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Новости Война
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Истребители от Польши и Словакии усилят ВСУ, но нужны F-16, - Воздушные силы

f16

Истребители МиГ-29 от Польши и Словакии усилят боеспособность парка самолетов, которые сейчас находятся у Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Многое зависит от того, в каком они (истребители) состоянии. Но любая помощь этой техникой для нас - безусловно хорошие новости. Потому что мы сможем усилить боеспособность того парка самолетов, которые у нас сегодня есть", - отметил он.

Игнат напомнил, что сейчас на вооружении ВСУ есть самолеты МиГ-29. Вместе с истребителями Су-27 они выполняют боевые задания.

Эти самолеты периодически нуждаются в новых запчастях, которые уже не производят. Поэтому, по мнению спикера Воздушных сил, переданные Польшей и Словакией МиГи обеспечат в частности запас донорских запчастей, что поможет поддерживать в боевом состоянии наши самолеты. Так что даже в небольшом количестве МиГи от партнеров станут помощью в том, чтобы удерживать нашу авиацию в боевом состоянии.

В то же время Игнат отметил, что у врага в разы больше авиационная группировка, поэтому Украине сейчас нужна лучшая техника, чем МиГ-29.

"МиГ-29 не имеет широкого спектра вооружения, который может эффективно противостоять врагу в воздухе и уничтожать наземные цели. Этот самолет использует старое советское вооружение. Поэтому нам нужны западные самолеты, такие как F16. Это прежде всего, чтобы защитить наше украинское небо от воздушного терроризма крылатыми ракетами разных типов, которыми сегодня били по Украине, потому что именно западная техника, западные истребители способны благодаря своим мощным радарам и своим новейшим ракетам эффективно противостоить и "Shahed", и крылатым ракетам", - пояснил он.

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Также, по его словам, западные самолеты необходимы, чтобы отогнать подальше от наших границ российскую авиацию, которая запускает крылатые авиабомбы, имеющие "крылья" и летящие десятки километров.

"Русские самолеты не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны и запускают эти бомбы, которые являются для нас новым вызовом. Нужно задействовать дальнобойные зенитно-ракетные комплексы. Необходимы современные истребители, чтобы не допускать появления российской авиации вблизи наших границ", - сказал он.

Самолеты, отметил Игнат, также помогут перебить логистику поставки врагу на оккупированные территории горюче-смазочных материалов и боеприпасов. А это поможет деоккупировать украинские земли.

Напомним, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша готова на совместную передачу МиГ-29 Украине и пора словацкому правительству принять соответствующее решение.

Также читайте: В Украине начали производить самолеты, способные автономно пролетать до 3100 км.

авиация (2852) Польша (8511) Словакия (993) Воздушные силы (2423) Игнат Юрий (610) F-16 (569)


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Топ комментарии
+7
Конспектували методи вкатування в сфальт безпеки і обороноздатності країни (спостерігаючи за "сусідом") або чекали запрошення на травневі шашлики.

До чого тут вони? Всі питання - на Банкову і Грушевського.
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09.03.2023 15:15 Ответить
+4
Де ж ви були в 2020 - 21?
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09.03.2023 15:08 Ответить
+2
Самолеты-деньги на ветер как и палаты с кислородом для ковид заключенных, только велике будивныцтво и Кирюша Тимошенко.
Или нужны уже самолеты ?
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09.03.2023 15:15 Ответить
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Де ж ви були в 2020 - 21?
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09.03.2023 15:08 Ответить
Конспектували методи вкатування в сфальт безпеки і обороноздатності країни (спостерігаючи за "сусідом") або чекали запрошення на травневі шашлики.

До чого тут вони? Всі питання - на Банкову і Грушевського.
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09.03.2023 15:15 Ответить
А коля-котлета вже звільнився у Таїланді ?
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09.03.2023 15:25 Ответить
"не допускати появи росіяйської авіації поблизу наших кордонів" Джерело:

росіяйської - це супер!

Ну а по темі: якась частина тих літаків може піти на "каніболізм", якщо вартість їх відновлення висока, але ж там є літаки "на ходу". І, як ВПС країни НАТО, переобладнані (сподіваюсь) під озброєння НАТО для літаків. А це значить, що з отриманням таких літаків, наші пілоти зможуть використовувати ту зброю, якук так бояться рашисти. І це - гарна новина.
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09.03.2023 15:12 Ответить
у цій війні авіація обох сторін погоди не робить - ППО рулить
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09.03.2023 15:38 Ответить
Робить ще й як, про важкі бомбардувальники Ту-22м3 з Х-22, Ту-95 з Х-101 і Х-555, яким не треба до нас залітати, знати забули, а 6 кинджалів вранці з Миг-31к, А-50 за допомогою якого проклали маршрути для шахедів і крилатих ракет максимально минаючи зону поразки нашого ППО, Су-35 зі слів експертів бачить і здатний вразити танк за 70км і ще щоб нам вести ефективний наступ танками, необхідна підтримка з повітря, так що F-16 і не тільки нам дуже потрібні вже зараз
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09.03.2023 18:13 Ответить
всі ці ракетні обстріли абсолютно ніяк не впливають на обстановку на фронті
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09.03.2023 19:37 Ответить
Самолеты-деньги на ветер как и палаты с кислородом для ковид заключенных, только велике будивныцтво и Кирюша Тимошенко.
Или нужны уже самолеты ?
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09.03.2023 15:15 Ответить
F-16 потрібні не Україні, а Зелі, щоб потім торгуватися з Путлером.
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09.03.2023 15:24 Ответить
Це ж треба, скільки тут експертів-таксистів...
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09.03.2023 15:27 Ответить
Здається в когось нав'язлива ідея і відсутність практичного підходу до проблеми.
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09.03.2023 16:11 Ответить
У кого? У Залужного? https://podrobnosti.ua/2467956-potrbn-vinischuvach-f-16-zaluzhnij-provv-rozmovu-z-mll.html Потрібні винищувачі F-16: Залужний провів розмову з Міллі
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09.03.2023 16:17 Ответить
Залужний вже давно веде перемовини під наглядом Єрмака і його челяді. І я впевнений, що Залужний як профессіонал розуміє, що якщо Україна отримає літкаки сьогодні, застосовувати вона їх зможе в кращому випадку через 3 місяця. Відсутність, інфраструктури, матеріально-технічної бази, пілотів і технічного персоналу робить не можливим навіть цей сценарій (3 місяці). Фахівці про це знають і неодноразово про це говорили. Але саме зараз команда Zелених "професіоналів" роздуває потребу в F-16 відволікаючи увагу від першочергових проблем.
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09.03.2023 19:07 Ответить
 
 