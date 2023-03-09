Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, - CNN
Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.
"Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз, когда Иран примет тактику, методы и процедуры, которые он изучил в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь (на Ближнем Востоке. - Ред.)", - отметил он.
Чиновник добавил, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую "летальную помощь".
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кремлевского упыря. Это важно понимать и найти в себе ресурсы позволяющие держать себя в руках.
В некоторых школах восточных единоборств, учеников обучают перенаправлять силу противника на самого атакующего. От ракетных ударов - должны страдать сами кацапы. От расстрелов украинцев - должны страдать сами кацапы - причем страдать всем стадом.
Украине же, нужно показывать всему миру лицо и почерк этих мразей и объяснять о важности санкций и поставок оружия Украине. Наступит время и Украина получит значительный перевес в вооружениях. Это произойдет 100% так как производственные станки военного назначения у рашистов имеют свойство изнашиваться, артиллерийские стволы имеют свойство вырабатывать свой ресурс. Это приведет к истощению военных возможностей ватной армии фактически под ноль.
Вот тогда и разговаривать с ублюдками будем совсем по другому. Цель одна - раз уже поймали медведя в капкан, отпускать его нельзя. Скажу одно - чем слабее будет становится бункерное недоразумение, тем больше оно будет устраивать военных преступлений против украинцев. Это истерика. Тот кто умеет терпеть физическую и душевную боль, способен и наносить
противнику смертельный удар.
Причому, основні події, як бачимо, теж відбувалися в степах Донбасу і Запоріжжя.