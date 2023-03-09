Россия отказывается от обмена женщин или раненых в формате "всех на всех", - Лубинец

Россия не соглашается на обмен всех на всех, даже если это касается только одной категории, например, женщин или раненых.

Об этом в фейсбуке проинформировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, тема обмена всех украинских пленных на всех российских постоянно обсуждается с российской стороной, и украинские власти ежедневно пытаются найти аргументы и варианты. Однако ни на один РФ не соглашается.

"Если бы такой обмен зависел только от украинской стороны, мы бы его давно сделали. Одной из инициатив было предложение провести обмен всех на всех одной категории. Например, женщин или раненых. Ведь по Женевским конвенциям, есть определенный приоритет - сначала возвращаются военнопленные женщины, потом раненые. В то же время Россия не принимает и эти предложения", - уточнил он.

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Но Лубинец заверил, что пока тысячи украинцев, как военных, так и гражданских, остаются в российском плену, Украина не будет оставлять попыток и поиска решений для их освобождения.