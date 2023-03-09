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Во Львовской области возле жилого сектора, куда попала российская ракета, нет ни одного стратегического объекта, - ОВА

львівщина

Рядом с селом в Золочевском районе Львовской области, где в результате попадания вражеской ракеты в жилищный сектор погибли пять человек, не расположен ни один стратегический объект.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Атака была нанесена в 4:00. Люди спали у себя в домах, в одном из сел Золочевского района. Частная застройка, возле которой нет ни одного стратегического объекта: ни гражданского, ни военного, ни энергетического", - говорится в сообщении.

Около 11:00 спасательные работы и разбор разрушенных зданий были завершены.

Как сообщалось ранее, российская ракета убила не менее пяти человек в селе Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Смотрите также: Собака на обломках разрушенного дома во Львовской области - владельцев убила российская ракета. ФОТО

Автор: 

обстрел (27885) Козицкий Максим (98) разрушение (165) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+14
Не нужно так говорить

Сам пуск уже преступление

Остальное не имеет значения
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09.03.2023 17:52 Ответить
+10
С юридической точки зрения именно, что так.
Пуск ракет без объявления войны - военное преступление.
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09.03.2023 17:57 Ответить
+6
https://eurosolidarity.org/2023/03/09/u-navchalnomu-czentri-vidbuvsya-vypusk-pilotiv-bpla-poroshenko-pryviz-vijskovym-kompleksy-poseidon/ Петро Порошенко передав у підрозділи кількох бригад комплекси БПЛА Poseidon. П'ятий Президент зустрівся із випускниками навчального центру, де готують операторів безпілотників. Сьогодні відбувся вже третій випуск курсу фахівців з управління комплексами Poseidon.

«Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Реакція всіх українців однакова - путін має зникнути, а росія - заплатити за кожну жертву і кожну безсонну ніч. Найкраще, що ми можемо зробити зараз - це сконцентрувати усі зусилля, щоб викинути російські війська і звільнити українську землю від російської нечисті», - наголошує Порошенко. «Тому сьогодні ми тут, в навчальному центрі, де випускається третій курс пілотів БПЛА Poseidon. Ми, як зазвичай, приїхали не з порожніми руками. Привезли захисникам з батальйону ТрО, артилерійської, танкової, мотопіхотної бригад декілька гострих очей та міцних крил», - пояснює Порошенко.«Тому сьогодні ми тут, в навчальному центрі, де випускається третій курс пілотів БПЛА Poseidon. Ми, як зазвичай, приїхали не з порожніми руками. Привезли захисникам з батальйону ТрО, артилерійської, танкової, мотопіхотної бригад декілька гострих очей та міцних крил», - пояснює Порошенко..«Цього разу ми знову передаємо не просто окремі комплекси, а ще й вантажівки DAF, які повністю обладнані для роботи на полі бою. Це значно покращить роботу наших захисників. Тут є місце і для пілота, оператора, розвідника та артилериста. Усі разом вони зможуть робити «великий бум» в кожному окупованому куточку нашої землі. Вдень і вночі», - наголосив Порошенко. «Вдячний https://www.facebook.com/sprava.gromad?__cft__%5b0%5d=AZUVf156tYJ3bM5g5PqdDuF_wBo5cwGnIZnAgLQ5-lbWuF4yVky8zyYrulgbShrKhH9K6rKGZ2IbLlZ_BX_03VwwHAkhZfMuWKeGtjdW99N0NgZuYp8NoEkB1l8BbOQpYrB-yvdkYbe94jJIWNiZu2YUb989f5jNg0bPWlAQoB1EAx6sZ3fmJVN6fjVKY0jFB1w&__tn__=-%5dK-R ГО Справа Громад , владі Кривого Рогу, львівським благодійникам, завдяки кому це стало можливим. Ну і звісно, https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation?__cft__%5b0%5d=AZUVf156tYJ3bM5g5PqdDuF_wBo5cwGnIZnAgLQ5-lbWuF4yVky8zyYrulgbShrKhH9K6rKGZ2IbLlZ_BX_03VwwHAkhZfMuWKeGtjdW99N0NgZuYp8NoEkB1l8BbOQpYrB-yvdkYbe94jJIWNiZu2YUb989f5jNg0bPWlAQoB1EAx6sZ3fmJVN6fjVKY0jFB1w&__tn__=-%5dK-R Фонд Порошенка традиційно подвоїв суму», - зазначає п'ятий Президент.
Як відомо, https://eurosolidarity.org/2022/08/16/ochi-arty-poroshenko-povidomyv-pro-velykyj-kontrakt-na-kupivlyu-dlya-zsu-bezpilotnykiv-operatyvnogo-rivnya/ 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon . Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.«Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним», - пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву «Очі Арти». Перший комплекс БПЛА передали Десантно-штурмовим військам у липні 2022 року. Петро Порошенко також передав комплекс БПЛА «Poseidon» розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель.

14 січня https://prm.ua/hority-rusni-u-pekli-poroshenko-peredav-viyskovym-try-kompleksy-bpla-poseidon-ta-spetsialni-kunhy-na-shasi-vantazhivky-daf/ Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА «Poseidon» , які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев'ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.
«Це - інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи - щоб русня горіла в пеклі», - наголошує Порошенко.

Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» також законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 - це повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних ***********. Перша сотня вантажівок після підготовки та модернізації вже надійшла у підрозділи ЗСУ.

Нещодавно https://prm.ua/palit-ikh-khloptsi-poroshenko-pokazav-iak-poseydon-********-znyshchennia-rosiyskoi-tekhniky/ Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook показав ще одне відео, як з допомогою БПЛА «Poseidon» знищують російську гаубицю МСТА.

Наразі Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа громад» реалізують контракт на постачання ЗСУ понад 20 комплексів (65 «пташок» Poseidon з комплексами управління).
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09.03.2023 18:21 Ответить
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А якби був, то тоді правильно, що кацапи вдарили? Бісять такі коментарі. Треба ставити питання, якого вони взагалі гатять по нам.
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09.03.2023 17:48 Ответить
то саме шо ця херня губата висрала - ой, ракєта упала(наші ППО ъъ не могли збити бо то балыстична)
бо ППО України її збили(нє мля, якщо би могли, то б збили би)
і ця **** не під слідством.
та ну наах, співчуваю там всім, ну але нами .......авлять ..........321
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09.03.2023 17:58 Ответить
ніхто цього не говорив, ці слова означають, що в кацапів не було намірів поцілити в якійсь військовий або стратегічний об'єкт, вони просто вбивають цивільних будь-де, тому що це геноцид...
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09.03.2023 17:58 Ответить
Ні. Ракети коштовні, і викидати їх на чийсь приватний сарай вони не бажають. Скоріше за все, тут хибне наведення або помилка оператора. Я би заборонив давати такі комменти. Краще б сказали, що біда-біда, розбомбили новенький Петріот.
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09.03.2023 19:06 Ответить
якщо ракета залітала з півночі, то не долетіла або перелетіла до електростанції і гелікоптерів...
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09.03.2023 22:17 Ответить
Що за істерика. Тут проста констатація факта? Чи заперечуєш цей факт?
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09.03.2023 18:22 Ответить
Вони гатять по нам тому що це терор. Ціль терору схилити до переговорів. Тому і попадають періодично по будинках. Але в таких випадках просувають тезущо це наша крива ППО. Щоб в суспільстві виникло бажання це все зупинити. І щоб у суспільстві посіяти думку що зупинити обстріли можна тільки за столом переговорів. Їх умови відомі. І це було зрозуміло з самого початку. Тому що вони завжди стараютьмя подати ці удари як помсту за наші дії. І я вже зустрічав вживу тих хто казав що ось скрюоро будуть мстити за наші удари по аеродромах. Правда та людина трохи тупа, але вона є.
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09.03.2023 18:57 Ответить
А офіційні *********** заявили, що зищили підприємства ВПК. А в тій хаті навіть сіток не плели.
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09.03.2023 17:48 Ответить
до речі, у нас купа є там сімей з родичами в кацапії - ну і приїзджає до "наприклад до твого сусіда таке" - ой, а фи снаітє, фссьо нє так обносначьно......
мммм, та я брешу, не приїде, воно тільки там кричить шо братья, ну але потримати стакан братський - одразу як вони кажуть - ачко жу-жу
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09.03.2023 18:01 Ответить
Не нужно так говорить

Сам пуск уже преступление

Остальное не имеет значения
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09.03.2023 17:52 Ответить
С юридической точки зрения именно, что так.
Пуск ракет без объявления войны - военное преступление.
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09.03.2023 17:57 Ответить
Так кацапня шмаляє де попало. Їхня мета -розбомбити, залякати.
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09.03.2023 17:56 Ответить
Люди гинуть - значить не де попало.
Такими ракетами як Х-22, бойова частина майже тона - навіть навмання є шанс загинути чи поранитись.
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09.03.2023 18:08 Ответить
Невідомо,як довго триватимуть ці терористичні обстріли,адже нікому достоменно не зрозуміло,скільки залишилось ракет та скільки виробляють в місяць в рф,також невідомо,чи поставляють країни-диктатури ракети рф.
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09.03.2023 18:05 Ответить
Ці терористичні обстріли триватимуть стільки, скільки буде існувати російська федерація.
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09.03.2023 18:12 Ответить
У нас немає зброї "довгої руки" щоб відповідати, а краще превентивно знести нанівець можливість подівних нападів.
Як мінімум - вибрати момент та ************ все те, що знаходиться на півночі від нашого кордону.
Вчасно розбиті склади, аеродроми підскоку. Бо якщо звідти посунуть масою - всі наші приготування лише трішки затримають ту наволоч.
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09.03.2023 18:12 Ответить
Зато асфальт є...
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09.03.2023 18:29 Ответить
А загиблі люди - всього лише статистика...
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09.03.2023 18:32 Ответить
Кацапи зараз верещатимуть, що це украхнська ППО її збила і вона впала на приватний сектор.
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09.03.2023 18:09 Ответить
Звісно - мирна ракета рашки летіла та милувалась краєвидами Львівщини.
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09.03.2023 18:14 Ответить
Может когда то давно, во времена ссср там что то было важное? Они же часто по старым картам ориентируются.
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09.03.2023 18:11 Ответить
Та нічого там нема і не було. Просто луплять чим попало і куди попало.
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09.03.2023 18:30 Ответить
Спеціально вибирають цивільні цілі, з метою терору.
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09.03.2023 18:59 Ответить
Кацапы ведут войну на уничтожение Украины, им все равно в кого попало. В трансформатор или людей. У них открытая и явная политика геноцида.
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09.03.2023 18:11 Ответить
Зараз треба відігнати московитів до границь 1991 року, а потім методично нищити їх військові заводи. Тільки так.
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09.03.2023 18:20 Ответить
https://eurosolidarity.org/2023/03/09/u-navchalnomu-czentri-vidbuvsya-vypusk-pilotiv-bpla-poroshenko-pryviz-vijskovym-kompleksy-poseidon/ Петро Порошенко передав у підрозділи кількох бригад комплекси БПЛА Poseidon. П'ятий Президент зустрівся із випускниками навчального центру, де готують операторів безпілотників. Сьогодні відбувся вже третій випуск курсу фахівців з управління комплексами Poseidon.

«Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Реакція всіх українців однакова - путін має зникнути, а росія - заплатити за кожну жертву і кожну безсонну ніч. Найкраще, що ми можемо зробити зараз - це сконцентрувати усі зусилля, щоб викинути російські війська і звільнити українську землю від російської нечисті», - наголошує Порошенко. «Тому сьогодні ми тут, в навчальному центрі, де випускається третій курс пілотів БПЛА Poseidon. Ми, як зазвичай, приїхали не з порожніми руками. Привезли захисникам з батальйону ТрО, артилерійської, танкової, мотопіхотної бригад декілька гострих очей та міцних крил», - пояснює Порошенко.«Тому сьогодні ми тут, в навчальному центрі, де випускається третій курс пілотів БПЛА Poseidon. Ми, як зазвичай, приїхали не з порожніми руками. Привезли захисникам з батальйону ТрО, артилерійської, танкової, мотопіхотної бригад декілька гострих очей та міцних крил», - пояснює Порошенко..«Цього разу ми знову передаємо не просто окремі комплекси, а ще й вантажівки DAF, які повністю обладнані для роботи на полі бою. Це значно покращить роботу наших захисників. Тут є місце і для пілота, оператора, розвідника та артилериста. Усі разом вони зможуть робити «великий бум» в кожному окупованому куточку нашої землі. Вдень і вночі», - наголосив Порошенко. «Вдячний https://www.facebook.com/sprava.gromad?__cft__%5b0%5d=AZUVf156tYJ3bM5g5PqdDuF_wBo5cwGnIZnAgLQ5-lbWuF4yVky8zyYrulgbShrKhH9K6rKGZ2IbLlZ_BX_03VwwHAkhZfMuWKeGtjdW99N0NgZuYp8NoEkB1l8BbOQpYrB-yvdkYbe94jJIWNiZu2YUb989f5jNg0bPWlAQoB1EAx6sZ3fmJVN6fjVKY0jFB1w&__tn__=-%5dK-R ГО Справа Громад , владі Кривого Рогу, львівським благодійникам, завдяки кому це стало можливим. Ну і звісно, https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation?__cft__%5b0%5d=AZUVf156tYJ3bM5g5PqdDuF_wBo5cwGnIZnAgLQ5-lbWuF4yVky8zyYrulgbShrKhH9K6rKGZ2IbLlZ_BX_03VwwHAkhZfMuWKeGtjdW99N0NgZuYp8NoEkB1l8BbOQpYrB-yvdkYbe94jJIWNiZu2YUb989f5jNg0bPWlAQoB1EAx6sZ3fmJVN6fjVKY0jFB1w&__tn__=-%5dK-R Фонд Порошенка традиційно подвоїв суму», - зазначає п'ятий Президент.
Як відомо, https://eurosolidarity.org/2022/08/16/ochi-arty-poroshenko-povidomyv-pro-velykyj-kontrakt-na-kupivlyu-dlya-zsu-bezpilotnykiv-operatyvnogo-rivnya/ 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon . Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.«Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним», - пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву «Очі Арти». Перший комплекс БПЛА передали Десантно-штурмовим військам у липні 2022 року. Петро Порошенко також передав комплекс БПЛА «Poseidon» розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель.

14 січня https://prm.ua/hority-rusni-u-pekli-poroshenko-peredav-viyskovym-try-kompleksy-bpla-poseidon-ta-spetsialni-kunhy-na-shasi-vantazhivky-daf/ Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА «Poseidon» , які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев'ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.
«Це - інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи - щоб русня горіла в пеклі», - наголошує Порошенко.

Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» також законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 - це повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних ***********. Перша сотня вантажівок після підготовки та модернізації вже надійшла у підрозділи ЗСУ.

Нещодавно https://prm.ua/palit-ikh-khloptsi-poroshenko-pokazav-iak-poseydon-********-znyshchennia-rosiyskoi-tekhniky/ Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook показав ще одне відео, як з допомогою БПЛА «Poseidon» знищують російську гаубицю МСТА.

Наразі Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа громад» реалізують контракт на постачання ЗСУ понад 20 комплексів (65 «пташок» Poseidon з комплексами управління).
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09.03.2023 18:21 Ответить
царство небесное погибшим.
Чего они к тому Золочеву пристебались?? лупят туда уже не 1ый раз
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09.03.2023 21:19 Ответить
 
 