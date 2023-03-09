Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для чиновников и военнослужащих
Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", предусматривающий смертную казнь за государственную измену.
Об этом сообщает Reform.by, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, основной целью документа названо "ужесточение противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".
Закон предусматривает уголовную ответственность и применение смертной казни за измену государства в отношении должностных лиц, занимающих государственные должности, или военнослужащих.
За ряд преступлений "антигосударственной направленности" устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа до 50 тыс. базовых величин (2,7 млн. гривен).
Также вводится уголовная ответственность за "пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и военных формирований, военизированных организаций и нарушение соблюдения требований по защите государственных секретов".
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Ani sowę trafić w głowę
Ale sztuka całkiem świeża
Gołą dupą zabić jeża
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буде прикольно якщо його ж самого по цій статті розстріляють.
Тапочки снимайте и дальше, и цветы ментам дарите в ответ на п#здюли.
Получили ровно то, что хотели.
И всё равно ведь не дошло ничего! Уверены что в 2020 году всё делали правильно и с кулаками кидаются, если посмеешь возразить.
Дебилы, на ментов надо было с кулаками кидаться, с поцелуями к ним на шею вешаться!
І хто ж у Білорусі зробить страшніший злочин за цю скаціну, яка уся обосрана?