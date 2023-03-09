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Новости Война
2 023 6

Россияне в Мариуполе разрушили 400 многоэтажек, чтобы скрыть военные преступления, - мэр Бойченко

маріуполь

Во временно оккупированном Мариуполе россияне разрушили уже 400 поврежденных ими многоэтажек с целью скрыть военные преступления.

Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За два месяца плотного огня они каждое второе многоэтажное здание уничтожили. Таких многоэтажек 1800 в Мариуполе. Государство-террорист определило 934 здания, которые сегодня сносят… 400 таких домов они уже убрали, то есть скрыли свое военное преступление", - сказал глава города.

По его словам, захватчики, боясь украинского контрнаступления, уничтожают следы своих преступлений - сносят расстрелянные и разбомбленные дома "вместе с их многочисленными погибшими жителями".

"Они работают и днем, и ночью... Потому что понимают, что мы (Силы обороны Украины. - Ред.) уже приближаемся, что будем возвращать город, что будет контрнаступление. И они готовятся к этому и убирают свои военные преступления. И надо понимать, что 50% города больше, к сожалению, не существует, и они быстро убираются (следы военных преступлений. – ред)", – заявил Бойченко.

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Мариуполь (5724) оккупация (10199) Бойченко Вадим (68) военные преступления (1452)


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"у тимчасово окупованому..." - як мені це подобається. Пишіть правду - в окупованому, бо коли те тимчасове сквнчиться, ніхто не знає. Та й чесно сказати, там була і залишилась ватна русня. Тільки патріотів поклали...
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09.03.2023 17:42 Ответить
где он объявился???
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09.03.2023 17:43 Ответить
строят на сплошных костях паскуды!
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09.03.2023 17:52 Ответить
П*дари.
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09.03.2023 17:56 Ответить
А де наше,дальнобійні дрони,вільхи,нептуни і т.д.,чи будете далі вішати лашу на вуха,може вже пора бомбити москву,петербург та інші міста на болоті,корита ходять по нашому морю,вільно себе почувають,може вже пора за діло узятися.
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09.03.2023 18:24 Ответить
американские спутники это все фиксируют.пускай русские обезьяны тешат себя.
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09.03.2023 18:35 Ответить
 
 