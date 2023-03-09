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Новости Война
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Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, - CNN

іран

Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.

"Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз, когда Иран примет тактику, методы и процедуры, которые он изучил в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь (на Ближнем Востоке. - Ред.)", - отметил он.

Чиновник добавил, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую "летальную помощь".

Читайте: США готовятся воевать с Китаем, изучая TikTok украинских бойцов, - NYT

Иран (1829) США (27156)


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Топ комментарии
+27
Массированная и беспорядочная атака ракетами разной классификации, расстрел украинского военного с выкладыванием видео на всеобщее обозрение. Все это - психологическая операция кремлевских ублюдков против украинского населения, с целью создания панических настроений в украинском обществе, которое "по мнению кремлевского опарыша" должно усадить украинское правительство за стол переговоров с кремлевской крысой и выполнить все условия
кремлевского упыря. Это важно понимать и найти в себе ресурсы позволяющие держать себя в руках.

В некоторых школах восточных единоборств, учеников обучают перенаправлять силу противника на самого атакующего. От ракетных ударов - должны страдать сами кацапы. От расстрелов украинцев - должны страдать сами кацапы - причем страдать всем стадом.

Украине же, нужно показывать всему миру лицо и почерк этих мразей и объяснять о важности санкций и поставок оружия Украине. Наступит время и Украина получит значительный перевес в вооружениях. Это произойдет 100% так как производственные станки военного назначения у рашистов имеют свойство изнашиваться, артиллерийские стволы имеют свойство вырабатывать свой ресурс. Это приведет к истощению военных возможностей ватной армии фактически под ноль.

Вот тогда и разговаривать с ублюдками будем совсем по другому. Цель одна - раз уже поймали медведя в капкан, отпускать его нельзя. Скажу одно - чем слабее будет становится бункерное недоразумение, тем больше оно будет устраивать военных преступлений против украинцев. Это истерика. Тот кто умеет терпеть физическую и душевную боль, способен и наносить
противнику смертельный удар.
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09.03.2023 15:38 Ответить
+13
Трохи "не по темі" - На Східному Поліссі "генерал Погода" зміцнює свою "Лінію Манергейма" Другий день дощі ллють над Чернігівщиною І це при тому що вже всі заплави річок залиті повінню А "сябрам" ніяк не вдається "обзябрувать" свою армію - щоб іти по воді у наступ...
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09.03.2023 15:43 Ответить
+10
Та не тільки Іран вивчає. Ще й Китай... І НАТО також... А от випробування новітньої натівської зброї в Україні - або відбувається і про нього мовчать (що є правильно), або такого немає (а було б не пагано).
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09.03.2023 15:40 Ответить
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Массированная и беспорядочная атака ракетами разной классификации, расстрел украинского военного с выкладыванием видео на всеобщее обозрение. Все это - психологическая операция кремлевских ублюдков против украинского населения, с целью создания панических настроений в украинском обществе, которое "по мнению кремлевского опарыша" должно усадить украинское правительство за стол переговоров с кремлевской крысой и выполнить все условия
кремлевского упыря. Это важно понимать и найти в себе ресурсы позволяющие держать себя в руках.

В некоторых школах восточных единоборств, учеников обучают перенаправлять силу противника на самого атакующего. От ракетных ударов - должны страдать сами кацапы. От расстрелов украинцев - должны страдать сами кацапы - причем страдать всем стадом.

Украине же, нужно показывать всему миру лицо и почерк этих мразей и объяснять о важности санкций и поставок оружия Украине. Наступит время и Украина получит значительный перевес в вооружениях. Это произойдет 100% так как производственные станки военного назначения у рашистов имеют свойство изнашиваться, артиллерийские стволы имеют свойство вырабатывать свой ресурс. Это приведет к истощению военных возможностей ватной армии фактически под ноль.

Вот тогда и разговаривать с ублюдками будем совсем по другому. Цель одна - раз уже поймали медведя в капкан, отпускать его нельзя. Скажу одно - чем слабее будет становится бункерное недоразумение, тем больше оно будет устраивать военных преступлений против украинцев. Это истерика. Тот кто умеет терпеть физическую и душевную боль, способен и наносить
противнику смертельный удар.
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09.03.2023 15:38 Ответить
Та не тільки Іран вивчає. Ще й Китай... І НАТО також... А от випробування новітньої натівської зброї в Україні - або відбувається і про нього мовчать (що є правильно), або такого немає (а було б не пагано).
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09.03.2023 15:40 Ответить
Китай вивчає, але не випробовує, бо жодної одиниці китайської зброї немає на Україні
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09.03.2023 16:28 Ответить
дурні західні компанії з виробництва зброї не використовують такий шанс вдосконалити зброю на кацапах .
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09.03.2023 15:41 Ответить
Трохи "не по темі" - На Східному Поліссі "генерал Погода" зміцнює свою "Лінію Манергейма" Другий день дощі ллють над Чернігівщиною І це при тому що вже всі заплави річок залиті повінню А "сябрам" ніяк не вдається "обзябрувать" свою армію - щоб іти по воді у наступ...
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09.03.2023 15:43 Ответить
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yImsJ14rTDY Обманутый россиянин: Ребята, берите с таких парней пример! Возвращайтесь такими, как он!
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09.03.2023 15:45 Ответить
Иран рассматривает как полигон Украину, но вы не присылайте АТОКАМС, а то спровоцирует кацапов 🤡
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09.03.2023 15:47 Ответить
Запад дайте Томагавки для ответки иранским террористам, по ********** стрелять ими не будем, если не позволите.
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09.03.2023 16:02 Ответить
В цілому Іранська зброя тут обісралась так само як обсиралась на Близькому Сході.
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09.03.2023 16:08 Ответить
Нам дуже цікава ваша думка, маєте великий досвід на війні.
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09.03.2023 16:17 Ответить
росія передасть ірану уран ,це те чого йому не вистачає для дестабілізації всього близького сходу.
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09.03.2023 16:18 Ответить
ніхто не сумнівається..Україна-як полігон.Але чи будуть такі воїни у НАТО ,як в Україні. І чи будуть так воювати,та боронити державу,от це велике питання.
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09.03.2023 16:19 Ответить
Надіюсь Ізраїль не чекатиме поки Іран завершить збагачення урану і створення атомнї бомби , а покаже іранцям "кузькину мать". А якщо до цього процесу підключаться ОАЄ та Саудовська Аравія.....
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09.03.2023 16:32 Ответить
А на отій падлі богуслаєві можна повипробовувати???
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09.03.2023 16:37 Ответить
Іранці вже колись зазнали поразки в Україні від скіфів. Перський цар Дарій ганебно накивав п'ятами з нашої землі. "Скіфскіє дєди ваєвалі" і "можем павтаріть".
Причому, основні події, як бачимо, теж відбувалися в степах Донбасу і Запоріжжя.

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09.03.2023 16:58 Ответить
Ізраїльтяни та американці! Не хочете зробити з Ірану "бойову лабораторію" для своєї зброї? Колись же все одно прийдеться.
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09.03.2023 16:59 Ответить
сша боиться разбомбить иран и рашку..ну бойтесь..как кадаффи
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09.03.2023 17:48 Ответить
Іран треба вже вїбати по повній
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09.03.2023 18:10 Ответить
 
 