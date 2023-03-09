Заявления "МГБ Приднестровья" о якобы подготовке "теракта" - срежиссированная в Кремле провокация, - СБУ
В Службе безопасности Украины прокомментировали заявления так называемой "власти" оккупированного Приднестровья о якобы подготовке теракта.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чепуху, за распространением которой видится цель россии расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство", - говорится в сообщении.
В Службе безопасности заявили, что ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ.
Напомним, ранее в Приднестровье заявили, что предотвратили теракт, организованный СБУ с целью устранения "первых лиц государства".
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Сами сделали фейк, как с куратором Дыркина. Надеются, что это сработает и мы будем из кожи вон лезть, чтобы доказать всему миру, что кацапы не правы, а мы правы, и поэтому не будем их уничтожать. Это не должно так работать. Они враги нам и враги в том числе и своего народа, банда шерифа и его шнырей должна быть уничтожена. Женевскую конвенцию, в которой якобы нельзя уничтожать конкретных людей, могут засунуть в одно место, кацапы ее нарушали тысячи раз, а у самих американцев рыльце в пушку, учитывая последние новости про Пентагон. Пускай сначала своих далеко не бойскаутов отдадут под честный суд, кто, к сожалению, действительно виноват в смерти гражданских без всякой военной необходимости.
А хто з притомних це сприймає всерйоз?