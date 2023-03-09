У России сейчас есть ресурсы на продолжение интенсивной войны в течение двух лет, - разведка Литвы
Директор Второго департамента оперативных служб при МО Литвы Элегиюс Паулавичюс 9 марта на пресс-конференции призвал не усыплять бдительность, поскольку Россия еще не потерпела поражения в войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Несмотря на последовательную и всестороннюю помощь Украине, мы должны постоянно следить за тем, как развивается этот конфликт. Вне всякого сомнения, мы хотим победы Украины, поражения агрессора, однако сегодня мы не можем успокаивать себя, что Россия проигрывает войну, что она слаба, что опасность уменьшилась", – сказал Паулавичюс.
Он подчеркнул, что "Украина пока еще не победила, а Россия не потерпела поражение" и добавил, что хотя решение начать войну было стратегической ошибкой России, ресурсы для продолжения войны у нее есть.
"Война будет дорого стоить Москве. Но Россия оккупировала и на данный момент держит под контролем 1/5 территории Украины. Не похоже, что она утратила решимость действовать дальше. Кроме того, ресурсов для длительной войны у России достаточно", – подчеркнул Паулавичюс.
В то же время он уточнил, что у России сейчас есть ресурсы для продолжения интенсивной войны в течение двух лет. О качестве ресурсов речь не идет, но и старая техника наносит большой вред. А российских военных сейчас больше, чем в начале войны.
"Поэтому всесторонняя военная, политическая и экономическая помощь Украине останется жизненно необходимой для достижения победы", - подытожил Паулавичюс.
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Уже цілий рік росіяни мають втратити всі свої сили через 2-3 тижні.
Навіть коли в них закінчиться вся техніки, то рашка здатна роздати по автомату кожному чмобіку і затягнути війну років на 10. Не треба закидувати їх шапками, як вони нас перед 24 лютого.
У рф этой весной могут закончиться ресурсы для войны - Буданов
Нищиш-нищиш русню, а її від цього тільки більше стає.
Це для тих, хто ще не второпав: росія - безмежна діжка з ресурсами.
Відповісти можна тільки одним - підвищенням нашої ефективності.
Включно з політикою.
Отже, всі, хто кажуть, що будь-які реформи "не на часі" - грають на користь русні.
Про все інше такого сказати не можна.
Не хотите отвечать - не отвечайте. Но съезжать с темы не нужно.
Адекватная аналитика/прогноз всегда опирается на цифры. Цифр нет - в топку такие "предсказания".
Т.к. сразу возникнет вопрос: И что вы с этим собираетесь делать?
Ответа на этот вопрос нет ни у нашего правительства, ни у наших западных "помогаторов" ...
Занижена оцінка будуть втрати
Очікуй на більше ,а менше само прийде
Кожен постріл ворога не повинен пройти боз 10кратної відповіді
Нужно объединить наверное
Потому что уже одна другой противоречит
як там можна щось порахувати?
У захватчиков имперцев есть мотивация хапнуть, но те, кто хотел хапнуть любой ценой, быстро иссякнут.
А " мясні " хвилі перестануть турбувати , коли наше керівництво буде не про літаки думати - а про кулемети і міномети , та набої до них в достатній кількості - як це питання вирішувалося в Першу світову - де вони викошували десятки тисяч солдат в день.
Аби ж ще наші гниди менше крали. Але це мрії, шкода.
Америка должны наконец-то принять единственно верное решение - объявить полное эмбарго
на любую торговлю с Россией, полностью отключить её от системы SWIFT, заблокировать все
банковские счета путлера и всех российских олигархов, конфисковать всё принадлежащее им
движимое и недвижимое имущество и война сразу же прекратится.
А то дідусь взагалі в маразмі.