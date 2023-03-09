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Новости Помощь Украине
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Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт 122-мм гаубиц и снарядов к ним в Украину

фінляндія

Правительство Финляндии на заседании одобрило разрешение для Эстонии на реэкспорт своей военной техники и оборудования в Украину.

Решение касается экспорта 122-мм гаубиц D-30 и снарядов в них. Количество единиц обоих военных товаров не указано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Получателем товаров являются Вооруженные Силы Украины. Эстония отметила, что количество экспортируемого вооружения является конфиденциальным", – говорится в решении финского правительства.

По всей вероятности, экспорт будет происходить в рамках пакета военной помощи на общую сумму 113 миллионов евро, утвержденного правительством Эстонии в январе 2023 года.

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В нем содержатся "десятки" 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых пушек Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск после этого подчеркнул, что Таллинн передаст Киеву все имеющиеся гаубицы калибра 155 мм.

Автор: 

оружие (10266) Финляндия (983) Эстония (1452)


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Топ комментарии
+6
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09.03.2023 19:28 Ответить
+5
Даже немножечко,
Чайная ложечка,
Это уже хорошо!
Ну а тем более дивизион.
А может даже три.
Четыре, пять москалям
Пипець опять.
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09.03.2023 19:30 Ответить
+4
К слову, у нас в стране, по музеям, можно немало набрать артсистем. Можно использовать в качестве ложных целей. Пущай кацапы бк расходуют и свои позиции вскрывают.
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09.03.2023 19:53 Ответить
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++
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09.03.2023 19:28 Ответить
Даже немножечко,
Чайная ложечка,
Это уже хорошо!
Ну а тем более дивизион.
А может даже три.
Четыре, пять москалям
Пипець опять.
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09.03.2023 19:30 Ответить
дуже потрібно -згода, щира подяка..., але , не порційно, а в тій кількості , щоб змести кацапню- і все те е у НАТО та США...
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09.03.2023 19:30 Ответить
На жаль, Естонія - маленька країна. Ми не можемо дати багато. Ми тільки можемо дати всі що у нас є.
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09.03.2023 23:41 Ответить
Прoпорционально территории и населению Эстония помогает Украине больше, чем все остальные. Вы действительно отдаете все, шо у Вас есть. God bless Estonia and it's People.
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10.03.2023 00:29 Ответить
К слову, у нас в стране, по музеям, можно немало набрать артсистем. Можно использовать в качестве ложных целей. Пущай кацапы бк расходуют и свои позиции вскрывают.
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09.03.2023 19:53 Ответить
Д-30 у нас до сих пор на вооружении. У эстонцев их 42 шт...было. У финов 234.
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09.03.2023 20:06 Ответить
Я в курсе, что на вооружении. Я имею в виду музейные экспонаты использовать в качестве ложных целей.
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09.03.2023 20:10 Ответить
А до чого тут Д30?
Це ж радянська артсистема.
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09.03.2023 20:07 Ответить
А с чем 24 февраля 23022 года мы встретили? С этими Д-30.
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09.03.2023 20:11 Ответить
''прелесниє патріоти'' з ніками рососійською
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09.03.2023 20:26 Ответить
Ще одне
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09.03.2023 21:33 Ответить
понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav Джерело:
Карл, Carl-Gustav - це протитанкові гранатомети!!!
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09.03.2023 21:37 Ответить
Где брать снаряды.? В НАТО таких нет, только если остались
в бывшем соцлагере.
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09.03.2023 21:59 Ответить
Наразі, крім так потрібної допомоги зброєю, важливо винищити вщент всю - радянську зброю. Як результат - в роісії навіть гіпотетичного шансу на заробіток від продажу зброї, чи *********** в майбутньому НЕ буде.
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09.03.2023 22:30 Ответить
Финляндия это не какая то там конченая швейцария.
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09.03.2023 22:48 Ответить
 
 