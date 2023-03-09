Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт 122-мм гаубиц и снарядов к ним в Украину
Правительство Финляндии на заседании одобрило разрешение для Эстонии на реэкспорт своей военной техники и оборудования в Украину.
Решение касается экспорта 122-мм гаубиц D-30 и снарядов в них. Количество единиц обоих военных товаров не указано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Получателем товаров являются Вооруженные Силы Украины. Эстония отметила, что количество экспортируемого вооружения является конфиденциальным", – говорится в решении финского правительства.
По всей вероятности, экспорт будет происходить в рамках пакета военной помощи на общую сумму 113 миллионов евро, утвержденного правительством Эстонии в январе 2023 года.
В нем содержатся "десятки" 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых пушек Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск после этого подчеркнул, что Таллинн передаст Киеву все имеющиеся гаубицы калибра 155 мм.
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Чайная ложечка,
Это уже хорошо!
Ну а тем более дивизион.
А может даже три.
Четыре, пять москалям
Пипець опять.
Це ж радянська артсистема.
Карл, Carl-Gustav - це протитанкові гранатомети!!!
в бывшем соцлагере.