Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, - CNN

Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.

"Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз, когда Иран примет тактику, методы и процедуры, которые он изучил в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь (на Ближнем Востоке. - Ред.)", - отметил он.

Чиновник добавил, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую "летальную помощь".

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