Во Львовской области возле жилого сектора, куда попала российская ракета, нет ни одного стратегического объекта, - ОВА
Рядом с селом в Золочевском районе Львовской области, где в результате попадания вражеской ракеты в жилищный сектор погибли пять человек, не расположен ни один стратегический объект.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Media Center Ukraine - Ukrinform.
"Атака была нанесена в 4:00. Люди спали у себя в домах, в одном из сел Золочевского района. Частная застройка, возле которой нет ни одного стратегического объекта: ни гражданского, ни военного, ни энергетического", - говорится в сообщении.
Около 11:00 спасательные работы и разбор разрушенных зданий были завершены.
Как сообщалось ранее, российская ракета убила не менее пяти человек в селе Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
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бо ППО України її збили(нє мля, якщо би могли, то б збили би)
і ця **** не під слідством.
та ну наах, співчуваю там всім, ну але нами .......авлять ..........321
мммм, та я брешу, не приїде, воно тільки там кричить шо братья, ну але потримати стакан братський - одразу як вони кажуть - ачко жу-жу
Сам пуск уже преступление
Остальное не имеет значения
Пуск ракет без объявления войны - военное преступление.
Такими ракетами як Х-22, бойова частина майже тона - навіть навмання є шанс загинути чи поранитись.
Як мінімум - вибрати момент та ************ все те, що знаходиться на півночі від нашого кордону.
Вчасно розбиті склади, аеродроми підскоку. Бо якщо звідти посунуть масою - всі наші приготування лише трішки затримають ту наволоч.
«Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Реакція всіх українців однакова - путін має зникнути, а росія - заплатити за кожну жертву і кожну безсонну ніч. Найкраще, що ми можемо зробити зараз - це сконцентрувати усі зусилля, щоб викинути російські війська і звільнити українську землю від російської нечисті», - наголошує Порошенко. «Тому сьогодні ми тут, в навчальному центрі, де випускається третій курс пілотів БПЛА Poseidon. Ми, як зазвичай, приїхали не з порожніми руками. Привезли захисникам з батальйону ТрО, артилерійської, танкової, мотопіхотної бригад декілька гострих очей та міцних крил», - пояснює Порошенко.«Тому сьогодні ми тут, в навчальному центрі, де випускається третій курс пілотів БПЛА Poseidon. Ми, як зазвичай, приїхали не з порожніми руками. Привезли захисникам з батальйону ТрО, артилерійської, танкової, мотопіхотної бригад декілька гострих очей та міцних крил», - пояснює Порошенко..«Цього разу ми знову передаємо не просто окремі комплекси, а ще й вантажівки DAF, які повністю обладнані для роботи на полі бою. Це значно покращить роботу наших захисників. Тут є місце і для пілота, оператора, розвідника та артилериста. Усі разом вони зможуть робити «великий бум» в кожному окупованому куточку нашої землі. Вдень і вночі», - наголосив Порошенко. «Вдячний https://www.facebook.com/sprava.gromad?__cft__%5b0%5d=AZUVf156tYJ3bM5g5PqdDuF_wBo5cwGnIZnAgLQ5-lbWuF4yVky8zyYrulgbShrKhH9K6rKGZ2IbLlZ_BX_03VwwHAkhZfMuWKeGtjdW99N0NgZuYp8NoEkB1l8BbOQpYrB-yvdkYbe94jJIWNiZu2YUb989f5jNg0bPWlAQoB1EAx6sZ3fmJVN6fjVKY0jFB1w&__tn__=-%5dK-R ГО Справа Громад , владі Кривого Рогу, львівським благодійникам, завдяки кому це стало можливим. Ну і звісно, https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation?__cft__%5b0%5d=AZUVf156tYJ3bM5g5PqdDuF_wBo5cwGnIZnAgLQ5-lbWuF4yVky8zyYrulgbShrKhH9K6rKGZ2IbLlZ_BX_03VwwHAkhZfMuWKeGtjdW99N0NgZuYp8NoEkB1l8BbOQpYrB-yvdkYbe94jJIWNiZu2YUb989f5jNg0bPWlAQoB1EAx6sZ3fmJVN6fjVKY0jFB1w&__tn__=-%5dK-R Фонд Порошенка традиційно подвоїв суму», - зазначає п'ятий Президент.
Як відомо, https://eurosolidarity.org/2022/08/16/ochi-arty-poroshenko-povidomyv-pro-velykyj-kontrakt-na-kupivlyu-dlya-zsu-bezpilotnykiv-operatyvnogo-rivnya/ 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon . Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.«Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним», - пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву «Очі Арти». Перший комплекс БПЛА передали Десантно-штурмовим військам у липні 2022 року. Петро Порошенко також передав комплекс БПЛА «Poseidon» розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель.
14 січня https://prm.ua/hority-rusni-u-pekli-poroshenko-peredav-viyskovym-try-kompleksy-bpla-poseidon-ta-spetsialni-kunhy-na-shasi-vantazhivky-daf/ Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА «Poseidon» , які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев'ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.
«Це - інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи - щоб русня горіла в пеклі», - наголошує Порошенко.
Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» також законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 - це повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних ***********. Перша сотня вантажівок після підготовки та модернізації вже надійшла у підрозділи ЗСУ.
Нещодавно https://prm.ua/palit-ikh-khloptsi-poroshenko-pokazav-iak-poseydon-********-znyshchennia-rosiyskoi-tekhniky/ Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook показав ще одне відео, як з допомогою БПЛА «Poseidon» знищують російську гаубицю МСТА.
Наразі Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа громад» реалізують контракт на постачання ЗСУ понад 20 комплексів (65 «пташок» Poseidon з комплексами управління).
Чего они к тому Золочеву пристебались?? лупят туда уже не 1ый раз