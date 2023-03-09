Заявления "МГБ Приднестровья" о якобы подготовке "теракта" - срежиссированная в Кремле провокация, - СБУ

В Службе безопасности Украины прокомментировали заявления так называемой "власти" оккупированного Приднестровья о якобы подготовке теракта.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чепуху, за распространением которой видится цель россии расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности заявили, что ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ.

Напомним, ранее в Приднестровье заявили, что предотвратили теракт, организованный СБУ с целью устранения "первых лиц государства".

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