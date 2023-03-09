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Новости Война
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За сутки в районе Бахмута произошло 128 обстрелов и 41 боевое столкновение, - Череватый

бахмут

Российские войска обстреливают Бахмут и пригород реактивными системами залпового огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Враг и дальше пытается проводить штурмовые действия как в районе самого Бахмута, так и в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, сам Бахмут, Ивановское и других населенных пунктов. Он проводит обстрелы реактивными системами залпового огня, артиллерией, в частности за сутки совершили 128 обстрелов и произошло 41 боевое столкновение", - сказал Череватый.

Он добавил, что россияне потеряли в боях на Бахмутском направлении 127 военнослужащих убитыми и 125 ранеными.

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Автор: 

армия РФ (19691) обстрел (27885) Бахмут (1604) ВСУ (6695)


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Нова чи повторення староі москальськоі тактики: на один метр просування пакет градів і пятеро підарів вагіньоров чи тушок олєнєвода. Сподіваємось що і цю диявольщину наші героі витримають
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09.03.2023 20:58 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.03.2023 21:30 Ответить
 
 