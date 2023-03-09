Истребители от Польши и Словакии усилят ВСУ, но нужны F-16, - Воздушные силы

Истребители МиГ-29 от Польши и Словакии усилят боеспособность парка самолетов, которые сейчас находятся у Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Многое зависит от того, в каком они (истребители) состоянии. Но любая помощь этой техникой для нас - безусловно хорошие новости. Потому что мы сможем усилить боеспособность того парка самолетов, которые у нас сегодня есть", - отметил он.

Игнат напомнил, что сейчас на вооружении ВСУ есть самолеты МиГ-29. Вместе с истребителями Су-27 они выполняют боевые задания.

Эти самолеты периодически нуждаются в новых запчастях, которые уже не производят. Поэтому, по мнению спикера Воздушных сил, переданные Польшей и Словакией МиГи обеспечат в частности запас донорских запчастей, что поможет поддерживать в боевом состоянии наши самолеты. Так что даже в небольшом количестве МиГи от партнеров станут помощью в том, чтобы удерживать нашу авиацию в боевом состоянии.

В то же время Игнат отметил, что у врага в разы больше авиационная группировка, поэтому Украине сейчас нужна лучшая техника, чем МиГ-29.

"МиГ-29 не имеет широкого спектра вооружения, который может эффективно противостоять врагу в воздухе и уничтожать наземные цели. Этот самолет использует старое советское вооружение. Поэтому нам нужны западные самолеты, такие как F16. Это прежде всего, чтобы защитить наше украинское небо от воздушного терроризма крылатыми ракетами разных типов, которыми сегодня били по Украине, потому что именно западная техника, западные истребители способны благодаря своим мощным радарам и своим новейшим ракетам эффективно противостоить и "Shahed", и крылатым ракетам", - пояснил он.

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Также, по его словам, западные самолеты необходимы, чтобы отогнать подальше от наших границ российскую авиацию, которая запускает крылатые авиабомбы, имеющие "крылья" и летящие десятки километров.

"Русские самолеты не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны и запускают эти бомбы, которые являются для нас новым вызовом. Нужно задействовать дальнобойные зенитно-ракетные комплексы. Необходимы современные истребители, чтобы не допускать появления российской авиации вблизи наших границ", - сказал он.

Самолеты, отметил Игнат, также помогут перебить логистику поставки врагу на оккупированные территории горюче-смазочных материалов и боеприпасов. А это поможет деоккупировать украинские земли.

Напомним, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша готова на совместную передачу МиГ-29 Украине и пора словацкому правительству принять соответствующее решение.

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