Россияне в Мариуполе разрушили 400 многоэтажек, чтобы скрыть военные преступления, - мэр Бойченко
Во временно оккупированном Мариуполе россияне разрушили уже 400 поврежденных ими многоэтажек с целью скрыть военные преступления.
Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За два месяца плотного огня они каждое второе многоэтажное здание уничтожили. Таких многоэтажек 1800 в Мариуполе. Государство-террорист определило 934 здания, которые сегодня сносят… 400 таких домов они уже убрали, то есть скрыли свое военное преступление", - сказал глава города.
По его словам, захватчики, боясь украинского контрнаступления, уничтожают следы своих преступлений - сносят расстрелянные и разбомбленные дома "вместе с их многочисленными погибшими жителями".
"Они работают и днем, и ночью... Потому что понимают, что мы (Силы обороны Украины. - Ред.) уже приближаемся, что будем возвращать город, что будет контрнаступление. И они готовятся к этому и убирают свои военные преступления. И надо понимать, что 50% города больше, к сожалению, не существует, и они быстро убираются (следы военных преступлений. – ред)", – заявил Бойченко.
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