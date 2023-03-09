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Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для чиновников и военнослужащих

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", предусматривающий смертную казнь за государственную измену.

Об этом сообщает Reform.by, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, основной целью документа названо "ужесточение противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".

Закон предусматривает уголовную ответственность и применение смертной казни за измену государства в отношении должностных лиц, занимающих государственные должности, или военнослужащих.

За ряд преступлений "антигосударственной направленности" устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа до 50 тыс. базовых величин (2,7 млн. гривен).

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Также вводится уголовная ответственность за "пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и военных формирований, военизированных организаций и нарушение соблюдения требований по защите государственных секретов".

Автор: 

Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618) смертная казнь (109) государственная измена (1571)


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Топ комментарии
+20
Лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду для чиновників та військовослужбовців
================
буде прикольно якщо його ж самого по цій статті розстріляють.
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09.03.2023 19:18 Ответить
+16
От гнида. Впрочем эти терпилы сами себе выращивали четверть века этого картофельно-колхозного бульбафюрера. С любовью выращивали.
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09.03.2023 19:21 Ответить
+14
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09.03.2023 19:19 Ответить
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Вот бы по этому закону стратылы тока главдраныка, та й скасували його.
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09.03.2023 19:20 Ответить
От ні фіга! По-перше, немає ніякого бога, по-друге - це не жарти, а життя!)))
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09.03.2023 19:27 Ответить
То прислів"я є таке - здається , у поляків!
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09.03.2023 19:38 Ответить
To nie sztuka zabić kruka
Ani sowę trafić w głowę
Ale sztuka całkiem świeża
Gołą dupą zabić jeża
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09.03.2023 19:56 Ответить
Макс, що тебе на польську мову понесло. Я ж на Волині народився. Сова з круком завжди кацапам по макитрі били !
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09.03.2023 20:04 Ответить
Так у меня сосед с запада - сицилиец, а с востока - как раз поляк, Пан Вешек.Вот и происходит взаимопроникновение культур.
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09.03.2023 20:40 Ответить
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09.03.2023 20:06 Ответить
Розхохотало...
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10.03.2023 05:17 Ответить
Є. Ти з ним скоро зустрінешся
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09.03.2023 21:00 Ответить
не факт. його можуть просто стратити. не чекаючи слідства і суду.
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09.03.2023 22:01 Ответить
Лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду для чиновників та військовослужбовців
================
буде прикольно якщо його ж самого по цій статті розстріляють.
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09.03.2023 19:18 Ответить
справедливо! за узурпацію влади
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09.03.2023 21:01 Ответить
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09.03.2023 19:19 Ответить
Розстриляй їх всіх, лука, розстриляй разом з сім'ями, всіх, на кого ляже твоє око та їхніх близьких, бо вони того заслуговують!
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09.03.2023 19:20 Ответить
Усатая путинская гнида должен быть удостоен чести стать первым осужденным за государственную измену , казнить его нужно в Минске, на площади при огромном скоплении людей, чтобы все видели, что будет с теми, кто предаёт свой народ и служит дьяволу.
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09.03.2023 19:20 Ответить
быдлу совершенно без разницы - главное чтобы кто-то в петле болтался
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09.03.2023 19:24 Ответить
От гнида. Впрочем эти терпилы сами себе выращивали четверть века этого картофельно-колхозного бульбафюрера. С любовью выращивали.
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09.03.2023 19:21 Ответить
Сталінізм повертаєца.
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09.03.2023 19:24 Ответить
ахахахааааа , ********** , с празничком вас , псины сцыкливые.
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09.03.2023 19:27 Ответить
То агро дуче все ж такі прилюдно стратять законним шляхом.
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09.03.2023 19:30 Ответить
Учел, учел замечания товарища ПУ. А взагалі в цього ромського потомка "помутньоний разум" з народження.
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09.03.2023 19:31 Ответить
Лукашенко знищив державність і незалежність Білорусі і відтак має бути сам розстріляний. А як що до узурпації влади? Це державна зрада чи ні?
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09.03.2023 19:31 Ответить
Лише зауважу, але Бульба військовослужбовець, і майже-ледве генерал
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09.03.2023 19:32 Ответить
Зато не майданутые!

Тапочки снимайте и дальше, и цветы ментам дарите в ответ на п#здюли.

Получили ровно то, что хотели.
И всё равно ведь не дошло ничего! Уверены что в 2020 году всё делали правильно и с кулаками кидаются, если посмеешь возразить.

Дебилы, на ментов надо было с кулаками кидаться, с поцелуями к ним на шею вешаться!
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09.03.2023 19:32 Ответить
Вони ж себе вважали "не такими", розумнiшими. Ось i мають результат. З iншої сторони там все настiльки запущено вже давно, з фiлiєю ФСБ. Якi запускали засланих козачкiв, й зпустили протести на нуль. Не було в них зовсiм шансiв.
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09.03.2023 19:57 Ответить
От чіпс довбанутий. Тебе першого і грохнуть.
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09.03.2023 19:33 Ответить
Там вже давно нема держави, то вже філія раші.
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09.03.2023 19:34 Ответить
Це колонія яку ти створив насильницьким шляхом подумай про себе та свою родину ваш кінець буде дуже трагічним як на мою думку,дурний ти телепень-голова колгоспу.
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09.03.2023 19:39 Ответить
Решил проверить, нет ли угроз как в Грузии. И выдохнул, всё нормально. Можно дальше бесприделить)
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09.03.2023 19:40 Ответить
во дебил, сам себе закон подписал, пойдет первым номером
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09.03.2023 19:41 Ответить
я уже много раз писал о том что скоро говнорашку ожидают отмена смертной казни,вал массовых репрессий как в 37,полный спуск железного занавеса,вал доносов на всех и вся.так что от бульбашей они недалеко отошли,а точнее от кндр и ссср тридцатых годов.
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09.03.2023 19:46 Ответить
сашка луКАКАШКА - сам будешь на виселице висеть! Проклятый ублюдок и военный преступник.
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09.03.2023 19:55 Ответить
А сам то найперший то зрадник-віддав кацапам всю країну!
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09.03.2023 19:57 Ответить
Сам тримає у заручниках цілий народ, а країну віддав *****.
І хто ж у Білорусі зробить страшніший злочин за цю скаціну, яка уся обосрана?
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09.03.2023 20:02 Ответить
надеюсь, расстрелы начнутся прямо завтра, может хоть это всколыхнет местную вату.
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09.03.2023 20:11 Ответить
І фіг з ними
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09.03.2023 20:28 Ответить
що посієш, те й пожнещ...
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09.03.2023 21:04 Ответить
Самазванец законы подписывает,прям так па руски,скрепно
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09.03.2023 21:05 Ответить
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09.03.2023 21:28 Ответить
Для беспомощных белокацапов это нормально.
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09.03.2023 22:49 Ответить
Картопляник на повних парах доганяє дуче...або чаушеску.
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10.03.2023 05:20 Ответить
Как то сразу вспомнился изобретатель гильотины
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10.03.2023 07:08 Ответить
 
 