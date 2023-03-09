Во Львовской области возле жилого сектора, куда попала российская ракета, нет ни одного стратегического объекта, - ОВА

Рядом с селом в Золочевском районе Львовской области, где в результате попадания вражеской ракеты в жилищный сектор погибли пять человек, не расположен ни один стратегический объект.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Атака была нанесена в 4:00. Люди спали у себя в домах, в одном из сел Золочевского района. Частная застройка, возле которой нет ни одного стратегического объекта: ни гражданского, ни военного, ни энергетического", - говорится в сообщении.

Около 11:00 спасательные работы и разбор разрушенных зданий были завершены.

Как сообщалось ранее, российская ракета убила не менее пяти человек в селе Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

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