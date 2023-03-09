Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для чиновников и военнослужащих

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", предусматривающий смертную казнь за государственную измену.

Об этом сообщает Reform.by, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, основной целью документа названо "ужесточение противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".

Закон предусматривает уголовную ответственность и применение смертной казни за измену государства в отношении должностных лиц, занимающих государственные должности, или военнослужащих.

За ряд преступлений "антигосударственной направленности" устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа до 50 тыс. базовых величин (2,7 млн. гривен).

Читайте также: В Беларуси ввели смертную казнь за госизмену

Также вводится уголовная ответственность за "пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и военных формирований, военизированных организаций и нарушение соблюдения требований по защите государственных секретов".