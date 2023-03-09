Враг не оставляет попыток окружить Бахмут, пытается наступать на 5 направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 9.03.2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Продолжаются 379-е сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник не оставляет попыток окружить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Есть попадания. Погибли мирные люди. Российский агрессор не отказывается от своих намерений относительно оккупации Украины. Не имея значительных успехов на поле боя, враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

Всего за сутки противник осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще 8 не достигли своих целей. Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БпЛА типа "Шахед-136", половина которых была сбита. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Елино Черниговской области; Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечье, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них - Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка в Луганской области, а также Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности: Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Михайловка Херсонской области и Херсон.

В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства русскими захватчиками. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции", - говорится в информации Генштаба ВСУ.