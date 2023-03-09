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Заявления "МГБ Приднестровья" о якобы подготовке "теракта" - срежиссированная в Кремле провокация, - СБУ

придністровя

В Службе безопасности Украины прокомментировали заявления так называемой "власти" оккупированного Приднестровья о якобы подготовке теракта.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чепуху, за распространением которой видится цель россии расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности заявили, что ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ.

Напомним, ранее в Приднестровье заявили, что предотвратили теракт, организованный СБУ с целью устранения "первых лиц государства".

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Приднестровье (659) СБУ (20049)


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Топ комментарии
+2
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09.03.2023 13:57 Ответить
+2
А що в нашому тилу роблять російські війська?
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09.03.2023 14:08 Ответить
+2
Этот кацапский анклав давно пора уничтожить. Враг в тылу....
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09.03.2023 14:10 Ответить
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09.03.2023 13:57 Ответить
Мастер Йода правий на 1500.
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09.03.2023 14:04 Ответить
Якщо провокації, то відберіть у них українське громадянство, а то нароздавали кому не лінь.
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09.03.2023 14:00 Ответить
Какой к черту теракт, у них географический кретинизм? Или они не видят, что вся их территория на 100% покрыта химарсами и jdam? Зачем теракт, если можно накрыть весь курятник из петухов за 1 раз? Американцы никогда не говорили про Приднестровье в качестве нежелательных целей (и про Венгрию тоже ничего не говорили, так что одному членососу из ихнего МИДа, который что-то говорил про нашу страну лучше следует базар фильтровать).

Сами сделали фейк, как с куратором Дыркина. Надеются, что это сработает и мы будем из кожи вон лезть, чтобы доказать всему миру, что кацапы не правы, а мы правы, и поэтому не будем их уничтожать. Это не должно так работать. Они враги нам и враги в том числе и своего народа, банда шерифа и его шнырей должна быть уничтожена. Женевскую конвенцию, в которой якобы нельзя уничтожать конкретных людей, могут засунуть в одно место, кацапы ее нарушали тысячи раз, а у самих американцев рыльце в пушку, учитывая последние новости про Пентагон. Пускай сначала своих далеко не бойскаутов отдадут под честный суд, кто, к сожалению, действительно виноват в смерти гражданских без всякой военной необходимости.
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09.03.2023 14:04 Ответить
"Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці"
А хто з притомних це сприймає всерйоз?
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09.03.2023 14:04 Ответить
Эти дебилы в ПМРе наверное не в курсе, что у шерифовского пахана Гушана дача в Вилково, где его завалить и скормить дунайским ракам на раз-два. Зачем для этого лезть к ним?
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09.03.2023 14:05 Ответить
Який нах теракт. З'ябуйтесь звідтіля, хлопці йдуть вино пити.
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09.03.2023 14:07 Ответить
А що в нашому тилу роблять російські війська?
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09.03.2023 14:08 Ответить
Этот кацапский анклав давно пора уничтожить. Враг в тылу....
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09.03.2023 14:10 Ответить
Уже можно бы было разобраться с этой помойкой но румыны тупят.
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09.03.2023 14:36 Ответить
Молдавни, та ліквідуйте вже цей гнійний нарив руцький мір - пмр.
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09.03.2023 15:20 Ответить
СБУ, ви перед ким виправдовуєтесь? Кончені... Або мовчіть, або скажіть шо так, буде напад, москалям буде ***** дебіли, ***...
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09.03.2023 16:51 Ответить
Не вірю, що п'яні кацапи не курять на постах в ковбасній, от якраз трава підсохла,пора вже від ,,окурка" загорітись.
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09.03.2023 17:50 Ответить
 
 