Россияне воруют у украинских пленных мыло, - освобожденный из плена воин Колесников

Российские тюремщики заставляют украинских пленных расписываться за полученное в банный день мыло, но на самом деле выдают его меньше нормы или не выдают вообще.

Об этом рассказал в фейсбуке бывший военнопленный Максим Колесников, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, пленных водили в баню раз в неделю, отводя на мытье и бритье от 3 до 10 минут.

"Каждому должны выдавать по 50 граммов мыла в неделю, каждый раз в бане мы расписывались, что его получили. Наша камера на 14 человек расписывалась, что получила таким образом 700 граммов мыла. Но нам на всех давали 2 куска по 200 грамм. Бинго! У нас воровали от 300 до 700 граммов мыла на раз. Почему до 700? Потому что бывало минимум 2 раза в месяц, когда мы расписывались за мыло, но его совсем не получали", - рассказал Колесников.

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Он подытожил, что не существует такой мелочи, на которой россияне не воровали бы.