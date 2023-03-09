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Первый вице-президент УАФ Протасов обратился к генпрокурору Костину с просьбой об отстранении прокурора Мустецы

протасов

Заместитель генпрокурора Игорь Мустеця является прокурором по делу против УАФ. В организации его обвиняют в злоупотреблениях и требуют отстранения.

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов обратился к генеральному прокурору Андрею Костину с просьбой "прекратить противоправное давление на УАФ". Об этом Протасов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как первый вице-президент УАФ обратился с письмом к Генеральному прокурору Украины Андрею Костину. обязано рассмотреть ходатайство адвокатов УАФ об отстранении прокуроров Ковалева и Мустеця от расследования футбольных дел.

Адвокатами УАФ были сделаны многочисленные заявления о незаконных действиях прокуроров по отношению к ассоциации. Речь идет о фактах фальсификаций доказательств в материалах дел, о вручении подозрений неуполномоченными лицами, о следственных действиях без судебных постановлений и изъятии документов, не касающихся производств и т.д.", - отметил Протасов.

По его словам, он и сам был свидетелем незаконных действий правоохранителей.

"Свидетелем незаконных действий стражей порядка пришлось стать и мне лично.
То, как прокуроры и следователи вели себя во время следственных мероприятий в Доме футбола, вызвало не просто удивление, а иногда шок. Устрашение, шантаж, угрозы в адрес женщин с требованиями отдать личные вещи…

Конечно, на такой беспредел подчиненных должна быть реакция Генерального прокурора Украины", - написал представитель УАФ.

Протасов предположил, что Костин может оказаться не в курсе того, как действуют его подчиненные.

"Допускаю, что господин Костин мог быть не проинформирован о том, что происходит в производствах против УАФ. В моем обращении изложены все факты нарушений законодательства прокурорами. И потому теперь рассчитываю на должную оценку их генпрокурором", - отметил первый вице-президент футбольной ассоциации.

Напомним, что следственные действия правоохранителей по двум старым делам против УАФ активизировались в октябре прошлого года.
Адвокаты ассоциации заявляли о безосновательности выдвинутых подозрений руководству УАФ.

футбол (3587) Костин Андрей (181) УАФ (10)


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Топ комментарии
+12
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09.03.2023 14:11 Ответить
+6
"Жабогадюкинг", скоріш всього
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09.03.2023 14:11 Ответить
+5
Звичайно, бо той прокурор наїхав на його шефа павелку за махінації зі штучним газоном для футбольних полів...
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09.03.2023 14:12 Ответить
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Та у нас, що адвокати, що прокурори! Тому визначення справжнього стану справ є величезною проблемою!
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09.03.2023 14:09 Ответить
"Жабогадюкинг", скоріш всього
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09.03.2023 14:11 Ответить
Звичайно, бо той прокурор наїхав на його шефа павелку за махінації зі штучним газоном для футбольних полів...
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09.03.2023 14:12 Ответить
"Наїжджать" можна по-різному: можна - в державних інтересах, а можна - в своїх власних (щоб "мзду" приніс)
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09.03.2023 14:45 Ответить
От-от... Тому саме жабогадюкінг
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09.03.2023 14:47 Ответить
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09.03.2023 14:11 Ответить
Відривати коритом по **** треба
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09.03.2023 14:31 Ответить
Ну перед Беніто-мафіозі "правоохоронці" ходили на цирлах в шкарпеточках., не хамили, і не шантажували.
І за 30 хвилин зробили все, і обшук, і протоколи обшуку понаписували.
При обшуках простих смертних на це витрачають кілька годин.

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09.03.2023 14:48 Ответить
Це Павелко - простий смертний? До речі, він теж птєнєц із гнізда Бєні...
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09.03.2023 17:15 Ответить
В статті мова про обшук не персонально Павелка.
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09.03.2023 17:28 Ответить
Чує моя чуйка, що не все так ладно у футбольному королівстві, тому й кіпіш
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09.03.2023 14:53 Ответить
Все просто. Брати шурували у федерації. Павелко теж почав шурувати, відібрав у братів "активи". Брати тепер через ОПу видали "білет" на війну Павелку, "поміч" його чкурнула в Австрію а дехто в Україні носа не показує. Ну а прокурорські раді безмежно -зараз "складуть список речових доказів" і виставлять "рахунок". А зараз стадія "ПІШИТЕ ПІСЬМА до ВОСТРЕБОВАНІЯ.
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09.03.2023 15:02 Ответить
Йой! Святу Павелку пресують!
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09.03.2023 18:38 Ответить
поросячий гвалт
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17.06.2023 21:13 Ответить
 
 