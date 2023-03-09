Первый вице-президент УАФ Протасов обратился к генпрокурору Костину с просьбой об отстранении прокурора Мустецы

Заместитель генпрокурора Игорь Мустеця является прокурором по делу против УАФ. В организации его обвиняют в злоупотреблениях и требуют отстранения.

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов обратился к генеральному прокурору Андрею Костину с просьбой "прекратить противоправное давление на УАФ". Об этом Протасов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как первый вице-президент УАФ обратился с письмом к Генеральному прокурору Украины Андрею Костину. обязано рассмотреть ходатайство адвокатов УАФ об отстранении прокуроров Ковалева и Мустеця от расследования футбольных дел.

Адвокатами УАФ были сделаны многочисленные заявления о незаконных действиях прокуроров по отношению к ассоциации. Речь идет о фактах фальсификаций доказательств в материалах дел, о вручении подозрений неуполномоченными лицами, о следственных действиях без судебных постановлений и изъятии документов, не касающихся производств и т.д.", - отметил Протасов.

По его словам, он и сам был свидетелем незаконных действий правоохранителей.

"Свидетелем незаконных действий стражей порядка пришлось стать и мне лично.

То, как прокуроры и следователи вели себя во время следственных мероприятий в Доме футбола, вызвало не просто удивление, а иногда шок. Устрашение, шантаж, угрозы в адрес женщин с требованиями отдать личные вещи…

Конечно, на такой беспредел подчиненных должна быть реакция Генерального прокурора Украины", - написал представитель УАФ.

Протасов предположил, что Костин может оказаться не в курсе того, как действуют его подчиненные.

"Допускаю, что господин Костин мог быть не проинформирован о том, что происходит в производствах против УАФ. В моем обращении изложены все факты нарушений законодательства прокурорами. И потому теперь рассчитываю на должную оценку их генпрокурором", - отметил первый вице-президент футбольной ассоциации.

Напомним, что следственные действия правоохранителей по двум старым делам против УАФ активизировались в октябре прошлого года.

Адвокаты ассоциации заявляли о безосновательности выдвинутых подозрений руководству УАФ.