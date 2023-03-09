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США ввели санкции против компаний из Китая, поставлявших Ирану детали для "Шахедов"

шахеди

Соединенные Штаты ввели санкции против китайской сети компаний, поставлявших аэрокосмические детали иранской компании, участвовавшей в производстве беспилотников, которые Тегеран использовал для нападения на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным министерства, эта сеть, базирующаяся в Китае, отвечает за продажу и отправку тысяч аэрокосмических компонентов, включая компоненты, которые могут быть использованы для БПЛА Иранской авиастроительной промышленной компании(HESA).

HESA участвовала в производстве модели БПЛА Shahed-136, который Иран использовал для атак на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию для войны в Украине.

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Компания HESA попала под санкции еще в 2008 году за то, что она принадлежит или контролируется Министерством обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Ирана, а также за то, что она оказывала поддержку Корпусу стражей исламской революции Ирана.

"Иран непосредственно причастен к жертвам среди украинского гражданского населения, которые являются результатом использования Россией иранских БПЛА в Украине", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

"Соединенные Штаты будут продолжать бороться с глобальными иранскими закупочными сетями, которые поставляют России смертоносные БПЛА для использования в ее незаконной войне в Украине", - добавил он.

Автор: 

Иран (1829) Китай (3045) россия (96200) санкции (11475) США (27156) дроны (4116) Минфин США (69)


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Топ комментарии
+16
Отс осе сі дзінь пінь
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09.03.2023 19:42 Ответить
+16
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09.03.2023 19:43 Ответить
+6
Дуже файно.
А хто зна, як кітайською буде "дуже файно"?
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09.03.2023 19:39 Ответить
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Дуже файно.
А хто зна, як кітайською буде "дуже файно"?
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09.03.2023 19:39 Ответить
Отс осе сі дзінь пінь
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09.03.2023 19:42 Ответить
Дякую.
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09.03.2023 19:50 Ответить
Вроде "хао" , " ме хао" .
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09.03.2023 20:21 Ответить
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09.03.2023 19:43 Ответить
всё так ..всё правильно...правда есть у украинцев одна нехорошая черта-сратся меж собой в самый нехороший момент...может если не это то и отбодались бы от красной сволочи 100 лет назад...
как говорят что и украинца дома кроме всего должны быть две вещи-грабли,чтоб наступать и бандура,чтоб петь о тяжёлой судьбе.
п.с. просто высказал своё мнение
п.п.с. я не украинец
п.п.п.с. Слава Украине!!!
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09.03.2023 20:14 Ответить
Но против врага мы объединяемся и лупим его в хвост и гриву!
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09.03.2023 20:24 Ответить
Тварина вчергове лизнула зад ***** .
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Експрезидент США Дональд Трамп 6 березня в ефірі радіошоу ведучого Fox News Шона Генніті заявив, що міг би домовитися з Росією і "запобігти" повномасштабному вторгненню РФ в Україну, зокрема ціною окупації Росією територій України.

Трамп заявив, що якби він був президентом, війна б не розпочалася. Він сказав, що за президентства Джорджа Буша Росія окупувала частину Грузії, під час президентства Барака Обами - Крим, а за президентства Джо Байдена вони "захопили все".

"А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Тому що він [президент РФ Володимир Путін] розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би вести переговори. У гіршому разі, я міг би домовитися про те, щоб вони [Росія] щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитися можна було б", - додав він.

The Daily Beast, яка звернула увагу на цю заяву, зазначає, що ввечері у телевізійній передачі на Fox News Генніті, показуючи уривки із цього інтерв'ю Трампа, вирізав частину цитати щодо здавання територій України.
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09.03.2023 19:44 Ответить
Що ж то за зад такий у *****, що його навіть Трамп лиже, не кажучи вже про різних орбанів?
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09.03.2023 19:51 Ответить
сцы бздынь пынь - шлицеглазая красножопая обезьяна-коммунист с гранатой...
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09.03.2023 19:51 Ответить
А оті ''кумпанії'' немають європейських власників?
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09.03.2023 19:54 Ответить
Кому рис неправильний попався, в кого мізки під ганчір'ям зіпріли - от воно й наклалося одне на друге!
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09.03.2023 19:58 Ответить
Власть разокрала 2 миллиарда денег ВСУ, за что взяли Коболева/

https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
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09.03.2023 20:01 Ответить
І шо?
Змінять формального власника і будуть працювати на американському ринку далі. Такий страшний тиск стане відчутним років через 700, не раніше
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09.03.2023 20:11 Ответить
Зате Україна проти Китаю жодних санкцій не запроваджує, навпаки, вони під час війни за безцінь скуповують тут санаторії з прилеглою до них територією.
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09.03.2023 20:20 Ответить
 
 