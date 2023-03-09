У России сейчас есть ресурсы на продолжение интенсивной войны в течение двух лет, - разведка Литвы

Директор Второго департамента оперативных служб при МО Литвы Элегиюс Паулавичюс 9 марта на пресс-конференции призвал не усыплять бдительность, поскольку Россия еще не потерпела поражения в войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Несмотря на последовательную и всестороннюю помощь Украине, мы должны постоянно следить за тем, как развивается этот конфликт. Вне всякого сомнения, мы хотим победы Украины, поражения агрессора, однако сегодня мы не можем успокаивать себя, что Россия проигрывает войну, что она слаба, что опасность уменьшилась", – сказал Паулавичюс.

Он подчеркнул, что "Украина пока еще не победила, а Россия не потерпела поражение" и добавил, что хотя решение начать войну было стратегической ошибкой России, ресурсы для продолжения войны у нее есть.

"Война будет дорого стоить Москве. Но Россия оккупировала и на данный момент держит под контролем 1/5 территории Украины. Не похоже, что она утратила решимость действовать дальше. Кроме того, ресурсов для длительной войны у России достаточно", – подчеркнул Паулавичюс.

В то же время он уточнил, что у России сейчас есть ресурсы для продолжения интенсивной войны в течение двух лет. О качестве ресурсов речь не идет, но и старая техника наносит большой вред. А российских военных сейчас больше, чем в начале войны.

"Поэтому всесторонняя военная, политическая и экономическая помощь Украине останется жизненно необходимой для достижения победы", - подытожил Паулавичюс.

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