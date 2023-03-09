Войска РФ трижды обстреляли громаду на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: ранен мужчина

9 марта российские войска в течение дня трижды обстреляли Красногригорьевскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Террор Никопольского района не прекращается. Есть пострадавший. В течение дня оккупационная армия РФ трижды нанесла удары по Красногригоревской громаде из тяжелой артиллерии", - написал Лукашук.

В результате артобстрела 73-летний мужчина получил ранения, пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. В громаде повреждено с десяток частных домов и три хозяйственных постройки.

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Как сообщается, в других районах области в течение дня было тихо.