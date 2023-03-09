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Новости Война
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Россияне воруют у украинских пленных мыло, - освобожденный из плена воин Колесников

мило

Российские тюремщики заставляют украинских пленных расписываться за полученное в банный день мыло, но на самом деле выдают его меньше нормы или не выдают вообще.

Об этом рассказал в фейсбуке бывший военнопленный Максим Колесников, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, пленных водили в баню раз в неделю, отводя на мытье и бритье от 3 до 10 минут.

"Каждому  должны выдавать по 50 граммов мыла в неделю, каждый раз в бане мы расписывались, что его получили. Наша камера на 14 человек расписывалась, что получила таким образом 700 граммов мыла. Но нам на всех давали 2 куска по 200 грамм. Бинго! У нас воровали от 300 до 700 граммов мыла на раз. Почему до 700? Потому что бывало минимум 2 раза в месяц, когда мы расписывались за мыло, но его совсем не получали", - рассказал Колесников.

Смотрите: Из российского плена вернули около 180 пограничников, - Демченко

Он подытожил, что не существует такой мелочи, на которой россияне не воровали бы.

плен (2633) россия (96200) хищение (679) пленные (2174)


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Топ комментарии
+24
У них в "дяровнях" мило - в дефіциті!
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09.03.2023 15:29 Ответить
+18
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09.03.2023 15:40 Ответить
+15
аташльот діковінку на деревню пущай всє завідуют
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09.03.2023 15:34 Ответить
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У них в "дяровнях" мило - в дефіциті!
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09.03.2023 15:29 Ответить
Анєхдот згадала:
Штірліц йшов на зустріч зі зв'язковим. Він одразу його впізнав. на расії знову були перебої з милом.
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09.03.2023 15:39 Ответить
нічого нового. мій дід, народжений ще в позаминулому столітті, за цісаря Рудольфа ІІ, переповідав гумореску часів Першої світової, як мародер-маскаль шукаючи сало знайшов і зжер кусoк мила.
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09.03.2023 16:16 Ответить
Ваш дiд (?) народився за цисаря Рудольфа II ???
До Вашого вiДома : роки життя цього цисаря - 1552-1612
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09.03.2023 17:41 Ответить
як мило..Мило і Шнурок
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09.03.2023 15:31 Ответить
Шнурок із пакетом у них свій.
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09.03.2023 15:33 Ответить
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09.03.2023 15:40 Ответить
ну а што рабіць калі непераможная вазелін не выдае, - няўжо іканацалаванне праводзіць у сухую...
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09.03.2023 22:33 Ответить
аташльот діковінку на деревню пущай всє завідуют
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09.03.2023 15:34 Ответить
А в нас кацапских підарів на 10 тисяч утримують.
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09.03.2023 15:35 Ответить
При тому, що далеко не в кожного така зарплатня, а тим паче пенсія - а от на худобу не жаль!! Дебілізм якийсь... Вони наших каструють і розстрілюють, а наші цих ***** тупих трохи не цукерочками годують ((( Баланди якоїсь на гнилій картоплі і досить з тих свинособак!!
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09.03.2023 15:51 Ответить
полон не спа-готель, добре що вирвалися цілими, до біса те мило.
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09.03.2023 15:38 Ответить
Від наявності мила залежить здоров'я полонених. Особиста гігієна дуже важлива для ослабленого організму. Це ж очевидно і ці падлюки про це знають, тому і доводять наших полонених до найгіршого стану.
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09.03.2023 15:44 Ответить
Кацапи завжди були крохоборами. Чого варте виселення їх дипломатів і виколупані їми розетки і виручені лампи.
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09.03.2023 15:46 Ответить
крохобори це якось дуже по хорошому..., мародери, злидні, крадії брудного спіднього - оце вони...
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09.03.2023 15:51 Ответить
Каждый раз когда я слышу какую дичь творят кацапы я думаю "боже какое дно, это худшее что я слышал", но кацапы каждый раз умудряются пробить самое днищенское дно.
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09.03.2023 15:54 Ответить
Це не дно. Це нормальна практика радянської армії.
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09.03.2023 16:07 Ответить
Соль и спички по талонам будущее на расее.
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09.03.2023 15:54 Ответить
Радянські традиції. Народженим в Україні після 1980го цього не зрозуміти.
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09.03.2023 16:04 Ответить
Не зря называли совок тюрьмой народов, у них в армии горячей воды не было, помывка в бане раз в неделю, если повезёт помыться в первых рядах, а в конце воды в бойлере нет горячей.Помнится в Германии, мыло цивильное крали у немцев в душевых и умывальниках, когда к немцам салдатиков пабедителей на разноработы отправляли, чтобы для старшего офицерья баблишка заработать. Короче, рабский скот с круговой порукой.
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09.03.2023 19:12 Ответить
ну як сказати... Я, наприклад, у Ризі служив у будбаті 1984-1986. Працювали на механічному заводі. Щодня після зміни милися у душі. Щоправда, прапорщики падли постійно шампунь забирали, - не за статутом мол. Їхні баби напевно п'ять разів на день цими шампунями підлоги вдома мили.
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09.03.2023 22:41 Ответить
За межами підрозділу можна було цивільно помитися, а в полку вода холодна в умивальниках и душ тільки в лазні.
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10.03.2023 08:31 Ответить
Служив у 80-х в совєцькій армії. Пам'ятаю, як штабний прапорщик вічно матюкався, що офіцери знову мило покрали в туалеті штабу військової частини. Він тільки викладе свіжий шматок мила, - і обов'язково за день-два воно якимось містичним чином зникало.
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09.03.2023 16:10 Ответить
Навіщо кацапам мило? Вони хіба знають, що з ним робити?
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09.03.2023 16:12 Ответить
А як на бутилку без мила сідать?
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09.03.2023 16:28 Ответить
Жрут, напевно. Пахнет жеж вкусно.....
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09.03.2023 18:02 Ответить
Да жруть вони його
ОрганізЬм мАлАдой, жирів трЄбовАЇть
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09.03.2023 16:16 Ответить
Там кадирівці бродять. Без мила кацапам ніяк!
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09.03.2023 16:21 Ответить
Щоб сподобатись симпатичним кадирівцям, треба файно пахнути!
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09.03.2023 16:41 Ответить
А звідки кацапи знають, що таке мило? Хто їм розказав?
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09.03.2023 17:23 Ответить
Видимо кто то из пленных выдал стратегический секрет
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09.03.2023 18:14 Ответить
резникову далеко...
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09.03.2023 17:42 Ответить
Готуючись до "асвабадітільного походу" в Європу, кацапи перш за все хочуть знати, як називаються на місцевих мовах ті речі, які вони збираються красти, - унітази, мило і собачі буди. )))

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09.03.2023 17:47 Ответить
Россиянин сегодня звучит как диагноз

метод куйла "Цап-царап" в действии...

«Если через 100 лет меня спросят, что происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…» - пророческие цитаты Салтыкова-Щедрина Несмотря на то, что писал Салтыков-Щедрин почти два века назад.

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09.03.2023 19:01 Ответить
 
 