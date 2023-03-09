За сутки в районе Бахмута произошло 128 обстрелов и 41 боевое столкновение, - Череватый

Российские войска обстреливают Бахмут и пригород реактивными системами залпового огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Враг и дальше пытается проводить штурмовые действия как в районе самого Бахмута, так и в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, сам Бахмут, Ивановское и других населенных пунктов. Он проводит обстрелы реактивными системами залпового огня, артиллерией, в частности за сутки совершили 128 обстрелов и произошло 41 боевое столкновение", - сказал Череватый.

Он добавил, что россияне потеряли в боях на Бахмутском направлении 127 военнослужащих убитыми и 125 ранеными.

Читайте также: России, вероятно, не хватает механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута – ISW