вона вже нікому не буде потрібна...
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09.03.2023 13:43 Ответить
+18
Ну так решай проблему: использую свое политическое влияние на тех, у кого есть ракеты, способны покрыть все кацапские аэродромы на 3000км глубины. Ракеты и их носители, так как запускать такие ракеты можно только с самолетов, кораблей или подлодок. Мы покроем кацапов. Больше они не будут по нам стрелять, когда их цеха, склады, аэродромы и прочие объекты будут уничтожены. И станция будет в безопасности в любом варианте развития событий, который может быть в голове у "******** *****".
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09.03.2023 13:42 Ответить
+15
Так ви, мвжнародне співтовариство навіть санкції проти росатому ввести не здатні. Тому, пане Гроссі, вам залишається просто голосити, як баба на базарі, у якої вкрали хустинку з грішми.
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09.03.2023 13:45 Ответить
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09.03.2023 13:40 Ответить
але вже дорожче!
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09.03.2023 14:04 Ответить
Але ж триває!
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09.03.2023 13:41 Ответить
Ну так решай проблему: использую свое политическое влияние на тех, у кого есть ракеты, способны покрыть все кацапские аэродромы на 3000км глубины. Ракеты и их носители, так как запускать такие ракеты можно только с самолетов, кораблей или подлодок. Мы покроем кацапов. Больше они не будут по нам стрелять, когда их цеха, склады, аэродромы и прочие объекты будут уничтожены. И станция будет в безопасности в любом варианте развития событий, который может быть в голове у "******** *****".
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09.03.2023 13:42 Ответить
есть вариант попроще и при этом ему никого не надо будет упрашивать.

надо просто чтобы МАГАТЕ забрало у Кацапии лицензии на строительство атомных электростанций и продажу твелов.
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09.03.2023 14:51 Ответить
"пекельні санкції" треба було запроваджувати всі та одразу з самого початку, а не 10 разів по 1 чайній ложці..., вдарте нарешті вже по рашистській атомній галузі, або вона вже нікому не буде потрібна...
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09.03.2023 13:43 Ответить
Ну так надо не ******* просто,а делать .
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09.03.2023 13:43 Ответить
Так ви, мвжнародне співтовариство навіть санкції проти росатому ввести не здатні. Тому, пане Гроссі, вам залишається просто голосити, як баба на базарі, у якої вкрали хустинку з грішми.
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09.03.2023 13:45 Ответить
Сам себе закликав?
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09.03.2023 13:46 Ответить
Так витравіть звідти і не тільки кацапню! А то тільки-бла, бла!
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09.03.2023 13:48 Ответить
А кого ще?
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09.03.2023 14:02 Ответить
Мабуть слід розуміти як "звідти і не тільки звідти".
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09.03.2023 16:04 Ответить
Этот олень когда приехал в иран высрал что что любое нападение Израиля или США на ядерные объекты Ирана будет незаконным. Он очень напоминает бесхребетного обаму.
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09.03.2023 13:53 Ответить
Даю підказку: Угорщина, Болгарія і Франція блокують санкції ЄС проти росатому. Давайте, тут ви вплив ж маєте?
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09.03.2023 13:59 Ответить
Навіть якби і НЕ блокували, то рашистам на все начхати.І управи, виходить, на них немає..Питання!І для чого ті всі організації були створені?Горобцям дулі давати?І Червоний Хрест, та і дії ООН не налазять на голову..Це-ганьба всесвітня.І ще раз підтверджує, що тількі гроші і влада, а навколо повно запроданців та зомбяків. В Середземному морі 7 (!!) кораблів з ракетами..У расєї вже є і ЦЕ море??Ганьба світові.Всі тільки роблять "біг на місці".., від санкцій майже нічого.Все-в обхід, зброю дають, а її в них і так ще на роки достатньо.
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09.03.2023 14:10 Ответить
Ну то звільняйся.
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09.03.2023 14:01 Ответить
Агент Кремля/Росатома Гросси
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09.03.2023 14:03 Ответить
Шановне МАГАТЕ-імпотентна організація.Ні на що не годна і нічого за рік так і не вирішила
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09.03.2023 14:03 Ответить
https://i.ibb.co/QpQTQ7m/Opera-2022-10-16-180728-www-meme-arsenal-com.png
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09.03.2023 14:04 Ответить
Не може?! Так якого біса ви санкції в атомній сфері не застосовуєте проти кацапів ?
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09.03.2023 14:35 Ответить
хороша позиція чинуши з МАГАТЕ, ви беріть на себе відповідальність, а він буде консультуватись. Якщо ні на що не здатний (а скоріше продажний), то звільняйся і прийде інший, який буде не тільки консультуватись, а і приймати вольові рішення.
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09.03.2023 14:56 Ответить
от МАГАТЭ проку как от КРАСНОГО КРЕСТА ...
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09.03.2023 16:51 Ответить
Очередная блевотня
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09.03.2023 17:10 Ответить
 
 