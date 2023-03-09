США ввели санкции против компаний из Китая, поставлявших Ирану детали для "Шахедов"
Соединенные Штаты ввели санкции против китайской сети компаний, поставлявших аэрокосмические детали иранской компании, участвовавшей в производстве беспилотников, которые Тегеран использовал для нападения на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию.
Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По данным министерства, эта сеть, базирующаяся в Китае, отвечает за продажу и отправку тысяч аэрокосмических компонентов, включая компоненты, которые могут быть использованы для БПЛА Иранской авиастроительной промышленной компании(HESA).
HESA участвовала в производстве модели БПЛА Shahed-136, который Иран использовал для атак на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию для войны в Украине.
Компания HESA попала под санкции еще в 2008 году за то, что она принадлежит или контролируется Министерством обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Ирана, а также за то, что она оказывала поддержку Корпусу стражей исламской революции Ирана.
"Иран непосредственно причастен к жертвам среди украинского гражданского населения, которые являются результатом использования Россией иранских БПЛА в Украине", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.
"Соединенные Штаты будут продолжать бороться с глобальными иранскими закупочными сетями, которые поставляют России смертоносные БПЛА для использования в ее незаконной войне в Украине", - добавил он.
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А хто зна, як кітайською буде "дуже файно"?
как говорят что и украинца дома кроме всего должны быть две вещи-грабли,чтоб наступать и бандура,чтоб петь о тяжёлой судьбе.
п.с. просто высказал своё мнение
п.п.с. я не украинец
п.п.п.с. Слава Украине!!!
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Експрезидент США Дональд Трамп 6 березня в ефірі радіошоу ведучого Fox News Шона Генніті заявив, що міг би домовитися з Росією і "запобігти" повномасштабному вторгненню РФ в Україну, зокрема ціною окупації Росією територій України.
Трамп заявив, що якби він був президентом, війна б не розпочалася. Він сказав, що за президентства Джорджа Буша Росія окупувала частину Грузії, під час президентства Барака Обами - Крим, а за президентства Джо Байдена вони "захопили все".
"А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Тому що він [президент РФ Володимир Путін] розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би вести переговори. У гіршому разі, я міг би домовитися про те, щоб вони [Росія] щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитися можна було б", - додав він.
The Daily Beast, яка звернула увагу на цю заяву, зазначає, що ввечері у телевізійній передачі на Fox News Генніті, показуючи уривки із цього інтерв'ю Трампа, вирізав частину цитати щодо здавання територій України.
https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
Змінять формального власника і будуть працювати на американському ринку далі. Такий страшний тиск стане відчутним років через 700, не раніше