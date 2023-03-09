С легендарным комбатом Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи) простились на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

С Героем Украины, погибшим командиром спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайлом простились в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"В Бовшеве и во многих селах поблизости люди массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего "Да Винчи".

Последнее уважение герою отдали в его родном селе, в Доме культуры и Церкви Сошествия Святого Духа", - говорится в сообщении.

10 марта в Киеве в Михайловском соборе и на Майдане Независимости состоится чин погребения и прощания с "Да Винчи" Дмитрием Коцюбайлом.

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Дмитрий Коцюбайло родом из села Заднестрянское Галицкого района, из многодетной семьи. Учился в художественном лицее в Ивано-Франковске. Был активным участником событий на Майдане.

С началом войны отбыл на военную обучение в центр "Десна" на Черниговщине. После учебы среди первых поехал на фронт. С 2014 года провел семь месяцев на боевых позициях по обороне Донецкого аэропорта и близлежащему поселку Пески. Пять месяцев – безвыездно. В боях получил тяжелые ранения. После выздоровления через три месяца реабилитации вернулся на фронт. В 2015 году стал самым молодым командиром первой штурмовой роты ДУК "Правый Сектор".

За его плечами – бои на Саур-Могиле, в Песках, шахте "Бутовка", Старогнатовке, Белокаменке, Красногоровке. В 2021 году президент Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу, командиру штурмовой роты Дмитрию Коцюбайло.





Фото: Суспільне Івано-Франківськ





Фото: Суспільне Івано-Франківськ





Фото: Суспільне Івано-Франківськ





Фото: Суспільне Івано-Франківськ





.Фото: Суспільне Івано-Франківськ.











Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Фото: Суспільне Івано-Франківськ